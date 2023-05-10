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Блинкен заявил об использовании ИИ для выявления "российской дезинформации"
Блинкен заявил об использовании ИИ для выявления "российской дезинформации" - РИА Новости, 10.05.2023
Блинкен заявил об использовании ИИ для выявления "российской дезинформации"
Американский Госдепартамент использует технологию искусственного интеллекта при сборе поддающегося проверке российского информационного контента с целью... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T03:51
2023-05-10T03:51
2023-05-10T10:55
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энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости. Американский Госдепартамент использует технологию искусственного интеллекта при сборе поддающегося проверке российского информационного контента с целью выявления дезинформации, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. Блинкен добавил, что США также работают с партнерами и представителями научно-образовательной сферы с целью выявления "фейковых текстов, генерируемых российскими чат-ботами". Freedom House — неправительственная организация со штаб-квартирой в Вашингтоне, которая финансируется в том числе правительством США.
https://ria.ru/20230510/tekhnologiya-1870684639.html
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сша, украина, вашингтон (штат), энтони блинкен, freedom house, в мире
США, Украина, Вашингтон (штат), Энтони Блинкен, Freedom House, В мире
Блинкен заявил об использовании ИИ для выявления "российской дезинформации"
Блинкен: Госдеп использует ИИ для сбора российского контента с целью выявить дезинформацию