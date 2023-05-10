https://ria.ru/20230510/sudan-1870702637.html

Армия Судана наносит удары по позициям противника, сообщили очевидцы

Армия Судана наносит удары по позициям противника, сообщили очевидцы - РИА Новости, 10.05.2023

Армия Судана наносит удары по позициям противника, сообщили очевидцы

Суданская армия в среду наносит удары с воздуха по позициям Сил быстрого реагирования в столичном регионе, несмотря на переговоры сторон конфликта в Саудовской... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T09:00

2023-05-10T09:00

2023-05-10T09:00

в мире

судан

хартум (город)

столкновения в хартуме

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ХАРТУМ, 10 мая - РИА Новости. Суданская армия в среду наносит удары с воздуха по позициям Сил быстрого реагирования в столичном регионе, несмотря на переговоры сторон конфликта в Саудовской Аравии, сообщили РИА Новости очевидцы. По их словам, суданская армия использует авиацию и артиллерию для нанесения ударов по пунктам поддержки Сил быстрого реагирования в пригородах Хартума Омдурмане, Бахри и по центру столицы. Ситуация в Судане, где с середины апреля идет вооруженный конфликт, не улучшается, несмотря на переговоры делегаций сторон конфликта в саудовской Джидде, которые начались в минувшие выходные. Ранее представитель МИД Саудовской Аравии сообщил телеканалу "Аш-Шарк", что переговоры ведутся через посредников и их цель - добиться устойчивого кратковременного перемирия.

https://ria.ru/20230509/sudan-1870623338.html

судан

хартум (город)

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, судан, хартум (город), столкновения в хартуме