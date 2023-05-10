https://ria.ru/20230510/spetsnaz-1870690693.html

Российский спецназ под плотным огнем уничтожил группу украинских солдат

Российский спецназ под плотным огнем уничтожил группу украинских солдат - РИА Новости, 10.05.2023

Российский спецназ под плотным огнем уничтожил группу украинских солдат

Бойцы спецназа Южной группировки войск под плотным огнем украинской артиллерии уничтожили группу противника численностью до восьми человек, находившихся в... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T05:08

2023-05-10T05:08

2023-05-10T10:39

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

киев

донецк

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870707827_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9d6c77d004fc87675cd4092281f8acff.jpg

ДОНЕЦК, 10 мая — РИА Новости. Бойцы спецназа Южной группировки войск под плотным огнем украинской артиллерии уничтожили группу противника численностью до восьми человек, находившихся в окопах на Авдеевском направлении, рассказал РИА Новости боец с позывным Даг."Работали из АГС-17 (автоматический гранатомет станковый. — Прим. ред.), корректировала "птичка" (БПЛА. — Прим. ред.). Противник находился в окопах в количестве семи-восьми человек. Цель поразили, до противника от точки АГС 850-900 метров", — сказал собеседник агентства.Противник, по его словам, активизировался, работает одновременно из нескольких орудий, включая танки и минометы."Задача у нас — вести наблюдение, выявлять цели противника. Так как здесь ландшафт такой, поля, если будет противник контрнаступать, мы должны задержать их", — добавил боец.Авдеевка — хорошо укрепленный населенный пункт в ДНР под контролем Киева на Донецком направлении, с ее территории украинские войска обстреливают Донецк. Украинские власти и военные неоднократно заявляли, что город близок к окружению российскими войсками.

https://ria.ru/20230503/sryv-1869328003.html

донецкая народная республика

киев

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Спецназ Южной группировки войск об уничтожении противника Спецназ Южной группировки войск под плотным огнем украинской артиллерии уничтожил группу противника численностью до восьми человек на Авдеевском направлении, рассказал РИА Новости боец с позывным "Даг" 2023-05-10T05:08 true PT3M59S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, киев, донецк, в мире