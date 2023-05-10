https://ria.ru/20230510/sobaka-1870692054.html

В ЕАО спасли почти утонувшую в мазуте собаку

В ЕАО спасли почти утонувшую в мазуте собаку - РИА Новости, 10.05.2023

В ЕАО спасли почти утонувшую в мазуте собаку

Сотрудники МЧС в Биробиджане спасли собаку, которая почти утонула в мазуте, сообщает региональный главк ведомства. РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T06:07

2023-05-10T06:07

2023-05-10T10:49

хорошие новости

биробиджан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870693932_0:142:1200:817_1920x0_80_0_0_ba0e9fdb547efe3b7f1543fcca5f9bf4.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 10 мая — РИА Новости. Сотрудники МЧС в Биробиджане спасли собаку, которая почти утонула в мазуте, сообщает региональный главк ведомства.По данным МЧС, едва скулившую собаку нашли на территории заброшенного завода. Животное погрузилось в мазут настолько, что видна была лишь часть морды. На спасение собаки ушло около часа."Ее было чрезвычайно сложно вытащить. Я тяну за поводок — она задыхается, я ослабляю хватку — она тонет в мазуте", — приводятся слова одного из спасателей в Telegram-канале областного ГУ МЧС. В ведомстве добавили, что "измученное животное признал своим" житель Биробиджана.

https://ria.ru/20230427/spasenie-1868257143.html

биробиджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

биробиджан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия