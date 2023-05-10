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В Белоруссии подозреваемые в подготовке терактов на 9 Мая признали вину - РИА Новости, 10.05.2023
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22:00 10.05.2023 (обновлено: 22:16 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/terakty-1870910794.html
В Белоруссии подозреваемые в подготовке терактов на 9 Мая признали вину
В Белоруссии подозреваемые в подготовке терактов на 9 Мая признали вину - РИА Новости, 10.05.2023
В Белоруссии подозреваемые в подготовке терактов на 9 Мая признали вину
Все подозреваемые в подготовке терактов на 9 мая в Белоруссии признали вину и сотрудничают со следствием, сообщили в эфире гостелеканала ОНТ со ссылкой на... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T22:00
2023-05-10T22:16
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МИНСК, 10 мая – РИА Новости. Все подозреваемые в подготовке терактов на 9 мая в Белоруссии признали вину и сотрудничают со следствием, сообщили в эфире гостелеканала ОНТ со ссылкой на информацию Комитета государственной безопасности.Отмечается, что задержанные обвиняются по статьям уголовного кодекса республики о государственной измене и "акте терроризма" и "измене государству". Им грозит наказание вплоть до смертной казни.Как сообщалось ранее, фигуранты дела – четверо молодых людей до 30 лет, двое мужчин и две женщины. Установлено, что взрывчатка была американского производства. Куратор террористической операции находится в Киеве – он, получив задание от главного управления разведки Минобороны Украины, руководил исполнителями в Белоруссии, которые были его знакомыми. Присланная им взрывчатка была замаскирована под бытовые приборы.Накануне председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель сообщил, что в стране пресечены попытки совершения нескольких терактов в преддверии 9 мая. По его словам, задержаны лица, которые готовились к терактам. Тертель заявил, что "за этим стоят спецслужбы", 10 мая государственный телеканал ОНТ сообщил, что следы заказчика терактов ведут на Украину.Ранее глава КГБ заявлял, что прогнозируется значительная эскалация обстановки по периметру Белоруссии: это связано как с темой боевых действий на южном направлении, так и непрекращающимися попытками ряда внешних сил дестабилизировать ситуацию внутри страны. До этого он говорил, что с этой весны в стране возможна активизация террористической деятельности.
https://ria.ru/20230509/belorussiya-1870658242.html
https://ria.ru/20230510/vzryvchatka-1870825265.html
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белоруссия, в мире, украина, кгб белоруссии
Белоруссия, В мире, Украина, КГБ Белоруссии
В Белоруссии подозреваемые в подготовке терактов на 9 Мая признали вину

КГБ Белоруссии сообщил, что все подозреваемые в подготовке терактов на 9 Мая признали вину

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкЗдание КГБ в Минске
Здание КГБ в Минске - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
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Здание КГБ в Минске. Архивное фото
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МИНСК, 10 мая – РИА Новости. Все подозреваемые в подготовке терактов на 9 мая в Белоруссии признали вину и сотрудничают со следствием, сообщили в эфире гостелеканала ОНТ со ссылкой на информацию Комитета государственной безопасности.
«
"Все фигуранты по этому делу задержаны и водворены в СИЗО. Признали вину, сотрудничают со следствием", - сказано в документальном фильме, вышедшем на канале вечером в среду.
Отмечается, что задержанные обвиняются по статьям уголовного кодекса республики о государственной измене и "акте терроризма" и "измене государству". Им грозит наказание вплоть до смертной казни.
Как сообщалось ранее, фигуранты дела – четверо молодых людей до 30 лет, двое мужчин и две женщины. Установлено, что взрывчатка была американского производства. Куратор террористической операции находится в Киеве – он, получив задание от главного управления разведки Минобороны Украины, руководил исполнителями в Белоруссии, которые были его знакомыми. Присланная им взрывчатка была замаскирована под бытовые приборы.
Белорусские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
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9 мая, 19:23
Накануне председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель сообщил, что в стране пресечены попытки совершения нескольких терактов в преддверии 9 мая. По его словам, задержаны лица, которые готовились к терактам. Тертель заявил, что "за этим стоят спецслужбы", 10 мая государственный телеканал ОНТ сообщил, что следы заказчика терактов ведут на Украину.
Ранее глава КГБ заявлял, что прогнозируется значительная эскалация обстановки по периметру Белоруссии: это связано как с темой боевых действий на южном направлении, так и непрекращающимися попытками ряда внешних сил дестабилизировать ситуацию внутри страны. До этого он говорил, что с этой весны в стране возможна активизация террористической деятельности.
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СМИ сообщили подробности о терактах, готовившихся в Белоруссии на 9 Мая
Вчера, 16:16
 
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