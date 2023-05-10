Рейтинг@Mail.ru
Армия Судана наносит удары по позициям противника, сообщили очевидцы - РИА Новости, 10.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:00 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/sudan-1870702637.html
Армия Судана наносит удары по позициям противника, сообщили очевидцы
Армия Судана наносит удары по позициям противника, сообщили очевидцы - РИА Новости, 10.05.2023
Армия Судана наносит удары по позициям противника, сообщили очевидцы
Суданская армия в среду наносит удары с воздуха по позициям Сил быстрого реагирования в столичном регионе, несмотря на переговоры сторон конфликта в Саудовской... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T09:00
2023-05-10T09:00
в мире
судан
хартум (город)
столкновения в хартуме
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/10/1865659831_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_3a339967043a962b225ed9ddd90ee620.jpg
ХАРТУМ, 10 мая - РИА Новости. Суданская армия в среду наносит удары с воздуха по позициям Сил быстрого реагирования в столичном регионе, несмотря на переговоры сторон конфликта в Саудовской Аравии, сообщили РИА Новости очевидцы. По их словам, суданская армия использует авиацию и артиллерию для нанесения ударов по пунктам поддержки Сил быстрого реагирования в пригородах Хартума Омдурмане, Бахри и по центру столицы. Ситуация в Судане, где с середины апреля идет вооруженный конфликт, не улучшается, несмотря на переговоры делегаций сторон конфликта в саудовской Джидде, которые начались в минувшие выходные. Ранее представитель МИД Саудовской Аравии сообщил телеканалу "Аш-Шарк", что переговоры ведутся через посредников и их цель - добиться устойчивого кратковременного перемирия.
https://ria.ru/20230509/sudan-1870623338.html
судан
хартум (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/10/1865659831_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7444c006aceeba07aac6cf64b8123069.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, судан, хартум (город), столкновения в хартуме
В мире, Судан, Хартум (город), Столкновения в Хартуме
Армия Судана наносит удары по позициям противника, сообщили очевидцы

Очевидцы сообщили об ударах армии Судана по позициям противника в столичном регионе

© AP Photo / Marwan AliДым в Хартуме, Судан
Дым в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© AP Photo / Marwan Ali
Дым в Хартуме, Судан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАРТУМ, 10 мая - РИА Новости. Суданская армия в среду наносит удары с воздуха по позициям Сил быстрого реагирования в столичном регионе, несмотря на переговоры сторон конфликта в Саудовской Аравии, сообщили РИА Новости очевидцы.
По их словам, суданская армия использует авиацию и артиллерию для нанесения ударов по пунктам поддержки Сил быстрого реагирования в пригородах Хартума Омдурмане, Бахри и по центру столицы.
Ситуация в Судане, где с середины апреля идет вооруженный конфликт, не улучшается, несмотря на переговоры делегаций сторон конфликта в саудовской Джидде, которые начались в минувшие выходные. Ранее представитель МИД Саудовской Аравии сообщил телеканалу "Аш-Шарк", что переговоры ведутся через посредников и их цель - добиться устойчивого кратковременного перемирия.
Дым в городе Хартум во время конфликта между Силами быстрого реагирования и регулярной армией - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
В Судане из-за боевых действий погибли 602 человека
Вчера, 14:20
 
В миреСуданХартум (город)Столкновения в Хартуме
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала