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В Запорожье задержали мужчину, работавшего на ГУР Минобороны Украины - РИА Новости, 10.05.2023
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09:33 10.05.2023 (обновлено: 10:07 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/terakt-1870712356.html
В Запорожье задержали мужчину, работавшего на ГУР Минобороны Украины
В Запорожье задержали мужчину, работавшего на ГУР Минобороны Украины - РИА Новости, 10.05.2023
В Запорожье задержали мужчину, работавшего на ГУР Минобороны Украины
В Запорожской области задержали гражданина Украины, планировавшего теракты против местных властей по заданию киевского режима, сообщили в главке ФСБ по региону. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T09:33
2023-05-10T10:07
украина
запорожье
запорожская область
фсб
происшествия
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 10 мая — РИА Новости. В Запорожской области задержали гражданина Украины, планировавшего теракты против местных властей по заданию киевского режима, сообщили в главке ФСБ по региону."Сотрудниками спецслужбы установлен ранее судимый 31-летний гражданин Украины, который прибыл в Запорожскую область для осуществления диверсионно-террористической деятельности по указанию Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Целью ДТА являлась ликвидация представителей органов государственной власти и правоохранительных органов региона", — указано в релизе.Первой целью террориста должен был стать начальник отдела полиции поселка городского типа Кирилловка Юрий Балабин.При попытке задержания преступник оказал вооруженное сопротивление, но бойцы спецназа ФСБ обезоружили его.При обыске дома у подозреваемого нашли компоненты самодельного взрывного устройства.Следственный отдел управления ФСБ возбудил уголовное дело по статье "Приготовление к совершению террористического акта". Проводятся следственные мероприятия.
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украина, запорожье, запорожская область, фсб, происшествия
Украина, Запорожье, Запорожская область, ФСБ, Происшествия
В Запорожье задержали мужчину, работавшего на ГУР Минобороны Украины

ФСБ задержала в Запорожской области гражданина Украины, планировавшего теракты

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 10 мая — РИА Новости. В Запорожской области задержали гражданина Украины, планировавшего теракты против местных властей по заданию киевского режима, сообщили в главке ФСБ по региону.
"Сотрудниками спецслужбы установлен ранее судимый 31-летний гражданин Украины, который прибыл в Запорожскую область для осуществления диверсионно-террористической деятельности по указанию Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Целью ДТА являлась ликвидация представителей органов государственной власти и правоохранительных органов региона", — указано в релизе.
Первой целью террориста должен был стать начальник отдела полиции поселка городского типа Кирилловка Юрий Балабин.
При попытке задержания преступник оказал вооруженное сопротивление, но бойцы спецназа ФСБ обезоружили его.
При обыске дома у подозреваемого нашли компоненты самодельного взрывного устройства.
Следственный отдел управления ФСБ возбудил уголовное дело по статье "Приготовление к совершению террористического акта". Проводятся следственные мероприятия.
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