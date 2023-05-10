Ефимов: количество субъектов МСП в Москве за год выросло на 8 процентов
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Москве за год выросло почти на 8% и на начало апреля достигло 868 тысяч, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"В Москве создан благоприятный климат для работы малого и среднего бизнеса, действуют системные и антикризисные меры поддержки. Это позволяет бизнесу развиваться и оперативно реагировать на изменения рыночной конъюнктуры. За год число юридических лиц – субъектов МСП в столице выросло на 8,9% а индивидуальных предпринимателей – на 6,5%, почти до 478 тысяч и 390 тысяч, соответственно", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
По данным столичного департамента экономической политики и развития (ДЭПР), более 273 тысяч субъектов МСП (31,5%) заняты в торговле, причем юридические лица чаще работают в оптовой торговле, а ИП – в розничной. Почти 109 тысяч предпринимателей (12,5%) работают в профессиональной, научной и технической сферах, а еще 10% - в сфере строительства.
Также сообщается, что более трети работающих граждан в столице сегодня заняты в секторе МСП. Их число на начало апреля достигло 3,1 миллиона человек, что на 4,2% больше, чем годом ранее. При этом занятость у юрлиц МСП выросла за год на 3,6%, тогда как у ИП рост составил почти 13%.
"В Москве создан благоприятный климат для работы малого и среднего бизнеса, действуют системные и антикризисные меры поддержки. Это позволяет бизнесу развиваться и оперативно реагировать на изменения рыночной конъюнктуры. За год число юридических лиц – субъектов МСП в столице выросло на 8,9% а индивидуальных предпринимателей – на 6,5%, почти до 478 тысяч и 390 тысяч, соответственно", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
По данным столичного департамента экономической политики и развития (ДЭПР), более 273 тысяч субъектов МСП (31,5%) заняты в торговле, причем юридические лица чаще работают в оптовой торговле, а ИП – в розничной. Почти 109 тысяч предпринимателей (12,5%) работают в профессиональной, научной и технической сферах, а еще 10% - в сфере строительства.
Также сообщается, что более трети работающих граждан в столице сегодня заняты в секторе МСП. Их число на начало апреля достигло 3,1 миллиона человек, что на 4,2% больше, чем годом ранее. При этом занятость у юрлиц МСП выросла за год на 3,6%, тогда как у ИП рост составил почти 13%.