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В России может стать меньше бытовой техники из Европы, считает эксперт - РИА Новости, 10.05.2023
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18:23 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/tekhnika-1870872812.html
В России может стать меньше бытовой техники из Европы, считает эксперт
В России может стать меньше бытовой техники из Европы, считает эксперт - РИА Новости, 10.05.2023
В России может стать меньше бытовой техники из Европы, считает эксперт
Ассортимент европейской и корейской бытовой техники может сократиться на российском рынке из-за изменения логистических цепочек на фоне введенных Казахстаном... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T18:23
2023-05-10T18:23
экономика
россия
европа
технологии
цены
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Ассортимент европейской и корейской бытовой техники может сократиться на российском рынке из-за изменения логистических цепочек на фоне введенных Казахстаном ограничений и сопутствующего роста цен, однако полностью эти товары с полок не исчезнут, поделилась мнением с РИА Новости основатель и партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская. Ранее в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на логистические компании написала, что из-за ужесточения контроля поставок электроники в Россию казахским правительством дистрибуторы начали менять страны ввоза на Китай, Киргизию и ОАЭ, что увеличивает стоимость конечной продукции на 10–12%. При этом, уточнялось в материале, по словам дистрибуторов, закупать такую технику, в том числе Samsung, LG, Bosch, Electrolux, в новых ценовых условиях становится нерентабельно. "Ассортимент европейских и корейских брендов может подсократиться, но не исчезнет. Даже если ценник еще вырастет. Потому что спрос на конкретные товары, их качество и функционал остается. Просто не все смогут или не захотят в это инвестировать", - считает Сумишевская. В свою очередь коммерческий директор интернет-магазина Holodilnik.ru Алексей Погудалов заявил РИА Новости, что любой новый путь обхода санкций увеличивает или документальную или физическую цепочку поставок, что неизбежно ведет к увеличению стоимости. Также все импортные поставки идут в валюте, а курс доллара значительно вырос относительно значений прошлого года. "Ко всему прочему, тянет вверх цену из соседних стран ежегодное повышение отгрузочных цен от 5% у производителей и желание получить экстра маржу у компаний, которые перепродают в РФ свои остатки... На круг получается, что цена на недавно популярные европейские и корейские бренды становится по сути не конкурентной относительно китайских и турецких брендов. И именно поэтому, доля "турков и китайцев" относительно прошлого года имеет подавляющую, если не сказать доминирующую, позицию", - резюмировал он. В начале апреля телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на интервью замминистра иностранных дел Казахстана Романа Василенко писал, что "республика не позволит использовать ее юрисдикцию для обхода антироссийских санкций", и для предотвращения этого с 1 апреля в стране заработала система мониторинга, которая будет отслеживать все товары, пересекающие границу.
https://ria.ru/20230503/potreblenie-1869302547.html
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экономика, россия, европа, технологии, цены
Экономика, Россия, Европа, Технологии, Цены
В России может стать меньше бытовой техники из Европы, считает эксперт

Эксперт Сумишевская: бытовой техники из Европы может стать меньше, но она не исчезнет

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПокупатель выбирает стиральную машину
Покупатель выбирает стиральную машину - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Покупатель выбирает стиральную машину. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Ассортимент европейской и корейской бытовой техники может сократиться на российском рынке из-за изменения логистических цепочек на фоне введенных Казахстаном ограничений и сопутствующего роста цен, однако полностью эти товары с полок не исчезнут, поделилась мнением с РИА Новости основатель и партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская.
Ранее в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на логистические компании написала, что из-за ужесточения контроля поставок электроники в Россию казахским правительством дистрибуторы начали менять страны ввоза на Китай, Киргизию и ОАЭ, что увеличивает стоимость конечной продукции на 10–12%. При этом, уточнялось в материале, по словам дистрибуторов, закупать такую технику, в том числе Samsung, LG, Bosch, Electrolux, в новых ценовых условиях становится нерентабельно.
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"Ассортимент европейских и корейских брендов может подсократиться, но не исчезнет. Даже если ценник еще вырастет. Потому что спрос на конкретные товары, их качество и функционал остается. Просто не все смогут или не захотят в это инвестировать", - считает Сумишевская.
В свою очередь коммерческий директор интернет-магазина Holodilnik.ru Алексей Погудалов заявил РИА Новости, что любой новый путь обхода санкций увеличивает или документальную или физическую цепочку поставок, что неизбежно ведет к увеличению стоимости. Также все импортные поставки идут в валюте, а курс доллара значительно вырос относительно значений прошлого года.
"Ко всему прочему, тянет вверх цену из соседних стран ежегодное повышение отгрузочных цен от 5% у производителей и желание получить экстра маржу у компаний, которые перепродают в РФ свои остатки... На круг получается, что цена на недавно популярные европейские и корейские бренды становится по сути не конкурентной относительно китайских и турецких брендов. И именно поэтому, доля "турков и китайцев" относительно прошлого года имеет подавляющую, если не сказать доминирующую, позицию", - резюмировал он.
В начале апреля телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на интервью замминистра иностранных дел Казахстана Романа Василенко писал, что "республика не позволит использовать ее юрисдикцию для обхода антироссийских санкций", и для предотвращения этого с 1 апреля в стране заработала система мониторинга, которая будет отслеживать все товары, пересекающие границу.
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