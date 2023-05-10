https://ria.ru/20230510/trudoustroystvo-1870912020.html

В Мордовии по совместному проекту с АСИ трудоустраивают бывших заключенных

В Мордовии по совместному проекту с АСИ трудоустраивают бывших заключенных - РИА Новости, 10.05.2023

В Мордовии по совместному проекту с АСИ трудоустраивают бывших заключенных

Саранские предприятия легкой промышленности подключились к проекту по трудоустройству бывших заключенных, который реализуется при поддержке главы Мордовии... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T22:12

2023-05-10T22:12

2023-05-10T22:15

республика мордовия

общество

саранск

артем здунов

светлана чупшева

агентство стратегических инициатив (аси)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 мая - РИА Новости. Саранские предприятия легкой промышленности подключились к проекту по трудоустройству бывших заключенных, который реализуется при поддержке главы Мордовии совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) и региональным сервисным уполномоченным, сообщает пресс-служба главы республики. Решение Мордовии по социализации бывших заключенных вошло в пятерку лучших по итогам обучающей программы АСИ, опыт республики уже готовы перенять соседние регионы. "Десятого мая глава Мордовии Артём Здунов приехал на производственные площадки, где уже трудятся люди с судимостью. Оба предприятия, подключившиеся к проекту, находятся в Саранске. ООО "Спрутс" ранее занималось пошивом только спортивной одежды, в прошлом году производство было переориентировано на выпуск продукции для нужд армии. Здесь шьют маскировочные комплекты, спальные мешки, балаклавы и многое другое. ООО "Волкот" выпускает широкий ассортимент одежды различного назначения. В рамках гособоронзаказа предприятие также производит бронежилеты и спецодежду", - говорится в сообщении. Как отметила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, вопросы социализации и трудоустройства заключенных актуальны и для Мордовии, и для некоторых других регионов. Команда регионального сервисного уполномоченного Мордовии за короткий срок спроектировала решение, которое позволяет людям, освободившимся из колоний, быстрее приобрести и проявить свои профессиональные компетенции. Для решения проблемы команда регионального сервисного уполномоченного предложила за девять месяцев до освобождения создавать каждому осужденному карьерный трек. Далее осужденный проходит обучение в образовательных учреждениях ФСИН, а по его окончании подтверждает знания и навыки на площадке экзаменационного центра перед комиссией и представителями потенциальных работодателей. Независимая оценка должна подтвердить соответствие квалификации соискателя профессиональному стандарту. По результатам экзамена выдается свидетельство общероссийского образца и подписывается предварительное соглашение о заключении трудового договора. По словам регионального сервисного уполномоченного Мордовии Елены Семелевой, в скором времени в рамках проекта на базе исправительных колоний совместно с работодателями будет создан экзаменационный центр оценки квалификации по швейному мастерству. Два экзаменационных центра – по строительным специальностям и сварочному производству – уже работают. Глава Мордовии заявил, что считает проект по социализации бывших осуждённых крайне важным. "Эти люди возвращаются в наши города, поселки и будут либо работать, создавать семьи, становиться полезными членами общества, либо встанут на прежний путь - этого допустить нельзя", - подчеркнул Здунов.

https://ria.ru/20230412/kooperatsiya-1864891364.html

https://ria.ru/20230428/nalog-1868422035.html

https://ria.ru/20230316/sotrudnichestvo-1858269723.html

саранск

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, саранск, артем здунов, светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)