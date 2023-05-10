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Глава Подмосковья проверил ход реконструкции теплосетей в Химках - РИА Новости, 10.05.2023
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Новости Подмосковья
 
15:47 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/teploseti-1870816388.html
Глава Подмосковья проверил ход реконструкции теплосетей в Химках
Глава Подмосковья проверил ход реконструкции теплосетей в Химках - РИА Новости, 10.05.2023
Глава Подмосковья проверил ход реконструкции теплосетей в Химках
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в среду проверил ход реконструкции теплосетей в Химках, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T15:47
2023-05-10T15:47
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
химки
жкх
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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в среду проверил ход реконструкции теплосетей в Химках, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.Как отмечается в сообщении, за последние два отопительных сезона в городском округе Химки было зафиксировано почти 1 тысяча отключений тепла и горячей воды, которые затронули около 200 тысяч жителей пяти микрорайонов."Весной-летом заменим наиболее аварийные участки и узлы. Большую работу взял на себя наш партнер "Газпром". Как только позволила погода, команда приступила к работе. Железнодорожная, Пожарского, Молодежная, Новозаводская – уже в ближайшие месяцы будут заменены 9,2 километра сетей по этим и другим адресам, откуда поступало много жалоб", - приводятся слова Воробьева.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, химки, жкх
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Химки, ЖКХ

Глава Подмосковья проверил ход реконструкции теплосетей в Химках

© Фото : пресс-служба правительство Московской областиГлава Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход реконструкции теплосетей в Химках
Глава Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход реконструкции теплосетей в Химках - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© Фото : пресс-служба правительство Московской области
Глава Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход реконструкции теплосетей в Химках
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в среду проверил ход реконструкции теплосетей в Химках, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.
Как отмечается в сообщении, за последние два отопительных сезона в городском округе Химки было зафиксировано почти 1 тысяча отключений тепла и горячей воды, которые затронули около 200 тысяч жителей пяти микрорайонов.
"Весной-летом заменим наиболее аварийные участки и узлы. Большую работу взял на себя наш партнер "Газпром". Как только позволила погода, команда приступила к работе. Железнодорожная, Пожарского, Молодежная, Новозаводская – уже в ближайшие месяцы будут заменены 9,2 километра сетей по этим и другим адресам, откуда поступало много жалоб", - приводятся слова Воробьева.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевХимкиЖКХ
 
 
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