https://ria.ru/20230510/tovarooborot-1870684755.html

Товарооборот России и Китая с начала года вырос более чем на 40 процентов

Товарооборот России и Китая с начала года вырос более чем на 40 процентов - РИА Новости, 10.05.2023

Товарооборот России и Китая с начала года вырос более чем на 40 процентов

Товарооборот между Россией и Китаем в январе-апреле 2023 года вырос на 41,3% и составил 73,148 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные во вторник... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T01:26

2023-05-10T01:26

2023-05-10T02:35

экономика

россия

китай

индия

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Китаем в январе-апреле 2023 года вырос на 41,3% и составил 73,148 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные во вторник данные главного таможенного управления КНР.Китай за отчетный период ввез в Россию товаров на 33,686 миллиарда долларов, рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года – 67,2%, поставки из России в КНР выросли на 24,8%, составив 39,462 миллиарда долларов.Отдельно в апреле уровень товарооборота двух стран составил 19,228 миллиарда долларов, Россия ввезла в Китай товаров на сумму 9,606 миллиарда, КНР в Россию - на 9,621 миллиарда.Более двух третей расчетов в нацвалютахБолее 70% расчетов в торговле России и Китая уже производятся в национальных валютах, заявил в конце апреля министр финансов Антон Силуанов.Глава Минфина отметил, что еще год-два назад этот показатель достигал 30%."Причем это и рубли, и юани, это взаимовыгодно, и это надежно", - добавил он.Хорошая тенденцияРанее официальный представитель министерства коммерции КНР Шу Цзюэтин отметила, что двусторонняя торговля России и Китая с начала года сохраняет хорошую тенденцию развития.Она указала, что рост товарооборота между странами на 38,7% по итогам первого квартала "в полной мере отражает потенциал торгово-экономического сотрудничества" между странами. Шу Цзюэтин подчеркнула, что Китай продолжит содействовать устойчивому, стабильному и здоровому развитию китайско-российского торгово-экономического сотрудничества на основе принципов взаимного уважения и взаимной выгоды.Рост экспорта в ИндиюПоложительная динамика сложилась и в росте российского экспорта в Индию, показатель которого за неполный 2022-2023 финансовый год составил рекордные 41,6 миллиарда долларов, что позволило Москве остаться пятым крупнейшим торговым партнером Дели, следует из анализа РИА Новости данных министерства торговли и промышленности Индии.Индия по итогам одиннадцати месяцев финансового года, который начался в апреле 2022 года и закончился в марте 2023 года, импортировала из России продукции на максимальные за всю историю 41,6 миллиарда долларов. Это в 4,2 раза больше предыдущего рекорда, зафиксированного по итогам всего прошлого финансового года.Такой рост российского экспорта позволил стране сохранить пятое место среди крупнейших торговых партнеров Индии с товарооборотом в 44,4 миллиарда долларов.При этом поставки индийских товаров в Россию составили лишь 2,8 миллиарда долларов. Это привело к рекордному дефициту торгового баланса Индии с Россией - 38,75 миллиарда долларов.

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https://ria.ru/20230508/otnosheniya-1870472558.html

https://ria.ru/20230508/otnosheniya-1870471660.html

https://ria.ru/20230508/kitay-1870434135.html

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китай

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, россия, китай, индия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)