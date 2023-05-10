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В Мордовии по совместному проекту с АСИ трудоустраивают бывших заключенных - РИА Новости, 10.05.2023
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Республика Мордовия
Республика Мордовия
 
22:12 10.05.2023 (обновлено: 22:15 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/trudoustroystvo-1870912020.html
В Мордовии по совместному проекту с АСИ трудоустраивают бывших заключенных
В Мордовии по совместному проекту с АСИ трудоустраивают бывших заключенных - РИА Новости, 10.05.2023
В Мордовии по совместному проекту с АСИ трудоустраивают бывших заключенных
Саранские предприятия легкой промышленности подключились к проекту по трудоустройству бывших заключенных, который реализуется при поддержке главы Мордовии... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T22:12
2023-05-10T22:15
республика мордовия
общество
саранск
артем здунов
светлана чупшева
агентство стратегических инициатив (аси)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 мая - РИА Новости. Саранские предприятия легкой промышленности подключились к проекту по трудоустройству бывших заключенных, который реализуется при поддержке главы Мордовии совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) и региональным сервисным уполномоченным, сообщает пресс-служба главы республики. Решение Мордовии по социализации бывших заключенных вошло в пятерку лучших по итогам обучающей программы АСИ, опыт республики уже готовы перенять соседние регионы. "Десятого мая глава Мордовии Артём Здунов приехал на производственные площадки, где уже трудятся люди с судимостью. Оба предприятия, подключившиеся к проекту, находятся в Саранске. ООО "Спрутс" ранее занималось пошивом только спортивной одежды, в прошлом году производство было переориентировано на выпуск продукции для нужд армии. Здесь шьют маскировочные комплекты, спальные мешки, балаклавы и многое другое. ООО "Волкот" выпускает широкий ассортимент одежды различного назначения. В рамках гособоронзаказа предприятие также производит бронежилеты и спецодежду", - говорится в сообщении. Как отметила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, вопросы социализации и трудоустройства заключенных актуальны и для Мордовии, и для некоторых других регионов. Команда регионального сервисного уполномоченного Мордовии за короткий срок спроектировала решение, которое позволяет людям, освободившимся из колоний, быстрее приобрести и проявить свои профессиональные компетенции. Для решения проблемы команда регионального сервисного уполномоченного предложила за девять месяцев до освобождения создавать каждому осужденному карьерный трек. Далее осужденный проходит обучение в образовательных учреждениях ФСИН, а по его окончании подтверждает знания и навыки на площадке экзаменационного центра перед комиссией и представителями потенциальных работодателей. Независимая оценка должна подтвердить соответствие квалификации соискателя профессиональному стандарту. По результатам экзамена выдается свидетельство общероссийского образца и подписывается предварительное соглашение о заключении трудового договора. По словам регионального сервисного уполномоченного Мордовии Елены Семелевой, в скором времени в рамках проекта на базе исправительных колоний совместно с работодателями будет создан экзаменационный центр оценки квалификации по швейному мастерству. Два экзаменационных центра – по строительным специальностям и сварочному производству – уже работают. Глава Мордовии заявил, что считает проект по социализации бывших осуждённых крайне важным. "Эти люди возвращаются в наши города, поселки и будут либо работать, создавать семьи, становиться полезными членами общества, либо встанут на прежний путь - этого допустить нельзя", - подчеркнул Здунов.
https://ria.ru/20230412/kooperatsiya-1864891364.html
https://ria.ru/20230428/nalog-1868422035.html
https://ria.ru/20230316/sotrudnichestvo-1858269723.html
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общество, саранск, артем здунов, светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Республика Мордовия, Общество, Саранск, Артем Здунов, Светлана Чупшева, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
В Мордовии по совместному проекту с АСИ трудоустраивают бывших заключенных

Бывших заключенных устраивают на работу в Мордовии по совместному проекту с АСИ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСитуация в Саранске
Ситуация в Саранске - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Ситуация в Саранске. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 мая - РИА Новости. Саранские предприятия легкой промышленности подключились к проекту по трудоустройству бывших заключенных, который реализуется при поддержке главы Мордовии совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) и региональным сервисным уполномоченным, сообщает пресс-служба главы республики.
Решение Мордовии по социализации бывших заключенных вошло в пятерку лучших по итогам обучающей программы АСИ, опыт республики уже готовы перенять соседние регионы.
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"Десятого мая глава Мордовии Артём Здунов приехал на производственные площадки, где уже трудятся люди с судимостью. Оба предприятия, подключившиеся к проекту, находятся в Саранске. ООО "Спрутс" ранее занималось пошивом только спортивной одежды, в прошлом году производство было переориентировано на выпуск продукции для нужд армии. Здесь шьют маскировочные комплекты, спальные мешки, балаклавы и многое другое. ООО "Волкот" выпускает широкий ассортимент одежды различного назначения. В рамках гособоронзаказа предприятие также производит бронежилеты и спецодежду", - говорится в сообщении.
Как отметила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, вопросы социализации и трудоустройства заключенных актуальны и для Мордовии, и для некоторых других регионов. Команда регионального сервисного уполномоченного Мордовии за короткий срок спроектировала решение, которое позволяет людям, освободившимся из колоний, быстрее приобрести и проявить свои профессиональные компетенции.
Для решения проблемы команда регионального сервисного уполномоченного предложила за девять месяцев до освобождения создавать каждому осужденному карьерный трек. Далее осужденный проходит обучение в образовательных учреждениях ФСИН, а по его окончании подтверждает знания и навыки на площадке экзаменационного центра перед комиссией и представителями потенциальных работодателей. Независимая оценка должна подтвердить соответствие квалификации соискателя профессиональному стандарту. По результатам экзамена выдается свидетельство общероссийского образца и подписывается предварительное соглашение о заключении трудового договора.
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По словам регионального сервисного уполномоченного Мордовии Елены Семелевой, в скором времени в рамках проекта на базе исправительных колоний совместно с работодателями будет создан экзаменационный центр оценки квалификации по швейному мастерству. Два экзаменационных центра – по строительным специальностям и сварочному производству – уже работают.
Глава Мордовии заявил, что считает проект по социализации бывших осуждённых крайне важным. "Эти люди возвращаются в наши города, поселки и будут либо работать, создавать семьи, становиться полезными членами общества, либо встанут на прежний путь - этого допустить нельзя", - подчеркнул Здунов.

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Республика МордовияОбществоСаранскАртем ЗдуновСветлана ЧупшеваАгентство стратегических инициатив (АСИ)Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
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