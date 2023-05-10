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Конгресс уличил ЦРУ в попытке втянуть Россию в скандал с сыном Байдена - РИА Новости, 10.05.2023
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15:38 10.05.2023 (обновлено: 16:30 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/skandal-1870812841.html
Конгресс уличил ЦРУ в попытке втянуть Россию в скандал с сыном Байдена
Конгресс уличил ЦРУ в попытке втянуть Россию в скандал с сыном Байдена - РИА Новости, 10.05.2023
Конгресс уличил ЦРУ в попытке втянуть Россию в скандал с сыном Байдена
Юридический комитет палаты представителей США заподозрил ЦРУ в попытке связать утечку материалов с ноутбука сына президента страны Хантера Байдена с действиями... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T15:38
2023-05-10T16:30
в мире
россия
сша
центральное разведывательное управление (цру)
хантер байден
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ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости. Юридический комитет палаты представителей США заподозрил ЦРУ в попытке связать утечку материалов с ноутбука сына президента страны Хантера Байдена с действиями России, говорится в опубликованном представителями нижней палаты конгресса документе."ЦРУ, или по крайней мере, сотрудник ЦРУ мог помогать в усилиях по склонению к подписям заявления", — указано в отчете, относящемся к письму бывших чиновников разведки в поддержку Байдена-младшего.Конгрессмены ссылаются на письменные показания, в том числе, бывшего сотрудника ЦРУ Дэвида Кэриенса."Американский народ заслуживает знать, что ноутбук и электронные письма Хантера Байдена были правдой. Они всегда были настоящими", — утверждают авторы обращения.В октябре 2020 года таблоид New York Post опубликовал несколько материалов, основанных на фрагментах переписки якобы с ноутбука Хантера Байдена. Как утверждалось, его нашли в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Ее хозяин сделал копию жесткого диска и передал информацию Руди Джулиани, бывшему мэру Нью-Йорка и личному адвокату президента США того времени Дональда Трампа. Сообщалось, что ноутбук впоследствии изъяли сотрудники ФБР. На основании выкаченных с устройства данных Трамп и его сторонники утверждали, что Байден-младший вел лоббистскую работу, обеспечивая бизнес-партнерам доступ к его отцу, занимавшему тогда пост вице-президента. В свете публикаций республиканцы в конгрессе инициировали расследование в отношении бизнеса семьи Джо Байдена.Ранее юридический комитет палаты представителей США опубликовал заявление о том, что предвыборный штаб Байдена пытался нивелировать историю с утечкой. Законодатели сослались в своих утверждениях на полученные недавно показания бывшего заместителя главы ЦРУ Майкла Морелла, подпись которого, наряду с еще пятью десятками представителей разведсообщества США, стояла под заявлением о том, что у истории с ноутбуком якобы есть признаки проводимой Россией "дезинформации".Морелл в частности указал, что в октябре 2020 года для обсуждения ситуации, в которой оказался Байден, с ним связался Блинкен, на тот момент работавший старшим помощником президентской кампании Байдена.
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в мире, россия, сша, центральное разведывательное управление (цру), хантер байден
В мире, Россия, США, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Хантер Байден
Конгресс уличил ЦРУ в попытке втянуть Россию в скандал с сыном Байдена

В конгрессе США обвинили ЦРУ в попытке выдать скандал с сыном Байдена за действия России

© AP Photo / J. David AkeЗдание Капитолия США в Вашингтоне
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© AP Photo / J. David Ake
Здание Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости. Юридический комитет палаты представителей США заподозрил ЦРУ в попытке связать утечку материалов с ноутбука сына президента страны Хантера Байдена с действиями России, говорится в опубликованном представителями нижней палаты конгресса документе.
"ЦРУ, или по крайней мере, сотрудник ЦРУ мог помогать в усилиях по склонению к подписям заявления", — указано в отчете, относящемся к письму бывших чиновников разведки в поддержку Байдена-младшего.
Конгрессмены ссылаются на письменные показания, в том числе, бывшего сотрудника ЦРУ Дэвида Кэриенса.
"Американский народ заслуживает знать, что ноутбук и электронные письма Хантера Байдена были правдой. Они всегда были настоящими", — утверждают авторы обращения.
Джо Байден с сыном Хантером - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
СМИ: прокуратура в США близка к предъявлению обвинений сыну Байдена
4 мая, 01:14
В октябре 2020 года таблоид New York Post опубликовал несколько материалов, основанных на фрагментах переписки якобы с ноутбука Хантера Байдена. Как утверждалось, его нашли в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Ее хозяин сделал копию жесткого диска и передал информацию Руди Джулиани, бывшему мэру Нью-Йорка и личному адвокату президента США того времени Дональда Трампа. Сообщалось, что ноутбук впоследствии изъяли сотрудники ФБР.
На основании выкаченных с устройства данных Трамп и его сторонники утверждали, что Байден-младший вел лоббистскую работу, обеспечивая бизнес-партнерам доступ к его отцу, занимавшему тогда пост вице-президента. В свете публикаций республиканцы в конгрессе инициировали расследование в отношении бизнеса семьи Джо Байдена.
Ранее юридический комитет палаты представителей США опубликовал заявление о том, что предвыборный штаб Байдена пытался нивелировать историю с утечкой. Законодатели сослались в своих утверждениях на полученные недавно показания бывшего заместителя главы ЦРУ Майкла Морелла, подпись которого, наряду с еще пятью десятками представителей разведсообщества США, стояла под заявлением о том, что у истории с ноутбуком якобы есть признаки проводимой Россией "дезинформации".
Морелл в частности указал, что в октябре 2020 года для обсуждения ситуации, в которой оказался Байден, с ним связался Блинкен, на тот момент работавший старшим помощником президентской кампании Байдена.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
Блинкен опроверг обвинения в "сглаживании" истории с ноутбуком сына Байдена
2 мая, 02:29
 
В миреРоссияСШАЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Хантер Байден
 
 
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