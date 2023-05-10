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Нижегородская компания изготовила самоходные тележки для участников СВО - РИА Новости, 10.05.2023
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18:25 10.05.2023
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Нижегородская компания изготовила самоходные тележки для участников СВО
Нижегородская компания изготовила самоходные тележки для участников СВО - РИА Новости, 10.05.2023
Нижегородская компания изготовила самоходные тележки для участников СВО
Производственная компания "Корона" (город Павлово, Нижегородская область) изготовила несколько экспериментальных самоходных тележек для перемещения раненых и... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T18:25
2023-05-10T18:25
надежные люди
общество
технологии
павлово
нижегородская область
андрей филатов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 мая - РИА Новости. Производственная компания "Корона" (город Павлово, Нижегородская область) изготовила несколько экспериментальных самоходных тележек для перемещения раненых и транспортировки грузов в зоне специальной военной операции, сообщает нижегородский Дом народного единства. Десятого мая тележки доставили на склад координационного центра поддержки военнослужащих и их семей, действующего на базе Дома народного единства. "Это наш подарок участникам спецоперации. Главное, чтобы тележки были полезны военнослужащим. Будем ждать от бойцов "обратной связи", - приводятся в сообщении слова сотрудника компании "Корона" Николая Шелудякова. Отмечается, что тележки для использования в зоне СВО - повышенной проходимости, они легко передвигаются по траве, грязи, щебенке и разворачиваются на месте. За счет удобного управления один человек может без труда перемещать груз весом до 250 килограммов. "В ближайшее время Дом народного единства в составе гуманитарного конвоя отправит технику в зону СВО. После оценки тележек нижегородскими военнослужащими батальонов имени Ивана Кулибина и Козьмы Минина будет принято решение о дальнейшем массовом выпуске спецоборудования", - подчеркивается в сообщении.
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надежные люди, общество, технологии, павлово, нижегородская область, андрей филатов
Надежные люди, Общество, Технологии, Павлово, Нижегородская область, Андрей Филатов
Нижегородская компания изготовила самоходные тележки для участников СВО

Нижегородская компания "Корона" изготовила самоходные тележки для участников спецоперации

© Фото : Пресс-служба правительства Нижегородской областиНижегородская компания изготовила самоходные тележки для участников СВО
Нижегородская компания изготовила самоходные тележки для участников СВО - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© Фото : Пресс-служба правительства Нижегородской области
Нижегородская компания изготовила самоходные тележки для участников СВО
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 мая - РИА Новости. Производственная компания "Корона" (город Павлово, Нижегородская область) изготовила несколько экспериментальных самоходных тележек для перемещения раненых и транспортировки грузов в зоне специальной военной операции, сообщает нижегородский Дом народного единства.
«
"Идею о выпуске такого спецоборудования выдвинул военкор Андрей Филатов. По его рисункам и чертежам павловские инженеры создали 3D-модель, а затем собрали два варианта тележек: работающие на бензине и на аккумуляторе. На разработку и изготовление у специалистов производственной компании ушло около полутора месяцев", - говорится в сообщении.
Десятого мая тележки доставили на склад координационного центра поддержки военнослужащих и их семей, действующего на базе Дома народного единства. "Это наш подарок участникам спецоперации. Главное, чтобы тележки были полезны военнослужащим. Будем ждать от бойцов "обратной связи", - приводятся в сообщении слова сотрудника компании "Корона" Николая Шелудякова.
Отмечается, что тележки для использования в зоне СВО - повышенной проходимости, они легко передвигаются по траве, грязи, щебенке и разворачиваются на месте. За счет удобного управления один человек может без труда перемещать груз весом до 250 килограммов.
"В ближайшее время Дом народного единства в составе гуманитарного конвоя отправит технику в зону СВО. После оценки тележек нижегородскими военнослужащими батальонов имени Ивана Кулибина и Козьмы Минина будет принято решение о дальнейшем массовом выпуске спецоборудования", - подчеркивается в сообщении.
© Фото : Пресс-служба правительства Нижегородской областиНижегородская компания изготовила самоходные тележки для участников СВО
Нижегородская компания изготовила самоходные тележки для участников СВО - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© Фото : Пресс-служба правительства Нижегородской области
Нижегородская компания изготовила самоходные тележки для участников СВО
 
Надежные людиОбществоТехнологииПавловоНижегородская областьАндрей Филатов
 
 
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