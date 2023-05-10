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Чувашские студенты готовят "солдатский суп" для участников спецоперации - РИА Новости, 10.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:04 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/sup-1870753174.html
Чувашские студенты готовят "солдатский суп" для участников спецоперации
Чувашские студенты готовят "солдатский суп" для участников спецоперации - РИА Новости, 10.05.2023
Чувашские студенты готовят "солдатский суп" для участников спецоперации
Студенты техникума в Чувашии готовят по собственному рецепту концентраты супов для участников специальной военной операции, сообщил глава республики Олег... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T12:04
2023-05-10T12:04
специальная военная операция на украине
чувашская республика (чувашия)
надежные люди
олег николаев (политик)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 мая - РИА Новости. Студенты техникума в Чувашии готовят по собственному рецепту концентраты супов для участников специальной военной операции, сообщил глава республики Олег Николаев. "Солдатский суп" – социальный проект наших студентов Батыревского агропромышленного техникума. Ребята делают заготовки домашних супов для участников специальной военной операции с помощью дегидратора (сушилки, предназначенной для получения обезвоженных продуктов – ред.). Изделия расфасовывают и складывают в коробки. Скоро они будут отправлены военнослужащим", - написал Николаев в своем телеграм-канале. Как сообщается на сайте техникума, проект "Солдатский суп" придумали сами студенты техникума. Их инициативу поддержал директор учебного заведения. "Для суповых наборов даже был разработан свой рецепт. Еженедельно студенты под руководством мастеров производственного обучения изготавливают около 3 килограммов суповых наборов. Изделия расфасовывают и складывают пакеты в коробки. Например, из 20 килограммов свежей морковки в результате получается около 2 килограммов сушеного продукта", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230510/spetsoperatsiya-1870745048.html
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чувашская республика (чувашия), надежные люди, олег николаев (политик)
Специальная военная операция на Украине, Чувашская Республика (Чувашия), Надежные люди, Олег Николаев (политик)
Чувашские студенты готовят "солдатский суп" для участников спецоперации

Студенты в Чувашии готовят по собственному рецепту "солдатский суп" для участников СВО

© Фото опубликовано в Telegram-канале Олега НиколаеваСтуденты техникума в Чувашии готовят по собственному рецепту концентраты супов для участников специальной военной операции
Студенты техникума в Чувашии готовят по собственному рецепту концентраты супов для участников специальной военной операции
© Фото опубликовано в Telegram-канале Олега Николаева
Студенты техникума в Чувашии готовят по собственному рецепту концентраты супов для участников специальной военной операции
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 мая - РИА Новости. Студенты техникума в Чувашии готовят по собственному рецепту концентраты супов для участников специальной военной операции, сообщил глава республики Олег Николаев.
"Солдатский суп" – социальный проект наших студентов Батыревского агропромышленного техникума. Ребята делают заготовки домашних супов для участников специальной военной операции с помощью дегидратора (сушилки, предназначенной для получения обезвоженных продуктов – ред.). Изделия расфасовывают и складывают в коробки. Скоро они будут отправлены военнослужащим", - написал Николаев в своем телеграм-канале.
Как сообщается на сайте техникума, проект "Солдатский суп" придумали сами студенты техникума. Их инициативу поддержал директор учебного заведения.
"Для суповых наборов даже был разработан свой рецепт. Еженедельно студенты под руководством мастеров производственного обучения изготавливают около 3 килограммов суповых наборов. Изделия расфасовывают и складывают пакеты в коробки. Например, из 20 килограммов свежей морковки в результате получается около 2 килограммов сушеного продукта", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеЧувашская Республика (Чувашия)Надежные людиОлег Николаев (политик)
 
 
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