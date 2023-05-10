https://ria.ru/20230510/siriya-1870739172.html

США создают "Армию свободной Сирии" с участием боевиков ИГ*, заявил Лавров

США создают "Армию свободной Сирии" с участием боевиков ИГ*, заявил Лавров - РИА Новости, 10.05.2023

США создают "Армию свободной Сирии" с участием боевиков ИГ*, заявил Лавров

США приступили к созданию так называемой Армии свободной Сирии с участием боевиков ИГ*, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече со своими коллегами из... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T11:15

2023-05-10T11:15

2023-05-10T12:14

в мире

сша

исламское государство

россия

сергей лавров

сирия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. США приступили к созданию так называемой Армии свободной Сирии с участием боевиков ИГ*, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече со своими коллегами из Ирана, Сирии и Турции.Американцы планируют включить в новое вооруженное формирование, которое создают в окрестностях Ракки, также представителей других террористических организаций и выходцев из местных арабских племен. Как подчеркнул Лавров, эту проблему недавно обсуждали "наши военные коллеги", которые договорились "о схеме совместных действий на этом направлении".В Москве и раньше указывали на использование Вашингтоном террористов в своих целях. Так, в феврале Служба внешней разведки России сообщала, что США проводят подготовку боевиков связанных с ИГ* джихадистских группировок на своей базе Эт-Танф для совершения терактов в России и других странах СНГ.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20230430/razvedka-1868907767.html

сша

россия

сирия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, сша, исламское государство, россия, сергей лавров, сирия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)