Рогов: арестованный террорист прибыл в Запорожскую область со списком жертв
Рогов: у задержанного ФСБ за подготовку терактов в Запорожской области был список жертв
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости. Планировавший серию покушений гражданин Украины прибыл в Запорожскую область под видом мирного жителя, у него был список людей, которых он планировал убить, сообщил в среду глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Ранее УФСБ объявило о предотвращении теракта, в частности, в отношении начальника отдела полиции села Кирилловка в Запорожской области. Арестован украинец, по оперативным данным, планировавший убийства и террористические акты в регионе по заданию Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.
"Он прибыл в Запорожскую область для того, чтобы заниматься конкретными преступлениями. С Запорожской областью его много что связывает, он отсутствовал, получил все указания и приехал под видом мирного человека к нам, якобы просто жить. У него был целый список людей, кого он должен был убивать", - сказал Рогов в эфире радиостанции "Комсомольская правда". По его словам, задержанный признался, что был завербован украинской разведкой, которая и передала ему данные о схроне, где хранились компоненты бомбы. Рогов подчеркнул, что целью террориста была дестабилизация ситуации в регионе и запугивание местного населения.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию.
На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.