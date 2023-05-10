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Цивилев наградил кузбасского семиклассника, спасшего на пожаре детей
Цивилев наградил кузбасского семиклассника, спасшего на пожаре детей - РИА Новости, 10.05.2023
Цивилев наградил кузбасского семиклассника, спасшего на пожаре детей
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев наградил семиклассника, спасшего на пожаре детей, сообщается в Telegram-канале главы Кузбасса. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T15:54
2023-05-10T15:54
2023-05-10T16:05
кемеровская область
осинники
сергей цивилев
россия
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КЕМЕРОВО, 10 мая – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев наградил семиклассника, спасшего на пожаре детей, сообщается в Telegram-канале главы Кузбасса. "Медалью "Надежда Кузбасса" награжден ученик 7-го класса средней общеобразовательной школы № 16 г. Осинники Артем Найман. 6 марта 2023 года Артем стал свидетелем пожара — услышав крики детей, быстро среагировал на опасную ситуацию и помог им выбраться из горящего дома. Отважный школьник спас троих ребят, которые могли задохнуться в дыму", – говорится в сообщении. "У нас растет достойное поколение — смелое, умное и инициативное. Такие парни делают наш Кузбасс лучше. Огромная благодарность родителям за воспитание Артема — у вас растет настоящий мужчина", — приводятся в сообщении слова Сергея Цивилева.
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кемеровская область, осинники, сергей цивилев, россия
Кемеровская область, Осинники, Сергей Цивилев, Россия
Цивилев наградил кузбасского семиклассника, спасшего на пожаре детей
Губернатор Цивилев наградил кузбасского семиклассника, спасшего на пожаре детей