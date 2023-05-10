https://ria.ru/20230510/tseny-1870832153.html
Канцлер Австрии представил план борьбы с ростом цен
Канцлер Австрии представил план борьбы с ростом цен - РИА Новости, 10.05.2023
Канцлер Австрии представил план борьбы с ростом цен
Канцлер Австрии Карл Нехаммер представил план борьбы с высокой инфляцией в стране. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T16:31
2023-05-10T16:31
2023-05-10T16:31
австрия
германия
карл нехаммер
экономика
инфляция
в мире
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ВЕНА, 10 мая – РИА Новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер представил план борьбы с высокой инфляцией в стране. Ранее австрийское издание Der Standard со ссылкой на исследование и комментарии министерства социальных дел страны сообщило, что цены на одни и те же продукты в супермаркетах Австрии на 13% выше, чем в Германии. "Сегодня совет министров принял ряд мер. Я назову с моей точки зрения четыре самых важных пункта", - заявил он журналистам по итогам обсуждения пакета мер против инфляции на совете министров. Трансляция велась на сайте ведомства канцлера. Так, Нехаммер заявил о планах снизить цены на энергию за счет ужесточения мер в отношении сверхприбыли компаний и продления еще на полгода снижения налога на 90% на потребление электроэнергии и природного газа. Помимо этого, будет повышена прозрачность цен на энергию, в том числе благодаря системе выставления ежемесячных счетов с помощью умных счетчиков. Второй мерой, как отметил канцлер, станет повышение прозрачности в вопросах продовольствия и пищевых отходов. Австрийское правительство также планирует финансово поддержать некоммерческое распределение продуктов питания среди нуждающихся, выделив на это 10 миллионов евро. Последними пунктами плана Нехаммер назвал ужесточение антимонопольного законодательства и сдерживание инфляции на государственном уровне с помощью заморозки федеральных пошлин. Ранее правительство Австрии уже принимало масштабные меры по снижению цен в стране на сумму около 5 миллиардов евро. По мнению экспертов, главным двигателем инфляции являются высокие тарифы в энергетическом секторе, к этому прибавляется сильная инфляция в сфере услуг, в частности, в туризме.
https://ria.ru/20230510/avstriya-1870809380.html
https://ria.ru/20230503/sanktsii-1869470869.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
австрия, германия, карл нехаммер, экономика, инфляция, в мире
Австрия, Германия, Карл Нехаммер, Экономика, Инфляция, В мире
Канцлер Австрии представил план борьбы с ростом цен
Канцлер Австрии Нехаммер представил план борьбы с высокой инфляцией в стране
ВЕНА, 10 мая – РИА Новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер представил план борьбы с высокой инфляцией в стране.
Ранее австрийское издание Der Standard со ссылкой на исследование и комментарии министерства социальных дел страны сообщило, что цены на одни и те же продукты в супермаркетах Австрии на 13% выше, чем в Германии
.
"Сегодня совет министров принял ряд мер. Я назову с моей точки зрения четыре самых важных пункта", - заявил он журналистам по итогам обсуждения пакета мер против инфляции на совете министров. Трансляция велась на сайте ведомства канцлера.
Так, Нехаммер
заявил о планах снизить цены на энергию за счет ужесточения мер в отношении сверхприбыли компаний и продления еще на полгода снижения налога на 90% на потребление электроэнергии и природного газа. Помимо этого, будет повышена прозрачность цен на энергию, в том числе благодаря системе выставления ежемесячных счетов с помощью умных счетчиков.
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Второй мерой, как отметил канцлер, станет повышение прозрачности в вопросах продовольствия и пищевых отходов. Австрийское правительство также планирует финансово поддержать некоммерческое распределение продуктов питания среди нуждающихся, выделив на это 10 миллионов евро.
Последними пунктами плана Нехаммер назвал ужесточение антимонопольного законодательства и сдерживание инфляции на государственном уровне с помощью заморозки федеральных пошлин.
Ранее правительство Австрии
уже принимало масштабные меры по снижению цен в стране на сумму около 5 миллиардов евро. По мнению экспертов, главным двигателем инфляции являются высокие тарифы в энергетическом секторе, к этому прибавляется сильная инфляция в сфере услуг, в частности, в туризме.
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