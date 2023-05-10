https://ria.ru/20230510/teploseti-1870816388.html

Глава Подмосковья проверил ход реконструкции теплосетей в Химках

Глава Подмосковья проверил ход реконструкции теплосетей в Химках - РИА Новости, 10.05.2023

Глава Подмосковья проверил ход реконструкции теплосетей в Химках

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в среду проверил ход реконструкции теплосетей в Химках, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона. РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T15:47

2023-05-10T15:47

2023-05-10T15:47

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

химки

жкх

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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в среду проверил ход реконструкции теплосетей в Химках, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.Как отмечается в сообщении, за последние два отопительных сезона в городском округе Химки было зафиксировано почти 1 тысяча отключений тепла и горячей воды, которые затронули около 200 тысяч жителей пяти микрорайонов."Весной-летом заменим наиболее аварийные участки и узлы. Большую работу взял на себя наш партнер "Газпром". Как только позволила погода, команда приступила к работе. Железнодорожная, Пожарского, Молодежная, Новозаводская – уже в ближайшие месяцы будут заменены 9,2 километра сетей по этим и другим адресам, откуда поступало много жалоб", - приводятся слова Воробьева.

https://ria.ru/20230328/mendeleevo-1861455211.html

московская область (подмосковье)

химки

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Алёна Пава

Алёна Пава

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), андрей воробьев, химки, жкх