https://ria.ru/20230510/su-1870786356.html
Системы ПВО сбили украинский истребитель Су-27 в Харьковской области
Системы ПВО сбили украинский истребитель Су-27 в Харьковской области - РИА Новости, 10.05.2023
Системы ПВО сбили украинский истребитель Су-27 в Харьковской области
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель Су-27, 10 дронов и 4 снаряда HIMARS, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T14:20
2023-05-10T14:20
2023-05-10T14:31
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
су-27
безопасность
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель Су-27, 10 дронов и 4 снаряда HIMARS, сообщило Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в районе города Изюм Харьковской области сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины. В течение суток перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Авдеевка Донецкой народной республики, Куземовка, Варваровка Луганской народной республики, Жеребянки и Ровное Запорожской области", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации были уничтожены 420 украинских военных самолетов, 230 вертолетов, 4062 беспилотных летательных аппарата, 421 зенитный ракетный комплекс, 9067 танков и других боевых бронированных машин, 1098 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4780 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10103 единицы специальной военной автомобильной техники.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, россия, су-27, безопасность, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Су-27, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Системы ПВО сбили украинский истребитель Су-27 в Харьковской области
Минобороны сообщило о сбитом силами ПВО украинском истребителе Су-27 в Харьковской области
МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель Су-27, 10 дронов и 4 снаряда HIMARS, сообщило Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в районе города Изюм Харьковской области сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины. В течение суток перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Авдеевка Донецкой народной республики, Куземовка, Варваровка Луганской народной республики, Жеребянки и Ровное Запорожской области", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации были уничтожены 420 украинских военных самолетов, 230 вертолетов, 4062 беспилотных летательных аппарата, 421 зенитный ракетный комплекс, 9067 танков и других боевых бронированных машин, 1098 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4780 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10103 единицы специальной военной автомобильной техники.
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