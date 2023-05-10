https://ria.ru/20230510/spetsoperatsiya-1870791714.html

ВСУ на Донецком направлении потеряли более 240 военных

ВСУ на Донецком направлении потеряли более 240 военных - РИА Новости, 10.05.2023

ВСУ на Донецком направлении потеряли более 240 военных

Общие потери украинской армии за сутки на донецком направлении составили более 240 военнослужащих и наемников, а также 8 единиц техники и склада... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T14:35

2023-05-10T14:35

2023-05-10T15:27

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

артемовск

безопасность

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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Общие потери украинской армии за сутки на донецком направлении составили более 240 военнослужащих и наемников, а также 8 единиц техники и склада ракетно-артиллерийского вооружения, сообщили в среду в Минобороны России. По данным ведомства, за сутки на донецком направлении авиация и артиллерия "Южной" группировки поразили подразделения 67-й механизированной, 80-й десантно-штурмовой и 5-й штурмовой бригад украинской армии в районе Красного, Ступочек в ДНР и на западной окраине Артемовска. Кроме того, в районе населенного пункта Белокузьминовка в ДНР уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 55-й артиллерийской бригады украинских войск. "За сутки уничтожено более 240 украинских военнослужащих и наемников, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20230510/spetsoperatsiya-1870788031.html

донецкая народная республика

россия

артемовск

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Конашенков о потерях противника за минувшие сутки Конашенков о потерях противника за минувшие сутки 2023-05-10T14:35 true PT4M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, россия, артемовск, безопасность