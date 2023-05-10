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В Тель-Авиве, предположительно, сработала система ПВО, слышны взрывы - РИА Новости, 10.05.2023
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19:59 10.05.2023 (обновлено: 20:11 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/tel-aviv-1870894364.html
В Тель-Авиве, предположительно, сработала система ПВО, слышны взрывы
В Тель-Авиве, предположительно, сработала система ПВО, слышны взрывы - РИА Новости, 10.05.2023
В Тель-Авиве, предположительно, сработала система ПВО, слышны взрывы
В Тель-Авиве слышны взрывы, предположительно, от работы ПВО по перехвату ракет, выпущенных из сектора Газы, в южной части города были слышны сирены, передает... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T19:59
2023-05-10T20:11
тель-авив
в мире
израиль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мая - РИА Новости. В Тель-Авиве слышны взрывы, предположительно, от работы ПВО по перехвату ракет, выпущенных из сектора Газы, в южной части города были слышны сирены, передает корреспондент РИА Новости.По меньшей мере за несколько минут прогремело три взрыва.Ранее в среду израильские военные успешно перехватили ракету в тель-авивском округе, выпущенную боевиками из палестинского анклава.
https://ria.ru/20230510/rakety-1870791276.html
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тель-авив, в мире, израиль
Тель-Авив, В мире, Израиль
В Тель-Авиве, предположительно, сработала система ПВО, слышны взрывы

В Тель-Авиве, предположительно, сработала система ПВО по перехвату ракет из сектора Газы

© РИА Новости / И. Носов | Перейти в медиабанкВид на город Тель-Авив
Вид на город Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / И. Носов
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мая - РИА Новости. В Тель-Авиве слышны взрывы, предположительно, от работы ПВО по перехвату ракет, выпущенных из сектора Газы, в южной части города были слышны сирены, передает корреспондент РИА Новости.
По меньшей мере за несколько минут прогремело три взрыва.
Ранее в среду израильские военные успешно перехватили ракету в тель-авивском округе, выпущенную боевиками из палестинского анклава.
Запуск ракет из сектора Газа в направлении Израиля. 10 мая 2023 - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
СМИ: около 20 ракет выпустили из сектора Газа в направлении юга Израиля
Вчера, 14:33
 
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