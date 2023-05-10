https://ria.ru/20230510/ssha-1870800438.html

США стремятся ослабить Россию, заявил французский историк

США стремятся ослабить Россию, заявил французский историк - РИА Новости, 10.05.2023

США стремятся ослабить Россию, заявил французский историк

США стремятся ослабить Россию, развязав войну НАТО с ней на Украине, рассказал РИА Новости французский военный историк Рене Барки. РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T14:57

2023-05-10T14:57

2023-05-10T14:57

нато

евросоюз

владимир путин

шарль де голль

россия

сша

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831870802_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_192c0281681305552099e478a3cb86dd.jpg

ПАРИЖ, 10 мая – РИА Новости. США стремятся ослабить Россию, развязав войну НАТО с ней на Украине, рассказал РИА Новости французский военный историк Рене Барки. "Наступление западного империализма во главе с США привело к "цветным революциям" и процессам обострения национализма и ненависти и десяткам тысяч невинных жертв. Нынешняя опосредованная война в Украине, спровоцированная НАТО, направлена прежде всего на то, чтобы ослабить Россию. Она используется этой преступной организацией, созданной США с целью уничтожения славянских народов и, в первую очередь, русских. Речь идет об ослаблении России, чтобы расчленить ее и получить доступ к ее огромным богатствам", - сказал Барки. Историк отметил, что для этого используются все средства: разжигается русофобия, расизм, происходит "отмена" российской культуры, вплоть до запрета концертов, спектаклей, фильмов великих русских творцов, что, по мнению историка, является "верхом нелепости". Барки отметил при этом, что Россия всегда была неотъемлемой частью Европы, а разрыв тесных исторических связей между Россией и европейскими станами будет невыгоден ЕС. Барки процитировал Шарля де Голля, который, по его мнению, очень хорошо понимал силу исторических связей, в частности, между Францией и Россией. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230507/provokatsii-1870263213.html

https://ria.ru/20230510/fashizm-1870796823.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

нато, евросоюз, владимир путин, шарль де голль, россия, сша, украина, в мире