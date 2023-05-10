В Австрии госслужащим запретят устанавливать TikTok на рабочих телефонах
Австрия запретит китайское приложение TikTok на рабочих телефонах государственных служащих
© AP Photo / Kiichiro SatoЛоготип приложения TikTok на экране смартфона
© AP Photo / Kiichiro Sato
Логотип приложения TikTok на экране смартфона. Архивное фото
ВЕНА, 10 мая - РИА Новости. Австрия запретит китайское приложение TikTok на рабочих телефонах государственных служащих, заявил журналистам министр внутренних дел страны Герхард Карнер.
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"Приложение TikTok будет запрещено на рабочих мобильных телефонах. Частных устройств это, само собой, не касается", - отметил Карнер перед заседанием Совета министров в среду.
Министр уточнил, что целью этого запрета является исключение доступа приложения, которым владеет китайская компания, к государственной информации и данным Австрии. Он пояснил, что мера распространяется на федеральные ведомства, но ее рекомендуется также применить и в органах управления земель и общин.
Ранее власти Эстонии заявили, что приложение TikTok будет запрещено на мобильных телефонах, которые предоставлены эстонским чиновникам государством. О запрете чиновникам пользоваться приложением на служебных устройствах объявляли власти Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и ряда американских штатов, а также Еврокомиссия, Европарламент и Совет ЕС. Схожие правила ввело для своих сотрудников минобороны Дании, а министерство юстиции и общественной безопасности Норвегии рекомендовало госслужащим отказаться от установки на служебные устройства как TikTok, так и Telegram.