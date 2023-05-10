https://ria.ru/20230510/shtrafy-1870752629.html
В Молдавии намерены выписать 180 штрафов за ношение георгиевской ленты
В Молдавии намерены выписать 180 штрафов за ношение георгиевской ленты - РИА Новости, 10.05.2023
В Молдавии намерены выписать 180 штрафов за ношение георгиевской ленты
Полиция Молдавии намерена выписать 180 штрафов за ношение георгиевской ленты в ходе прошедших 9 мая мероприятий, сообщает в среду пресс-служба генерального... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T12:02
2023-05-10T12:02
2023-05-10T12:02
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КИШИНЕВ, 10 мая – РИА Новости. Полиция Молдавии намерена выписать 180 штрафов за ношение георгиевской ленты в ходе прошедших 9 мая мероприятий, сообщает в среду пресс-служба генерального инспектората полиции. Во вторник в Молдавии прошли торжества в честь Дня Победы, в рамках которых ряд оппозиционных партий провели массовые акции – марш Победы, шествие "Бессмертного полка" и автопробег. Многие участники шествия были с георгиевскими лентами, в том числе экс-президент Игорь Додон. Полиция останавливала участников мероприятия, надевших георгиевскую ленту, запрет на которую власти республики ввели в прошлом году. "Полицейские следили за общественным порядком и обеспечивали безопасность публичных мероприятий. Мы констатировали 180 нарушений, связанных с незаконным ношением георгиевской ленты, 16 нарушителей закона – чиновники, в том числе девять депутатов парламента. На местах были составлены 15 протоколов и вручены девять извещений, еще семь человек были заслушаны. Остальных пригласят в участки, будут выписаны штрафы", - сообщает ведомство на своих официальных страницах в социальных сетях. Отмечается, что мероприятия по случаю празднования 9 мая прошли в 500 населенных пунктах Молдавии. В них приняли участие 43 тысячи человек. По версии оппозиции, только в Кишиневе в праздничных акциях участвовали не менее 100 тысяч человек, еще порядка 30 тысяч жителей сел и районов не смогли приехать в молдавскую столицу, так как полиция обратно разворачивала транспорт, на котором они добирались. Запрет георгиевской ленты не раз подвергался критике со стороны оппозиции. В частности, лидер партии "Шор" Илан Шор заявил РИА Новости, что полиция не имела права штрафовать граждан за ношение георгиевской ленты во время праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, это низко и подло. Как считает экс-президент Додон, любая попытка штрафовать за георгиевскую ленту обречена на провал и протоколы будут аннулированы. Конституционный суд Молдавии 11 апреля постановил, что запрет на ношение георгиевской ленты и символов V и Z был введен легально, однако применять наказание за их использование можно лишь в том случае, если они были использованы для оправдания или прославления военной агрессии, военных преступлений и преступлений против человечества. Решение было подвергнуто критике со стороны политиков и гражданских активистов из-за возможности различных толкований. За демонстрацию этих символов физическим лицам грозит штраф в размере 250-500 долларов, административным — 500-1000 долларов, юридическим — 1000-1670 долларов.
https://ria.ru/20230509/pobeda-1870653618.html
https://ria.ru/20230510/otnosheniya-1870668911.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, день победы, день победы — 2023
В мире, Молдавия, День Победы, День Победы — 2023
В Молдавии намерены выписать 180 штрафов за ношение георгиевской ленты
Полиция Молдавии намерена выписать 180 штрафов за ношение георгиевской ленты 9 мая
КИШИНЕВ, 10 мая – РИА Новости. Полиция Молдавии намерена выписать 180 штрафов за ношение георгиевской ленты в ходе прошедших 9 мая мероприятий, сообщает в среду пресс-служба генерального инспектората полиции.
Во вторник в Молдавии прошли торжества в честь Дня Победы, в рамках которых ряд оппозиционных партий провели массовые акции – марш Победы, шествие "Бессмертного полка" и автопробег. Многие участники шествия были с георгиевскими лентами, в том числе экс-президент Игорь Додон
. Полиция останавливала участников мероприятия, надевших георгиевскую ленту, запрет на которую власти республики ввели в прошлом году.
"Полицейские следили за общественным порядком и обеспечивали безопасность публичных мероприятий. Мы констатировали 180 нарушений, связанных с незаконным ношением георгиевской ленты, 16 нарушителей закона – чиновники, в том числе девять депутатов парламента. На местах были составлены 15 протоколов и вручены девять извещений, еще семь человек были заслушаны. Остальных пригласят в участки, будут выписаны штрафы", - сообщает ведомство на своих официальных страницах в социальных сетях.
Отмечается, что мероприятия по случаю празднования 9 мая прошли в 500 населенных пунктах Молдавии. В них приняли участие 43 тысячи человек.
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По версии оппозиции, только в Кишиневе в праздничных акциях участвовали не менее 100 тысяч человек, еще порядка 30 тысяч жителей сел и районов не смогли приехать в молдавскую столицу, так как полиция обратно разворачивала транспорт, на котором они добирались.
Запрет георгиевской ленты не раз подвергался критике со стороны оппозиции. В частности, лидер партии "Шор" Илан Шор
заявил РИА Новости, что полиция не имела права штрафовать граждан за ношение георгиевской ленты во время праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, это низко и подло. Как считает экс-президент Додон, любая попытка штрафовать за георгиевскую ленту обречена на провал и протоколы будут аннулированы.
Конституционный суд Молдавии 11 апреля постановил, что запрет на ношение георгиевской ленты и символов V и Z был введен легально, однако применять наказание за их использование можно лишь в том случае, если они были использованы для оправдания или прославления военной агрессии, военных преступлений и преступлений против человечества. Решение было подвергнуто критике со стороны политиков и гражданских активистов из-за возможности различных толкований. За демонстрацию этих символов физическим лицам грозит штраф в размере 250-500 долларов, административным — 500-1000 долларов, юридическим — 1000-1670 долларов.
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