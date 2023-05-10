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Блинкен заявил об использовании ИИ для выявления "российской дезинформации" - РИА Новости, 10.05.2023
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03:51 10.05.2023 (обновлено: 10:55 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/ssha-1870689528.html
Блинкен заявил об использовании ИИ для выявления "российской дезинформации"
Блинкен заявил об использовании ИИ для выявления "российской дезинформации" - РИА Новости, 10.05.2023
Блинкен заявил об использовании ИИ для выявления "российской дезинформации"
Американский Госдепартамент использует технологию искусственного интеллекта при сборе поддающегося проверке российского информационного контента с целью... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T03:51
2023-05-10T10:55
сша
украина
вашингтон (штат)
энтони блинкен
freedom house
в мире
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ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости. Американский Госдепартамент использует технологию искусственного интеллекта при сборе поддающегося проверке российского информационного контента с целью выявления дезинформации, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. Блинкен добавил, что США также работают с партнерами и представителями научно-образовательной сферы с целью выявления "фейковых текстов, генерируемых российскими чат-ботами". Freedom House — неправительственная организация со штаб-квартирой в Вашингтоне, которая финансируется в том числе правительством США.
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сша
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сша, украина, вашингтон (штат), энтони блинкен, freedom house, в мире
США, Украина, Вашингтон (штат), Энтони Блинкен, Freedom House, В мире
Блинкен заявил об использовании ИИ для выявления "российской дезинформации"

Блинкен: Госдеп использует ИИ для сбора российского контента с целью выявить дезинформацию

© AP Photo / Manuel Balce CenetaГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости. Американский Госдепартамент использует технологию искусственного интеллекта при сборе поддающегося проверке российского информационного контента с целью выявления дезинформации, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«

"Государственный департамент разработал агрегатор онлайн-контента по Украине с поддержкой искусственного интеллекта для сбора поддающейся проверке российской дезинформации, чтобы затем делиться этим с партнерами по всему миру для продвижения независимых медиа и цифровой грамотности", — заявил он во время выступления на мероприятии финансируемой правительством США организации Freedom House.

Блинкен добавил, что США также работают с партнерами и представителями научно-образовательной сферы с целью выявления "фейковых текстов, генерируемых российскими чат-ботами".
Freedom House — неправительственная организация со штаб-квартирой в Вашингтоне, которая финансируется в том числе правительством США.
Исследования с использованием искусственного интеллекта - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
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СШАУкраинаВашингтон (штат)Энтони БлинкенFreedom HouseВ мире
 
 
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