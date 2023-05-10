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В Тель-Авиве, предположительно, сработала система ПВО, слышны взрывы

В Тель-Авиве, предположительно, сработала система ПВО, слышны взрывы - РИА Новости, 10.05.2023

В Тель-Авиве, предположительно, сработала система ПВО, слышны взрывы

В Тель-Авиве слышны взрывы, предположительно, от работы ПВО по перехвату ракет, выпущенных из сектора Газы, в южной части города были слышны сирены, передает... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T19:59

2023-05-10T19:59

2023-05-10T20:11

тель-авив

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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мая - РИА Новости. В Тель-Авиве слышны взрывы, предположительно, от работы ПВО по перехвату ракет, выпущенных из сектора Газы, в южной части города были слышны сирены, передает корреспондент РИА Новости.По меньшей мере за несколько минут прогремело три взрыва.Ранее в среду израильские военные успешно перехватили ракету в тель-авивском округе, выпущенную боевиками из палестинского анклава.

https://ria.ru/20230510/rakety-1870791276.html

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тель-авив, в мире, израиль