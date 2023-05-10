https://ria.ru/20230510/su-1870786356.html

Системы ПВО сбили украинский истребитель Су-27 в Харьковской области

Системы ПВО сбили украинский истребитель Су-27 в Харьковской области - РИА Новости, 10.05.2023

Системы ПВО сбили украинский истребитель Су-27 в Харьковской области

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель Су-27, 10 дронов и 4 снаряда HIMARS, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T14:20

2023-05-10T14:20

2023-05-10T14:31

специальная военная операция на украине

харьковская область

россия

су-27

безопасность

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель Су-27, 10 дронов и 4 снаряда HIMARS, сообщило Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в районе города Изюм Харьковской области сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины. В течение суток перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Авдеевка Донецкой народной республики, Куземовка, Варваровка Луганской народной республики, Жеребянки и Ровное Запорожской области", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации были уничтожены 420 украинских военных самолетов, 230 вертолетов, 4062 беспилотных летательных аппарата, 421 зенитный ракетный комплекс, 9067 танков и других боевых бронированных машин, 1098 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4780 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10103 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20230320/piloty-1859016107.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

харьковская область, россия, су-27, безопасность, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр