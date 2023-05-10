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В Австрии госслужащим запретят устанавливать TikTok на рабочих телефонах

В Австрии госслужащим запретят устанавливать TikTok на рабочих телефонах - РИА Новости, 10.05.2023

В Австрии госслужащим запретят устанавливать TikTok на рабочих телефонах

Австрия запретит китайское приложение TikTok на рабочих телефонах государственных служащих, заявил журналистам министр внутренних дел страны Герхард Карнер. РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T15:54

2023-05-10T15:54

2023-05-10T15:54

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ВЕНА, 10 мая - РИА Новости. Австрия запретит китайское приложение TikTok на рабочих телефонах государственных служащих, заявил журналистам министр внутренних дел страны Герхард Карнер. Министр уточнил, что целью этого запрета является исключение доступа приложения, которым владеет китайская компания, к государственной информации и данным Австрии. Он пояснил, что мера распространяется на федеральные ведомства, но ее рекомендуется также применить и в органах управления земель и общин. Ранее власти Эстонии заявили, что приложение TikTok будет запрещено на мобильных телефонах, которые предоставлены эстонским чиновникам государством. О запрете чиновникам пользоваться приложением на служебных устройствах объявляли власти Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и ряда американских штатов, а также Еврокомиссия, Европарламент и Совет ЕС. Схожие правила ввело для своих сотрудников минобороны Дании, а министерство юстиции и общественной безопасности Норвегии рекомендовало госслужащим отказаться от установки на служебные устройства как TikTok, так и Telegram.

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Наталья Макарова

в мире, технологии, австрия, эстония, великобритания, telegram, евросоюз, европарламент, tiktok