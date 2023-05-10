https://ria.ru/20230510/ssha-1870800438.html
США стремятся ослабить Россию, заявил французский историк
США стремятся ослабить Россию, заявил французский историк - РИА Новости, 10.05.2023
США стремятся ослабить Россию, заявил французский историк
США стремятся ослабить Россию, развязав войну НАТО с ней на Украине, рассказал РИА Новости французский военный историк Рене Барки. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T14:57
2023-05-10T14:57
2023-05-10T14:57
нато
евросоюз
владимир путин
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ПАРИЖ, 10 мая – РИА Новости. США стремятся ослабить Россию, развязав войну НАТО с ней на Украине, рассказал РИА Новости французский военный историк Рене Барки. "Наступление западного империализма во главе с США привело к "цветным революциям" и процессам обострения национализма и ненависти и десяткам тысяч невинных жертв. Нынешняя опосредованная война в Украине, спровоцированная НАТО, направлена прежде всего на то, чтобы ослабить Россию. Она используется этой преступной организацией, созданной США с целью уничтожения славянских народов и, в первую очередь, русских. Речь идет об ослаблении России, чтобы расчленить ее и получить доступ к ее огромным богатствам", - сказал Барки. Историк отметил, что для этого используются все средства: разжигается русофобия, расизм, происходит "отмена" российской культуры, вплоть до запрета концертов, спектаклей, фильмов великих русских творцов, что, по мнению историка, является "верхом нелепости". Барки отметил при этом, что Россия всегда была неотъемлемой частью Европы, а разрыв тесных исторических связей между Россией и европейскими станами будет невыгоден ЕС. Барки процитировал Шарля де Голля, который, по его мнению, очень хорошо понимал силу исторических связей, в частности, между Францией и Россией. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230507/provokatsii-1870263213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, евросоюз, владимир путин, шарль де голль, россия, сша, украина, в мире
НАТО, Евросоюз, Владимир Путин, Шарль де Голль, Россия, США, Украина, В мире
США стремятся ослабить Россию, заявил французский историк
Французский историк: США стремятся ослабить Россию, развязав войну НАТО с ней на Украине
ПАРИЖ, 10 мая – РИА Новости. США стремятся ослабить Россию, развязав войну НАТО с ней на Украине, рассказал РИА Новости французский военный историк Рене Барки.
"Наступление западного империализма во главе с США привело к "цветным революциям" и процессам обострения национализма и ненависти и десяткам тысяч невинных жертв. Нынешняя опосредованная война в Украине, спровоцированная НАТО, направлена прежде всего на то, чтобы ослабить Россию. Она используется этой преступной организацией, созданной США с целью уничтожения славянских народов и, в первую очередь, русских. Речь идет об ослаблении России, чтобы расчленить ее и получить доступ к ее огромным богатствам", - сказал Барки.
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Историк отметил, что для этого используются все средства: разжигается русофобия, расизм, происходит "отмена" российской культуры, вплоть до запрета концертов, спектаклей, фильмов великих русских творцов, что, по мнению историка, является "верхом нелепости".
Барки отметил при этом, что Россия всегда была неотъемлемой частью Европы
, а разрыв тесных исторических связей между Россией и европейскими станами будет невыгоден ЕС
.
«
"Европа должна идти на своих собственных двух ногах, если она хочет встать и мирно развиваться. Западноевропейская нога и восточноевропейская нога. Делать шпагат над Атлантическим океаном рискованно и контрпродуктивно. Если отрезать восточную ногу, мы навсегда станем инвалидами", - заключил историк.
Барки процитировал Шарля де Голля
, который, по его мнению, очень хорошо понимал силу исторических связей, в частности, между Францией
и Россией.
«
"К общему несчастью, слишком часто на протяжении веков франко-русский альянс был предотвращен или сорван интригами или непониманием. Тем не менее, это остается необходимостью, возникающей на каждом повороте истории".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы
, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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