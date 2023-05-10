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В ЕАО спасли почти утонувшую в мазуте собаку - РИА Новости, 10.05.2023
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Хорошие новости
 
06:07 10.05.2023 (обновлено: 10:49 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/sobaka-1870692054.html
В ЕАО спасли почти утонувшую в мазуте собаку
В ЕАО спасли почти утонувшую в мазуте собаку - РИА Новости, 10.05.2023
В ЕАО спасли почти утонувшую в мазуте собаку
Сотрудники МЧС в Биробиджане спасли собаку, которая почти утонула в мазуте, сообщает региональный главк ведомства. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T06:07
2023-05-10T10:49
хорошие новости
биробиджан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 10 мая — РИА Новости. Сотрудники МЧС в Биробиджане спасли собаку, которая почти утонула в мазуте, сообщает региональный главк ведомства.По данным МЧС, едва скулившую собаку нашли на территории заброшенного завода. Животное погрузилось в мазут настолько, что видна была лишь часть морды. На спасение собаки ушло около часа."Ее было чрезвычайно сложно вытащить. Я тяну за поводок — она задыхается, я ослабляю хватку — она тонет в мазуте", — приводятся слова одного из спасателей в Telegram-канале областного ГУ МЧС. В ведомстве добавили, что "измученное животное признал своим" житель Биробиджана.
https://ria.ru/20230427/spasenie-1868257143.html
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биробиджан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Хорошие новости, Биробиджан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В ЕАО спасли почти утонувшую в мазуте собаку

В Биробиджане спасли собаку, которая почти утонула в мазуте на заброшенном заводе

© МЧС РоссииСобака, почти утонувшая в мазуте на заброшенном заводе в ЕАО
Собака, почти утонувшая в мазуте на заброшенном заводе в ЕАО
© МЧС России
Собака, почти утонувшая в мазуте на заброшенном заводе в ЕАО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 10 мая — РИА Новости. Сотрудники МЧС в Биробиджане спасли собаку, которая почти утонула в мазуте, сообщает региональный главк ведомства.
По данным МЧС, едва скулившую собаку нашли на территории заброшенного завода. Животное погрузилось в мазут настолько, что видна была лишь часть морды. На спасение собаки ушло около часа.
"Ее было чрезвычайно сложно вытащить. Я тяну за поводок — она задыхается, я ослабляю хватку — она тонет в мазуте", — приводятся слова одного из спасателей в Telegram-канале областного ГУ МЧС.
В ведомстве добавили, что "измученное животное признал своим" житель Биробиджана.
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