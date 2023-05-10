https://ria.ru/20230510/terrorist-1870730419.html

Рогов: арестованный террорист прибыл в Запорожскую область со списком жертв

Рогов: арестованный террорист прибыл в Запорожскую область со списком жертв - РИА Новости, 10.05.2023

Рогов: арестованный террорист прибыл в Запорожскую область со списком жертв

Планировавший серию покушений гражданин Украины прибыл в Запорожскую область под видом мирного жителя, у него был список людей, которых он планировал убить,... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T10:52

2023-05-10T10:52

2023-05-10T12:01

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

владимир рогов

россия

украина

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости. Планировавший серию покушений гражданин Украины прибыл в Запорожскую область под видом мирного жителя, у него был список людей, которых он планировал убить, сообщил в среду глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Ранее УФСБ объявило о предотвращении теракта, в частности, в отношении начальника отдела полиции села Кирилловка в Запорожской области. Арестован украинец, по оперативным данным, планировавший убийства и террористические акты в регионе по заданию Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. "Он прибыл в Запорожскую область для того, чтобы заниматься конкретными преступлениями. С Запорожской областью его много что связывает, он отсутствовал, получил все указания и приехал под видом мирного человека к нам, якобы просто жить. У него был целый список людей, кого он должен был убивать", - сказал Рогов в эфире радиостанции "Комсомольская правда". По его словам, задержанный признался, что был завербован украинской разведкой, которая и передала ему данные о схроне, где хранились компоненты бомбы. Рогов подчеркнул, что целью террориста была дестабилизация ситуации в регионе и запугивание местного населения. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230503/pokushenie-1869327064.html

https://ria.ru/20230417/verbovka-1865070356.html

запорожская область

россия

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

безопасность, запорожская область, владимир рогов, россия, украина, ситуация в днр и лнр