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Рогов: арестованный террорист прибыл в Запорожскую область со списком жертв - РИА Новости, 10.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:52 10.05.2023 (обновлено: 12:01 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/terrorist-1870730419.html
Рогов: арестованный террорист прибыл в Запорожскую область со списком жертв
Рогов: арестованный террорист прибыл в Запорожскую область со списком жертв - РИА Новости, 10.05.2023
Рогов: арестованный террорист прибыл в Запорожскую область со списком жертв
Планировавший серию покушений гражданин Украины прибыл в Запорожскую область под видом мирного жителя, у него был список людей, которых он планировал убить,... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T10:52
2023-05-10T12:01
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
владимир рогов
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости. Планировавший серию покушений гражданин Украины прибыл в Запорожскую область под видом мирного жителя, у него был список людей, которых он планировал убить, сообщил в среду глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Ранее УФСБ объявило о предотвращении теракта, в частности, в отношении начальника отдела полиции села Кирилловка в Запорожской области. Арестован украинец, по оперативным данным, планировавший убийства и террористические акты в регионе по заданию Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. "Он прибыл в Запорожскую область для того, чтобы заниматься конкретными преступлениями. С Запорожской областью его много что связывает, он отсутствовал, получил все указания и приехал под видом мирного человека к нам, якобы просто жить. У него был целый список людей, кого он должен был убивать", - сказал Рогов в эфире радиостанции "Комсомольская правда". По его словам, задержанный признался, что был завербован украинской разведкой, которая и передала ему данные о схроне, где хранились компоненты бомбы. Рогов подчеркнул, что целью террориста была дестабилизация ситуации в регионе и запугивание местного населения. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230503/pokushenie-1869327064.html
https://ria.ru/20230417/verbovka-1865070356.html
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безопасность, запорожская область, владимир рогов, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Владимир Рогов, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Рогов: арестованный террорист прибыл в Запорожскую область со списком жертв

Рогов: у задержанного ФСБ за подготовку терактов в Запорожской области был список жертв

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости. Планировавший серию покушений гражданин Украины прибыл в Запорожскую область под видом мирного жителя, у него был список людей, которых он планировал убить, сообщил в среду глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Ранее УФСБ объявило о предотвращении теракта, в частности, в отношении начальника отдела полиции села Кирилловка в Запорожской области. Арестован украинец, по оперативным данным, планировавший убийства и террористические акты в регионе по заданию Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.
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"Он прибыл в Запорожскую область для того, чтобы заниматься конкретными преступлениями. С Запорожской областью его много что связывает, он отсутствовал, получил все указания и приехал под видом мирного человека к нам, якобы просто жить. У него был целый список людей, кого он должен был убивать", - сказал Рогов в эфире радиостанции "Комсомольская правда". По его словам, задержанный признался, что был завербован украинской разведкой, которая и передала ему данные о схроне, где хранились компоненты бомбы. Рогов подчеркнул, что целью террориста была дестабилизация ситуации в регионе и запугивание местного населения.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию.
На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьВладимир РоговРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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