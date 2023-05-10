https://ria.ru/20230510/skandal-1870812841.html
Конгресс уличил ЦРУ в попытке втянуть Россию в скандал с сыном Байдена
Конгресс уличил ЦРУ в попытке втянуть Россию в скандал с сыном Байдена - РИА Новости, 10.05.2023
Конгресс уличил ЦРУ в попытке втянуть Россию в скандал с сыном Байдена
Юридический комитет палаты представителей США заподозрил ЦРУ в попытке связать утечку материалов с ноутбука сына президента страны Хантера Байдена с действиями... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T15:38
2023-05-10T15:38
2023-05-10T16:30
в мире
россия
сша
центральное разведывательное управление (цру)
хантер байден
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ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости. Юридический комитет палаты представителей США заподозрил ЦРУ в попытке связать утечку материалов с ноутбука сына президента страны Хантера Байдена с действиями России, говорится в опубликованном представителями нижней палаты конгресса документе."ЦРУ, или по крайней мере, сотрудник ЦРУ мог помогать в усилиях по склонению к подписям заявления", — указано в отчете, относящемся к письму бывших чиновников разведки в поддержку Байдена-младшего.Конгрессмены ссылаются на письменные показания, в том числе, бывшего сотрудника ЦРУ Дэвида Кэриенса."Американский народ заслуживает знать, что ноутбук и электронные письма Хантера Байдена были правдой. Они всегда были настоящими", — утверждают авторы обращения.В октябре 2020 года таблоид New York Post опубликовал несколько материалов, основанных на фрагментах переписки якобы с ноутбука Хантера Байдена. Как утверждалось, его нашли в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Ее хозяин сделал копию жесткого диска и передал информацию Руди Джулиани, бывшему мэру Нью-Йорка и личному адвокату президента США того времени Дональда Трампа. Сообщалось, что ноутбук впоследствии изъяли сотрудники ФБР. На основании выкаченных с устройства данных Трамп и его сторонники утверждали, что Байден-младший вел лоббистскую работу, обеспечивая бизнес-партнерам доступ к его отцу, занимавшему тогда пост вице-президента. В свете публикаций республиканцы в конгрессе инициировали расследование в отношении бизнеса семьи Джо Байдена.Ранее юридический комитет палаты представителей США опубликовал заявление о том, что предвыборный штаб Байдена пытался нивелировать историю с утечкой. Законодатели сослались в своих утверждениях на полученные недавно показания бывшего заместителя главы ЦРУ Майкла Морелла, подпись которого, наряду с еще пятью десятками представителей разведсообщества США, стояла под заявлением о том, что у истории с ноутбуком якобы есть признаки проводимой Россией "дезинформации".Морелл в частности указал, что в октябре 2020 года для обсуждения ситуации, в которой оказался Байден, с ним связался Блинкен, на тот момент работавший старшим помощником президентской кампании Байдена.
https://ria.ru/20230504/ssha-1869537615.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, центральное разведывательное управление (цру), хантер байден
В мире, Россия, США, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Хантер Байден
Конгресс уличил ЦРУ в попытке втянуть Россию в скандал с сыном Байдена
В конгрессе США обвинили ЦРУ в попытке выдать скандал с сыном Байдена за действия России
ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости. Юридический комитет палаты представителей США заподозрил ЦРУ в попытке связать утечку материалов с ноутбука сына президента страны Хантера Байдена с действиями России, говорится в опубликованном представителями нижней палаты конгресса документе.
"ЦРУ, или по крайней мере, сотрудник ЦРУ мог помогать в усилиях по склонению к подписям заявления", — указано в отчете, относящемся к письму бывших чиновников разведки в поддержку Байдена-младшего.
Конгрессмены ссылаются на письменные показания, в том числе, бывшего сотрудника ЦРУ Дэвида Кэриенса.
"Американский народ заслуживает знать, что ноутбук и электронные письма Хантера Байдена были правдой. Они всегда были настоящими", — утверждают авторы обращения.
СМИ: прокуратура в США близка к предъявлению обвинений сыну Байдена
В октябре 2020 года таблоид New York Post опубликовал несколько материалов, основанных на фрагментах переписки якобы с ноутбука Хантера Байдена. Как утверждалось, его нашли в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр
. Ее хозяин сделал копию жесткого диска и передал информацию Руди Джулиани
, бывшему мэру Нью-Йорка
и личному адвокату президента США того времени Дональда Трампа
. Сообщалось, что ноутбук впоследствии изъяли сотрудники ФБР
.
На основании выкаченных с устройства данных Трамп и его сторонники утверждали, что Байден-младший вел лоббистскую работу, обеспечивая бизнес-партнерам доступ к его отцу, занимавшему тогда пост вице-президента. В свете публикаций республиканцы в конгрессе инициировали расследование в отношении бизнеса семьи Джо Байдена.
Ранее юридический комитет палаты представителей США опубликовал заявление о том, что предвыборный штаб Байдена пытался нивелировать историю с утечкой. Законодатели сослались в своих утверждениях на полученные недавно показания бывшего заместителя главы ЦРУ Майкла Морелла
, подпись которого, наряду с еще пятью десятками представителей разведсообщества США, стояла под заявлением о том, что у истории с ноутбуком якобы есть признаки проводимой Россией "дезинформации".
Морелл в частности указал, что в октябре 2020 года для обсуждения ситуации, в которой оказался Байден, с ним связался Блинкен, на тот момент работавший старшим помощником президентской кампании Байдена.
Блинкен опроверг обвинения в "сглаживании" истории с ноутбуком сына Байдена