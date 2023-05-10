https://ria.ru/20230510/tunis-1870685183.html
В результате стрельбы у синагоги в Тунисе погибли четыре человека
В результате стрельбы у синагоги в Тунисе погибли четыре человека - РИА Новости, 10.05.2023
В результате стрельбы у синагоги в Тунисе погибли четыре человека
Четыре человека погибли, еще девять получили ранения в результате стрельбы у синагоги в Тунисе, сообщило МВД страны. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T01:30
2023-05-10T01:30
2023-05-10T01:48
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ТУНИС, 10 мая - РИА Новости. Четыре человека погибли, еще девять получили ранения в результате стрельбы у синагоги в Тунисе, сообщило МВД страны.Служащий ВМФ национальной гвардии в Агир-Джебре убил коллегу, используя личное оружие, забрал боеприпасы и предпринял попытку добраться до синагоги Грейба, где открыл хаотичный огонь в сторону сотрудников органов безопасности."В результате шесть сотрудников безопасности получили ранения различной степени тяжести, один из них погиб. Также погибли двое прихожан и четверо получили различные ранения и были госпитализированы", - говорится в сообщении.Злоумышленника ликвидировали."Синагога и окрестности оцеплены, идет расследование мотивов этого чудовищного и трусливого нападения", - добавили в МВД.
https://ria.ru/20230411/tunis-1864494935.html
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тунис (страна), в мире
В результате стрельбы у синагоги в Тунисе погибли четыре человека
МВД Туниса: в результате стрельбы у синагоги погибли четыре человека, еще девять ранены
ТУНИС, 10 мая - РИА Новости. Четыре человека погибли, еще девять получили ранения в результате стрельбы у синагоги в Тунисе, сообщило МВД страны.
Служащий ВМФ национальной гвардии в Агир-Джебре убил коллегу, используя личное оружие, забрал боеприпасы и предпринял попытку добраться до синагоги Грейба, где открыл хаотичный огонь в сторону сотрудников органов безопасности.
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"В результате шесть сотрудников безопасности получили ранения различной степени тяжести, один из них погиб. Также погибли двое прихожан и четверо получили различные ранения и были госпитализированы", - говорится в сообщении.
Злоумышленника ликвидировали.
"Синагога и окрестности оцеплены, идет расследование мотивов этого чудовищного и трусливого нападения", - добавили в МВД.
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