https://ria.ru/20230510/sudan-1870702637.html
Армия Судана наносит удары по позициям противника, сообщили очевидцы
Армия Судана наносит удары по позициям противника, сообщили очевидцы - РИА Новости, 10.05.2023
Армия Судана наносит удары по позициям противника, сообщили очевидцы
Суданская армия в среду наносит удары с воздуха по позициям Сил быстрого реагирования в столичном регионе, несмотря на переговоры сторон конфликта в Саудовской... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T09:00
2023-05-10T09:00
2023-05-10T09:00
в мире
судан
хартум (город)
столкновения в хартуме
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ХАРТУМ, 10 мая - РИА Новости. Суданская армия в среду наносит удары с воздуха по позициям Сил быстрого реагирования в столичном регионе, несмотря на переговоры сторон конфликта в Саудовской Аравии, сообщили РИА Новости очевидцы. По их словам, суданская армия использует авиацию и артиллерию для нанесения ударов по пунктам поддержки Сил быстрого реагирования в пригородах Хартума Омдурмане, Бахри и по центру столицы. Ситуация в Судане, где с середины апреля идет вооруженный конфликт, не улучшается, несмотря на переговоры делегаций сторон конфликта в саудовской Джидде, которые начались в минувшие выходные. Ранее представитель МИД Саудовской Аравии сообщил телеканалу "Аш-Шарк", что переговоры ведутся через посредников и их цель - добиться устойчивого кратковременного перемирия.
https://ria.ru/20230509/sudan-1870623338.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, судан, хартум (город), столкновения в хартуме
В мире, Судан, Хартум (город), Столкновения в Хартуме
Армия Судана наносит удары по позициям противника, сообщили очевидцы
Очевидцы сообщили об ударах армии Судана по позициям противника в столичном регионе