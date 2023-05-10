https://ria.ru/20230510/spetsoperatsiya-1870707446.html

В Приамурье разработают удобный бронежилет для бойцов спецоперации

В Приамурье разработают удобный бронежилет для бойцов спецоперации - РИА Новости, 10.05.2023

В Приамурье разработают удобный бронежилет для бойцов спецоперации

Преподаватель Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) вместе со швеями Приамурья разрабатывают новый, более удобный, бронежилет для... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T09:13

2023-05-10T09:13

2023-05-10T09:40

специальная военная операция на украине

безопасность

надежные люди

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 мая – РИА Новости. Преподаватель Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) вместе со швеями Приамурья разрабатывают новый, более удобный, бронежилет для бойцов СВО, сообщила РИА Новости руководитель общественной организации "Женсовет Благовещенского района" Евгения Пушина. Идея усовершенствовать обмундирование пришла к преподавателю кафедры вооружения и стрельбы ДВОКУ Павлу Мехеенко после участия в военных действиях. В комплекс защиты бойца входит каска, бронежилет, боекомплект и так далее - всё достаточно объемное. Заводскую разгрузку на зимнее обмундирование и бронежилет надеть сложно - и бойцу сложно передвигаться, поэтому он решил изменить способ регулировки строп. Военный обратился к женсовету за помощью, чтобы изготовить новую разгрузку. "Мы с ним начали это все дело. Из ДВОКУ обратились ко мне, с нашим координатором по швеям мы приехали, переговорили, образец посмотрели. Я образец передала в Амурский госуниверситет. Сейчас по данному образцу отшивается разгрузка. Также там помогут в составлении технической документации", - рассказала Пушина. Преподаватель использовал в своей версии разгрузки парашютную стропу, но в новом варианте планируется использовать другую. Главное усовершенствование, по словам волонтера, это расположение кармашков. В обычной разгрузке, которая надевается на бронежилет, они идут спереди: для магазина, рации и так далее. Сам бронежилет закрывает переднюю и заднюю часть корпуса. В новом варианте кармашки расположены под рукой. "То есть карманы для магазинов: во-первых, удобно доставать и менять магазин в автомате; во-вторых, магазины-автоматы являются еще и защитой части тела, которая не закрыта бронежилетом под рукой. Допустим, если солдат ползёт по-пластунски, да когда бронежилет и ещё в карманах напихано все подряд - это неудобно при ползании. Если сбоку это все расположено - намного удобней. Мы апробировали этот вариант. Одевал курсант, на бойца также одевали, который уже прошел СВО", - рассказала руководитель женсовета. Сейчас делаются пробные эскизы на отшивку разгрузки и апробируется стропа. Весь материал для него приходится заказывать. Первые отшитые партии пойдут в ДВОКУ, рассказала Пушина.

https://ria.ru/20230508/podarki-1870450782.html

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, надежные люди