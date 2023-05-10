https://ria.ru/20230510/terakty-1870740426.html

СМИ сообщили о готовившихся в Белоруссии терактах на День Победы

СМИ сообщили о готовившихся в Белоруссии терактах на День Победы - РИА Новости, 10.05.2023

СМИ сообщили о готовившихся в Белоруссии терактах на День Победы

В Белоруссии перед 9 мая и в сам праздник планировалось совершить несколько терактов, следы заказчика ведут на Украину, сообщил белорусский гостелеканал ОНТ со... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T11:17

2023-05-10T11:17

2023-05-10T11:35

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МИНСК, 10 мая – РИА Новости. В Белоруссии перед 9 мая и в сам праздник планировалось совершить несколько терактов, следы заказчика ведут на Украину, сообщил белорусский гостелеканал ОНТ со ссылкой на информацию комитета госбезопасности страны."В преддверии праздника Великой Победы и непосредственно в сам день 9 мая в Беларуси планировали осуществить сразу несколько терактов. Комитет государственной безопасности пресек эти попытки, сообщил глава ведомства Иван Тертель. Известно, что взрывные устройства были замаскированы под бытовые приборы, которые прибыли в страну из-за рубежа", - заявила диктор телеканала.По ее словам, в Белоруссии разные люди получили посылки "с одним заданием – забрать и не задавать лишних вопросов". "А в нужное время посылки должны были активировать, чтобы спровоцировать жертвы, всколыхнуть ситуацию в стране. Следы заказчика терактов ведут на Украину", - добавила диктор. Телеканал обещает позже в среду сообщить подробности.Накануне глава КГБ Белоруссии Иван Тертель сообщил, что в стране пресечены попытки совершения терактов в преддверии 9 мая. По его словам, задержаны лица, которые готовились к совершению терактов. Тертель заявил, что "за этим стоят спецслужбы".Ранее глава КГБ заявлял, что прогнозируется значительная эскалация обстановки по периметру Белоруссии: это связано как с темой боевых действий на южном направлении, так и непрекращающимися попытками ряда внешних сил дестабилизировать ситуацию внутри страны. До этого он говорил, что с этой весны в стране возможна активизация террористической деятельности.

https://ria.ru/20230404/terakt-1862888793.html

https://ria.ru/20230331/zaderzhanie-1862186694.html

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украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белоруссия, в мире, украина, кгб белоруссии