https://ria.ru/20230510/skandal-1870812841.html

Конгресс уличил ЦРУ в попытке втянуть Россию в скандал с сыном Байдена

Конгресс уличил ЦРУ в попытке втянуть Россию в скандал с сыном Байдена - РИА Новости, 10.05.2023

Конгресс уличил ЦРУ в попытке втянуть Россию в скандал с сыном Байдена

Юридический комитет палаты представителей США заподозрил ЦРУ в попытке связать утечку материалов с ноутбука сына президента страны Хантера Байдена с действиями... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T15:38

2023-05-10T15:38

2023-05-10T16:30

в мире

россия

сша

центральное разведывательное управление (цру)

хантер байден

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ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости. Юридический комитет палаты представителей США заподозрил ЦРУ в попытке связать утечку материалов с ноутбука сына президента страны Хантера Байдена с действиями России, говорится в опубликованном представителями нижней палаты конгресса документе."ЦРУ, или по крайней мере, сотрудник ЦРУ мог помогать в усилиях по склонению к подписям заявления", — указано в отчете, относящемся к письму бывших чиновников разведки в поддержку Байдена-младшего.Конгрессмены ссылаются на письменные показания, в том числе, бывшего сотрудника ЦРУ Дэвида Кэриенса."Американский народ заслуживает знать, что ноутбук и электронные письма Хантера Байдена были правдой. Они всегда были настоящими", — утверждают авторы обращения.В октябре 2020 года таблоид New York Post опубликовал несколько материалов, основанных на фрагментах переписки якобы с ноутбука Хантера Байдена. Как утверждалось, его нашли в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Ее хозяин сделал копию жесткого диска и передал информацию Руди Джулиани, бывшему мэру Нью-Йорка и личному адвокату президента США того времени Дональда Трампа. Сообщалось, что ноутбук впоследствии изъяли сотрудники ФБР. На основании выкаченных с устройства данных Трамп и его сторонники утверждали, что Байден-младший вел лоббистскую работу, обеспечивая бизнес-партнерам доступ к его отцу, занимавшему тогда пост вице-президента. В свете публикаций республиканцы в конгрессе инициировали расследование в отношении бизнеса семьи Джо Байдена.Ранее юридический комитет палаты представителей США опубликовал заявление о том, что предвыборный штаб Байдена пытался нивелировать историю с утечкой. Законодатели сослались в своих утверждениях на полученные недавно показания бывшего заместителя главы ЦРУ Майкла Морелла, подпись которого, наряду с еще пятью десятками представителей разведсообщества США, стояла под заявлением о том, что у истории с ноутбуком якобы есть признаки проводимой Россией "дезинформации".Морелл в частности указал, что в октябре 2020 года для обсуждения ситуации, в которой оказался Байден, с ним связался Блинкен, на тот момент работавший старшим помощником президентской кампании Байдена.

https://ria.ru/20230504/ssha-1869537615.html

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россия

сша

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, россия, сша, центральное разведывательное управление (цру), хантер байден