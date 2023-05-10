https://ria.ru/20230510/siriya-1870739172.html
США создают "Армию свободной Сирии" с участием боевиков ИГ*, заявил Лавров
США создают "Армию свободной Сирии" с участием боевиков ИГ*, заявил Лавров - РИА Новости, 10.05.2023
США создают "Армию свободной Сирии" с участием боевиков ИГ*, заявил Лавров
США приступили к созданию так называемой Армии свободной Сирии с участием боевиков ИГ*, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече со своими коллегами из... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T11:15
2023-05-10T11:15
2023-05-10T12:14
в мире
сша
исламское государство
россия
сергей лавров
сирия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. США приступили к созданию так называемой Армии свободной Сирии с участием боевиков ИГ*, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече со своими коллегами из Ирана, Сирии и Турции.Американцы планируют включить в новое вооруженное формирование, которое создают в окрестностях Ракки, также представителей других террористических организаций и выходцев из местных арабских племен. Как подчеркнул Лавров, эту проблему недавно обсуждали "наши военные коллеги", которые договорились "о схеме совместных действий на этом направлении".В Москве и раньше указывали на использование Вашингтоном террористов в своих целях. Так, в феврале Служба внешней разведки России сообщала, что США проводят подготовку боевиков связанных с ИГ* джихадистских группировок на своей базе Эт-Танф для совершения терактов в России и других странах СНГ.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20230430/razvedka-1868907767.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, исламское государство, россия, сергей лавров, сирия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, США, Исламское государство, Россия, Сергей Лавров, Сирия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
США создают "Армию свободной Сирии" с участием боевиков ИГ*, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: США приступили к созданию "Армии свободной Сирии" с участием боевиков ИГ
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. США приступили к созданию так называемой Армии свободной Сирии с участием боевиков ИГ*, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече со своими коллегами из Ирана, Сирии и Турции.
«
"Цель очевидна — использовать этих боевиков против законных вооруженных властей САР для дестабилизации обстановки в стране", — сказал он.
Американцы планируют включить в новое вооруженное формирование, которое создают в окрестностях Ракки, также представителей других террористических организаций и выходцев из местных арабских племен.
Как подчеркнул Лавров, эту проблему недавно обсуждали "наши военные коллеги", которые договорились "о схеме совместных действий на этом направлении".
В Москве и раньше указывали на использование Вашингтоном террористов в своих целях. Так, в феврале Служба внешней разведки России сообщала, что США проводят подготовку боевиков связанных с ИГ* джихадистских группировок на своей базе Эт-Танф для совершения терактов в России и других странах СНГ
.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Нацразведка Турции ликвидировала главаря ИГ* в Сирии, заявил Эрдоган