https://ria.ru/20230510/tunis-1870685183.html

В результате стрельбы у синагоги в Тунисе погибли четыре человека

В результате стрельбы у синагоги в Тунисе погибли четыре человека - РИА Новости, 10.05.2023

В результате стрельбы у синагоги в Тунисе погибли четыре человека

Четыре человека погибли, еще девять получили ранения в результате стрельбы у синагоги в Тунисе, сообщило МВД страны. РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T01:30

2023-05-10T01:30

2023-05-10T01:48

тунис (страна)

в мире

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ТУНИС, 10 мая - РИА Новости. Четыре человека погибли, еще девять получили ранения в результате стрельбы у синагоги в Тунисе, сообщило МВД страны.Служащий ВМФ национальной гвардии в Агир-Джебре убил коллегу, используя личное оружие, забрал боеприпасы и предпринял попытку добраться до синагоги Грейба, где открыл хаотичный огонь в сторону сотрудников органов безопасности."В результате шесть сотрудников безопасности получили ранения различной степени тяжести, один из них погиб. Также погибли двое прихожан и четверо получили различные ранения и были госпитализированы", - говорится в сообщении.Злоумышленника ликвидировали."Синагога и окрестности оцеплены, идет расследование мотивов этого чудовищного и трусливого нападения", - добавили в МВД.

https://ria.ru/20230411/tunis-1864494935.html

https://ria.ru/20230507/strelba-1870263071.html

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