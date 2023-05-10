https://ria.ru/20230510/tayvan-1870760028.html

Китай выразил протест из-за просьбы США к ВОЗ по Тайваню

Китай выразил протест из-за просьбы США к ВОЗ по Тайваню - РИА Новости, 10.05.2023

Китай выразил протест из-за просьбы США к ВОЗ по Тайваню

Китай выражает решительный протест в связи с призывом США к Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) разрешить Тайваню принять участие в ежегодном собрании... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T12:35

2023-05-10T12:35

2023-05-10T12:35

тайвань

в мире

сша

китай

воз

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ПЕКИН, 10 мая - РИА Новости. Китай выражает решительный протест в связи с призывом США к Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) разрешить Тайваню принять участие в ежегодном собрании ее руководящего органа, заявил на брифинг в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США призывают Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) разрешить Тайваню принять участие в ежегодном собрании ее руководящего органа. "Выражаем решительное несогласие с соответствующим заявлением американской стороны", - сказал Ван Вэньбинь. Дипломат подчеркнул, что "в мире существует только один Китай", и Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая. По его словам, участие Тайваня в международных организациях, в том числе в деятельности ВОЗ, должно осуществляться "в соответствии с принципом одного Китая". Ван Вэньбинь также заявил, что Китай призывает США соблюдать принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, соблюдать международное право и выполнять взятые на себя лидерами США обязательства не поддерживать независимость Тайваня, а также "прекратить использовать Всемирную ассамблею здравоохранения для раздувания вопросов, связанных с Тайванем". Всемирная ассамблея здравоохранения ВОЗ 21-30 мая проведет в Женеве свое ежегодное совещание для обсуждения глобальных приоритетов в сфере общественного здравоохранения. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20230510/nato-1870689858.html

https://ria.ru/20230509/tayvan-1870562818.html

https://ria.ru/20230510/kitay-1869922231.html

тайвань

сша

китай

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

тайвань, в мире, сша, китай, воз