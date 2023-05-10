https://ria.ru/20230510/shreder-1870904187.html

Немецкие СМИ возмутились присутствием Шредера на приеме в посольстве России

Немецкие СМИ возмутились присутствием Шредера на приеме в посольстве России - РИА Новости, 10.05.2023

Немецкие СМИ возмутились присутствием Шредера на приеме в посольстве России

Немецкие издания раскритиковали экс-канцлера Германии Герхарда Шредера за посещение мероприятия в российском посольстве в Берлине по случаю 78-й годовщины... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T20:52

2023-05-10T20:52

2023-05-10T22:35

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герхард шредер

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БЕРЛИН, 10 мая — РИА Новости. Немецкие издания раскритиковали экс-канцлера Германии Герхарда Шредера за посещение мероприятия в российском посольстве в Берлине по случаю 78-й годовщины Победы над нацистским Рейхом. В здании дипмиссии 9 мая состоялся торжественный прием. В нем приняли участие ветераны, жители блокадного Ленинграда, представители РПЦ, а также германские общественные деятели и журналисты. Среди прочих посольство посетили бывший канцлер Шредер, бывший руководитель ГДР Эгон Кренц, лидеры АдГ Тино Хрупалла и Александр Гауланд, а также депутат от Левой партии Клаус Эрнст.Состав гостей вызвал раздражение у ряда немецких СМИ. "В последние месяцы представители крайне правой АдГ и Левой партии сотрудничают в вопросах политики в отношении России", — говорится в сообщении немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle*.Это высказывание весьма спорное, учитывая, что о сотрудничестве этих партий никаких сведений нет, а на приеме в посольстве в разные годы всегда собирались сторонники различных политических воззрений. В материале Bild, в свою очередь, говорится о "вечеринке" по случаю Дня Победы, причем название праздника издание помещает в кавычки, а присутствие бывшего канцлера охарактеризовывается как "участие в празднике в плохой компании". Также в издании возмутились галстуком лидера АдГ Хрупаллы, который на фото отдаленно напоминает по расцветке российский триколор. Ранее административный суд Берлина отклонил иск Герхарда Шредера против закрытия его офиса в бундестаге. В марте запрос на исключение экс-канцлера из СДПГ отклонили во второй инстанции арбитражной комиссией партии. Тем не менее, его критики смогли добиться одобренного профильным комитетом бундестага закрытия его офиса. Ранее 17 региональных партийных объединений инициировали регуляторные разбирательства против Шредера в контексте его контактов с Владимиром Путиным и российским газовым и нефтяным сектором. В августе прошлого года комиссия уже постановила в первой инстанции, что личная дружба с президентом России не нарушает устав СДПГ, а является личным делом бывшего канцлера.* СМИ, выполняющие функции иноагентов в России.

https://ria.ru/20230302/shreder-1855332857.html

https://ria.ru/20220903/shreder-1814167971.html

https://ria.ru/20220812/shreder-1809260853.html

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в мире, россия, bild, германия, герхард шредер, эгон кренц