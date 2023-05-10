https://ria.ru/20230510/terakty-1870910794.html

В Белоруссии подозреваемые в подготовке терактов на 9 Мая признали вину

В Белоруссии подозреваемые в подготовке терактов на 9 Мая признали вину - РИА Новости, 10.05.2023

В Белоруссии подозреваемые в подготовке терактов на 9 Мая признали вину

Все подозреваемые в подготовке терактов на 9 мая в Белоруссии признали вину и сотрудничают со следствием, сообщили в эфире гостелеканала ОНТ со ссылкой на... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T22:00

2023-05-10T22:00

2023-05-10T22:16

белоруссия

в мире

украина

кгб белоруссии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745996815_0:246:3072:1974_1920x0_80_0_0_7de740042b3dbcd734305765bc9a6c6a.jpg

МИНСК, 10 мая – РИА Новости. Все подозреваемые в подготовке терактов на 9 мая в Белоруссии признали вину и сотрудничают со следствием, сообщили в эфире гостелеканала ОНТ со ссылкой на информацию Комитета государственной безопасности.Отмечается, что задержанные обвиняются по статьям уголовного кодекса республики о государственной измене и "акте терроризма" и "измене государству". Им грозит наказание вплоть до смертной казни.Как сообщалось ранее, фигуранты дела – четверо молодых людей до 30 лет, двое мужчин и две женщины. Установлено, что взрывчатка была американского производства. Куратор террористической операции находится в Киеве – он, получив задание от главного управления разведки Минобороны Украины, руководил исполнителями в Белоруссии, которые были его знакомыми. Присланная им взрывчатка была замаскирована под бытовые приборы.Накануне председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель сообщил, что в стране пресечены попытки совершения нескольких терактов в преддверии 9 мая. По его словам, задержаны лица, которые готовились к терактам. Тертель заявил, что "за этим стоят спецслужбы", 10 мая государственный телеканал ОНТ сообщил, что следы заказчика терактов ведут на Украину.Ранее глава КГБ заявлял, что прогнозируется значительная эскалация обстановки по периметру Белоруссии: это связано как с темой боевых действий на южном направлении, так и непрекращающимися попытками ряда внешних сил дестабилизировать ситуацию внутри страны. До этого он говорил, что с этой весны в стране возможна активизация террористической деятельности.

https://ria.ru/20230509/belorussiya-1870658242.html

https://ria.ru/20230510/vzryvchatka-1870825265.html

белоруссия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белоруссия, в мире, украина, кгб белоруссии