https://ria.ru/20230510/subekty-1870057753.html

Ефимов: количество субъектов МСП в Москве за год выросло на 8 процентов

Ефимов: количество субъектов МСП в Москве за год выросло на 8 процентов - РИА Новости, 10.05.2023

Ефимов: количество субъектов МСП в Москве за год выросло на 8 процентов

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Москве за год выросло почти на 8% и на начало апреля достигло 868 тысяч, сообщил заммэра по... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T09:10

2023-05-10T09:10

2023-05-10T09:10

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Москве за год выросло почти на 8% и на начало апреля достигло 868 тысяч, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."В Москве создан благоприятный климат для работы малого и среднего бизнеса, действуют системные и антикризисные меры поддержки. Это позволяет бизнесу развиваться и оперативно реагировать на изменения рыночной конъюнктуры. За год число юридических лиц – субъектов МСП в столице выросло на 8,9% а индивидуальных предпринимателей – на 6,5%, почти до 478 тысяч и 390 тысяч, соответственно", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.По данным столичного департамента экономической политики и развития (ДЭПР), более 273 тысяч субъектов МСП (31,5%) заняты в торговле, причем юридические лица чаще работают в оптовой торговле, а ИП – в розничной. Почти 109 тысяч предпринимателей (12,5%) работают в профессиональной, научной и технической сферах, а еще 10% - в сфере строительства.Также сообщается, что более трети работающих граждан в столице сегодня заняты в секторе МСП. Их число на начало апреля достигло 3,1 миллиона человек, что на 4,2% больше, чем годом ранее. При этом занятость у юрлиц МСП выросла за год на 3,6%, тогда как у ИП рост составил почти 13%.

https://ria.ru/20230427/farmkompaniya-1867984931.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва