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Экоактивисты бросили торт в председателя набсовета Volkswagen - РИА Новости, 10.05.2023
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16:59 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/tort-1870842625.html
Экоактивисты бросили торт в председателя набсовета Volkswagen
Экоактивисты бросили торт в председателя набсовета Volkswagen - РИА Новости, 10.05.2023
Экоактивисты бросили торт в председателя набсовета Volkswagen
Правозащитные группы и экоактивисты попытались сорвать собрание акционеров Volkswagen, которое проходит в среду в Берлине, помимо выкрикивания лозунгов и... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T16:59
2023-05-10T16:59
в мире
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БЕРЛИН, 10 мая - РИА Новости. Правозащитные группы и экоактивисты попытались сорвать собрание акционеров Volkswagen, которое проходит в среду в Берлине, помимо выкрикивания лозунгов и демонстрации плакатов во время выступления представителей концерна, один из протестующих бросил торт в председателя наблюдательного совета компании Вольфганга Порше, сообщила немецкая газета Frankfurter Allgemeine. На опубликованной им фотографии организаторы мероприятия счищают остатки торта с трибуны, за которой сидит председатель набсовета. По данным газеты, активисты также выкрикивали лозунги и держали плакаты во время выступления гендиректора концерна Оливера Блюме. Уточняется, что сотрудники службы безопасности вывели протестующих из зала. Кроме того, перед зданием, где собирались акционеры, также прошли акции протеста. Полиция успела помешать экоактивистам приклеить себя к площадке перед ним. Протестующие обвиняют концерн в том, что он продает "слишком много автомобилей". По мнению активистов, выбросы CO2 транспортом достигли угрожающих масштабов, и Volkswagen мог бы внести положительный вклад в изменение ситуации, переориентировав свое производство на поезда и железнодорожную инфраструктуру. Кроме того, представители движения "Последнее поколение" (нем. Letzte Generation) в рамках протеста перекрыли движение к месту проведения собрания акционеров.
https://ria.ru/20230424/berlin-1867295924.html
https://ria.ru/20230426/avstriya-1867804100.html
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в мире, берлин (город), volkswagen group, volkswagen touareg, германия
В мире, Берлин (город), Volkswagen Group, Volkswagen Touareg, Германия
Экоактивисты бросили торт в председателя набсовета Volkswagen

Frankfurter Allgemeine: экоактивисты бросили торт в члена набсовета Volkswagen Порше

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкРабота завода Volkswagen
Работа завода Volkswagen - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Работа завода Volkswagen. Архивное фото
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БЕРЛИН, 10 мая - РИА Новости. Правозащитные группы и экоактивисты попытались сорвать собрание акционеров Volkswagen, которое проходит в среду в Берлине, помимо выкрикивания лозунгов и демонстрации плакатов во время выступления представителей концерна, один из протестующих бросил торт в председателя наблюдательного совета компании Вольфганга Порше, сообщила немецкая газета Frankfurter Allgemeine.
«
"Один человек попытался бросить торт в члена наблюдательного совета Вольфганга Порше, который в среду отметил 80-летие, во время годового собрания акционеров", - отмечает издание.
На опубликованной им фотографии организаторы мероприятия счищают остатки торта с трибуны, за которой сидит председатель набсовета.
По данным газеты, активисты также выкрикивали лозунги и держали плакаты во время выступления гендиректора концерна Оливера Блюме. Уточняется, что сотрудники службы безопасности вывели протестующих из зала.
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Кроме того, перед зданием, где собирались акционеры, также прошли акции протеста. Полиция успела помешать экоактивистам приклеить себя к площадке перед ним.
Протестующие обвиняют концерн в том, что он продает "слишком много автомобилей". По мнению активистов, выбросы CO2 транспортом достигли угрожающих масштабов, и Volkswagen мог бы внести положительный вклад в изменение ситуации, переориентировав свое производство на поезда и железнодорожную инфраструктуру. Кроме того, представители движения "Последнее поколение" (нем. Letzte Generation) в рамках протеста перекрыли движение к месту проведения собрания акционеров.
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