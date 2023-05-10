https://ria.ru/20230510/tayvan-1870760028.html
Китай выразил протест из-за просьбы США к ВОЗ по Тайваню
Китай выразил протест из-за просьбы США к ВОЗ по Тайваню - РИА Новости, 10.05.2023
Китай выразил протест из-за просьбы США к ВОЗ по Тайваню
Китай выражает решительный протест в связи с призывом США к Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) разрешить Тайваню принять участие в ежегодном собрании... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T12:35
2023-05-10T12:35
2023-05-10T12:35
тайвань
в мире
сша
китай
воз
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ПЕКИН, 10 мая - РИА Новости. Китай выражает решительный протест в связи с призывом США к Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) разрешить Тайваню принять участие в ежегодном собрании ее руководящего органа, заявил на брифинг в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США призывают Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) разрешить Тайваню принять участие в ежегодном собрании ее руководящего органа. "Выражаем решительное несогласие с соответствующим заявлением американской стороны", - сказал Ван Вэньбинь. Дипломат подчеркнул, что "в мире существует только один Китай", и Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая. По его словам, участие Тайваня в международных организациях, в том числе в деятельности ВОЗ, должно осуществляться "в соответствии с принципом одного Китая". Ван Вэньбинь также заявил, что Китай призывает США соблюдать принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, соблюдать международное право и выполнять взятые на себя лидерами США обязательства не поддерживать независимость Тайваня, а также "прекратить использовать Всемирную ассамблею здравоохранения для раздувания вопросов, связанных с Тайванем". Всемирная ассамблея здравоохранения ВОЗ 21-30 мая проведет в Женеве свое ежегодное совещание для обсуждения глобальных приоритетов в сфере общественного здравоохранения. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20230510/nato-1870689858.html
https://ria.ru/20230509/tayvan-1870562818.html
https://ria.ru/20230510/kitay-1869922231.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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тайвань, в мире, сша, китай, воз
Тайвань, В мире, США, Китай, ВОЗ
Китай выразил протест из-за просьбы США к ВОЗ по Тайваню
МИД КНР выразил протест из-за просьбы США разрешить Тайваню принять участие в собрании ВОЗ
ПЕКИН, 10 мая - РИА Новости. Китай выражает решительный протест в связи с призывом США к Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) разрешить Тайваню принять участие в ежегодном собрании ее руководящего органа, заявил на брифинг в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен
заявил, что США призывают Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) разрешить Тайваню принять участие в ежегодном собрании ее руководящего органа.
Глава НАТО исключил вовлечение альянса в возможный конфликт вокруг Тайваня
"Выражаем решительное несогласие с соответствующим заявлением американской стороны", - сказал Ван Вэньбинь.
Дипломат подчеркнул, что "в мире существует только один Китай", и Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая. По его словам, участие Тайваня в международных организациях, в том числе в деятельности ВОЗ, должно осуществляться "в соответствии с принципом одного Китая".
Ван Вэньбинь также заявил, что Китай призывает США соблюдать принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, соблюдать международное право и выполнять взятые на себя лидерами США обязательства не поддерживать независимость Тайваня, а также "прекратить использовать Всемирную ассамблею здравоохранения для раздувания вопросов, связанных с Тайванем".
Всемирная ассамблея здравоохранения ВОЗ 21-30 мая проведет в Женеве
свое ежегодное совещание для обсуждения глобальных приоритетов в сфере общественного здравоохранения.
Китайский аналитик рассказал о работе американских спецслужб на Тайване
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси
. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Вторжение неизбежно. Кто согласился выступить против Пекина