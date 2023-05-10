https://ria.ru/20230510/sugrobov-1870856519.html

Бывший главный борец с коррупцией МВД Сугробов попросил об УДО

Бывший главный борец с коррупцией МВД Сугробов попросил об УДО - РИА Новости, 10.05.2023

Бывший главный борец с коррупцией МВД Сугробов попросил об УДО

Скопинский районный суд Рязанской области получил ходатайство об условно-досрочном освобождении экс-начальника антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T17:40

2023-05-10T17:40

2023-05-10T17:40

происшествия

россия

рязанская область

денис сугробов

игорь демин

гуэбипк мвд рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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РЯЗАНЬ, 10 мая – РИА Новости. Скопинский районный суд Рязанской области получил ходатайство об условно-досрочном освобождении экс-начальника антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России Дениса Сугробова, осужденного на 12 лет за провокации со взятками, следует из материалов на сайте суда. "Предмет представления, ходатайства, жалобы... об условно-досрочном освобождении от лишения свободы (часть 1 статьи 79 УК РФ, пункт 4 статьи 397 УПК РФ)", - указано на сайте. Как уточнили РИА Новости в суде, дело пока не принято к производству и находится у судьи. Уголовное дело в отношении оперативников Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел Российской Федерации (ГУЭБиПК) было возбуждено 14 февраля 2014 года после того, как они пытались задокументировать получение взятки высокопоставленным сотрудником управления собственной безопасности ФСБ РФ Игорем Деминым от "залегендированного" предпринимателя. Главным фигурантом дела стал Сугробов. Особый резонанс делу добавил тот факт, что Сугробов был одним из самых молодых генералов в МВД. Он получил звание генерал-майора полиции в 36 лет. Он был арестован в мае 2014 года. Согласно материалам дела, подчиненные Сугробова создавали условия для получения чиновниками взятки, а затем предлагали им для смягчения участи нести под надзором полицейских полученную взятку конечному "бенефициару". Например, должностному лицу под надуманным предлогом без его согласия могли положить на стол деньги и задокументировать это как его же незаконные действия. Таким образом, соучастники фальсифицировали результаты оперативно-розыскной деятельности, которые на первый взгляд носили законный характер, но фактически являлись этапами общего преступного умысла членов преступного сообщества, решил впоследствии суд. Сугробов обвинялся в совершении сразу нескольких преступлений: провокации взятки, заведомо ложном обвинении лица в совершении тяжкого преступления, превышении полномочий и организации преступного сообщества. В 2017 году Сугробов получил 22 года колонии, однако в том же году Верховный суд смягчил срок до 12 лет.

https://ria.ru/20171219/1511281458.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, рязанская область, денис сугробов, игорь демин, гуэбипк мвд рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)