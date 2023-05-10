https://ria.ru/20230510/spetsnaz-1870690693.html
Российский спецназ под плотным огнем уничтожил группу украинских солдат
Российский спецназ под плотным огнем уничтожил группу украинских солдат - РИА Новости, 10.05.2023
Российский спецназ под плотным огнем уничтожил группу украинских солдат
Бойцы спецназа Южной группировки войск под плотным огнем украинской артиллерии уничтожили группу противника численностью до восьми человек, находившихся в... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T05:08
2023-05-10T05:08
2023-05-10T10:39
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
киев
донецк
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870707827_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9d6c77d004fc87675cd4092281f8acff.jpg
ДОНЕЦК, 10 мая — РИА Новости. Бойцы спецназа Южной группировки войск под плотным огнем украинской артиллерии уничтожили группу противника численностью до восьми человек, находившихся в окопах на Авдеевском направлении, рассказал РИА Новости боец с позывным Даг."Работали из АГС-17 (автоматический гранатомет станковый. — Прим. ред.), корректировала "птичка" (БПЛА. — Прим. ред.). Противник находился в окопах в количестве семи-восьми человек. Цель поразили, до противника от точки АГС 850-900 метров", — сказал собеседник агентства.Противник, по его словам, активизировался, работает одновременно из нескольких орудий, включая танки и минометы."Задача у нас — вести наблюдение, выявлять цели противника. Так как здесь ландшафт такой, поля, если будет противник контрнаступать, мы должны задержать их", — добавил боец.Авдеевка — хорошо укрепленный населенный пункт в ДНР под контролем Киева на Донецком направлении, с ее территории украинские войска обстреливают Донецк. Украинские власти и военные неоднократно заявляли, что город близок к окружению российскими войсками.
https://ria.ru/20230503/sryv-1869328003.html
донецкая народная республика
киев
донецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870707827_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_fa79245de74f850818ff0a0b6a5eafdc.jpg
Спецназ Южной группировки войск об уничтожении противника
Спецназ Южной группировки войск под плотным огнем украинской артиллерии уничтожил группу противника численностью до восьми человек на Авдеевском направлении, рассказал РИА Новости боец с позывным "Даг"
2023-05-10T05:08
true
PT3M59S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, киев, донецк, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Киев, Донецк, В мире
Российский спецназ под плотным огнем уничтожил группу украинских солдат
Российский спецназ под плотным огнем противника уничтожил до восьми украинских военных
ДОНЕЦК, 10 мая — РИА Новости. Бойцы спецназа Южной группировки войск под плотным огнем украинской артиллерии уничтожили группу противника численностью до восьми человек, находившихся в окопах на Авдеевском направлении, рассказал РИА Новости боец с позывным Даг.
"Работали из АГС-17 (автоматический гранатомет станковый. — Прим. ред.), корректировала "птичка" (БПЛА. — Прим. ред.). Противник находился в окопах в количестве семи-восьми человек. Цель поразили, до противника от точки АГС 850-900 метров", — сказал собеседник агентства.
Противник, по его словам, активизировался, работает одновременно из нескольких орудий, включая танки и минометы.
"Задача у нас — вести наблюдение, выявлять цели противника. Так как здесь ландшафт такой, поля, если будет противник контрнаступать, мы должны задержать их", — добавил боец.
Авдеевка — хорошо укрепленный населенный пункт в ДНР
под контролем Киева
на Донецком направлении, с ее территории украинские войска обстреливают Донецк
. Украинские власти и военные неоднократно заявляли, что город близок к окружению российскими войсками.
Спецназ группировки "Юг" сорвал ротации противника на трех направлениях