https://ria.ru/20230510/tseny-1870832153.html

Канцлер Австрии представил план борьбы с ростом цен

Канцлер Австрии представил план борьбы с ростом цен - РИА Новости, 10.05.2023

Канцлер Австрии представил план борьбы с ростом цен

Канцлер Австрии Карл Нехаммер представил план борьбы с высокой инфляцией в стране. РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T16:31

2023-05-10T16:31

2023-05-10T16:31

австрия

германия

карл нехаммер

экономика

инфляция

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833591819_0:322:2491:1723_1920x0_80_0_0_27744911d63767fb922dbbf796148042.jpg

ВЕНА, 10 мая – РИА Новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер представил план борьбы с высокой инфляцией в стране. Ранее австрийское издание Der Standard со ссылкой на исследование и комментарии министерства социальных дел страны сообщило, что цены на одни и те же продукты в супермаркетах Австрии на 13% выше, чем в Германии. "Сегодня совет министров принял ряд мер. Я назову с моей точки зрения четыре самых важных пункта", - заявил он журналистам по итогам обсуждения пакета мер против инфляции на совете министров. Трансляция велась на сайте ведомства канцлера. Так, Нехаммер заявил о планах снизить цены на энергию за счет ужесточения мер в отношении сверхприбыли компаний и продления еще на полгода снижения налога на 90% на потребление электроэнергии и природного газа. Помимо этого, будет повышена прозрачность цен на энергию, в том числе благодаря системе выставления ежемесячных счетов с помощью умных счетчиков. Второй мерой, как отметил канцлер, станет повышение прозрачности в вопросах продовольствия и пищевых отходов. Австрийское правительство также планирует финансово поддержать некоммерческое распределение продуктов питания среди нуждающихся, выделив на это 10 миллионов евро. Последними пунктами плана Нехаммер назвал ужесточение антимонопольного законодательства и сдерживание инфляции на государственном уровне с помощью заморозки федеральных пошлин. Ранее правительство Австрии уже принимало масштабные меры по снижению цен в стране на сумму около 5 миллиардов евро. По мнению экспертов, главным двигателем инфляции являются высокие тарифы в энергетическом секторе, к этому прибавляется сильная инфляция в сфере услуг, в частности, в туризме.

https://ria.ru/20230510/avstriya-1870809380.html

https://ria.ru/20230503/sanktsii-1869470869.html

австрия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

австрия, германия, карл нехаммер, экономика, инфляция, в мире