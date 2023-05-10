Блинкен заявил об использовании ИИ для выявления "российской дезинформации"

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"Государственный департамент разработал агрегатор онлайн-контента по Украине с поддержкой искусственного интеллекта для сбора поддающейся проверке российской дезинформации, чтобы затем делиться этим с партнерами по всему миру для продвижения независимых медиа и цифровой грамотности", — заявил он во время выступления на мероприятии финансируемой правительством США организации Freedom House.