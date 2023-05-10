https://ria.ru/20230510/terakt-1870712356.html

В Запорожье задержали мужчину, работавшего на ГУР Минобороны Украины

В Запорожье задержали мужчину, работавшего на ГУР Минобороны Украины - РИА Новости, 10.05.2023

В Запорожье задержали мужчину, работавшего на ГУР Минобороны Украины

В Запорожской области задержали гражданина Украины, планировавшего теракты против местных властей по заданию киевского режима, сообщили в главке ФСБ по региону. РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T09:33

2023-05-10T09:33

2023-05-10T10:07

украина

запорожье

запорожская область

фсб

происшествия

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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 10 мая — РИА Новости. В Запорожской области задержали гражданина Украины, планировавшего теракты против местных властей по заданию киевского режима, сообщили в главке ФСБ по региону."Сотрудниками спецслужбы установлен ранее судимый 31-летний гражданин Украины, который прибыл в Запорожскую область для осуществления диверсионно-террористической деятельности по указанию Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Целью ДТА являлась ликвидация представителей органов государственной власти и правоохранительных органов региона", — указано в релизе.Первой целью террориста должен был стать начальник отдела полиции поселка городского типа Кирилловка Юрий Балабин.При попытке задержания преступник оказал вооруженное сопротивление, но бойцы спецназа ФСБ обезоружили его.При обыске дома у подозреваемого нашли компоненты самодельного взрывного устройства.Следственный отдел управления ФСБ возбудил уголовное дело по статье "Приготовление к совершению террористического акта". Проводятся следственные мероприятия.

https://ria.ru/20230508/gur-1870403439.html

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Варвара Скокшина

украина, запорожье, запорожская область, фсб, происшествия