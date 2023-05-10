https://ria.ru/20230510/servisy-1870680344.html
СМИ: в ЕС могут ужесточить закон против американских облачных сервисов
СМИ: в ЕС могут ужесточить закон против американских облачных сервисов - РИА Новости, 10.05.2023
СМИ: в ЕС могут ужесточить закон против американских облачных сервисов
Власти ЕС планируют ужесточить правила в сфере кибербезопасности для американских компаний и поставщиков облачных сервисов - Amazon, Google, Microsoft; в... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T00:06
2023-05-10T00:06
2023-05-10T00:07
евросоюз
amazon
google
сша
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Власти ЕС планируют ужесточить правила в сфере кибербезопасности для американских компаний и поставщиков облачных сервисов - Amazon, Google, Microsoft; в соответствии с новыми предложениями в этой сфере, эти компании смогут получить сертификат кибербезопасности ЕС только совместно с базирующейся в Евросоюзе компанией, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. Ранее агентство ЕС по кибербезопасности (ENISA) предложило ввести систему сертификации в Евросоюзе, в рамках которой устанавливаются требования для поставщиков облачных сервисов. В частности, штаб-компания должна располагаться в стране-члене ЕС. "Amazon, Google, Microsoft и другие поставщики облачных сервисов, не входящие в Европейский союз и желающие получить сертификат кибербезопасности ЕС для обработки конфиденциальных данных, могут сделать это только через совместное сотрудничество с компанией, базирующейся в ЕС", - говорится в сообщении агентства. "Предприятия, чей зарегистрированный головной офис или штаб-квартира не расположены в государстве - члене ЕС, не должны, прямо или косвенно, единолично или совместно, осуществлять положительный или отрицательный эффективный контроль над CSP (политика безопасности контента - ред.)", - приводит агентство отрывок из разрабатываемого документа. При кооперации с европейскими техническими компаниями американские Amazon, Google, Microsoft будут владеть миноритарными пакетами акций. В документе также говорится, что более жесткие правила будут в том числе применяться к "персональным и не персональным данным особой важности", нарушение которых может оказать негативное влияние на общественный порядок, общественную безопасность, жизнь или здоровье людей или защиту интеллектуальной собственности. В декабре торговая палата США и 12 других коммерческих организаций призвали ЕС отказаться от принятия новых мер в отношении компаний-поставщиков облачных сервисов, отмечая, что они в первую очередь продиктованы политическими воззрениями.
https://ria.ru/20230429/oborudovanie-1868717395.html
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евросоюз, amazon, google, сша
Евросоюз, Amazon, Google, США
СМИ: в ЕС могут ужесточить закон против американских облачных сервисов
Reuters: ЕС может ужесточить правила в сфере кибербезопасности для американских компаний
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости.
Власти ЕС планируют ужесточить правила в сфере кибербезопасности для американских компаний и поставщиков облачных сервисов - Amazon, Google, Microsoft; в соответствии с новыми предложениями в этой сфере, эти компании смогут получить сертификат кибербезопасности ЕС только совместно с базирующейся в Евросоюзе компанией, передает
агентство Рейтер со ссылкой на источники.
Ранее агентство ЕС по кибербезопасности (ENISA) предложило ввести систему сертификации в Евросоюзе, в рамках которой устанавливаются требования для поставщиков облачных сервисов. В частности, штаб-компания должна располагаться в стране-члене ЕС.
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"Amazon, Google, Microsoft и другие поставщики облачных сервисов, не входящие в Европейский союз и желающие получить сертификат кибербезопасности ЕС для обработки конфиденциальных данных, могут сделать это только через совместное сотрудничество с компанией, базирующейся в ЕС", - говорится в сообщении агентства.
"Предприятия, чей зарегистрированный головной офис или штаб-квартира не расположены в государстве - члене ЕС, не должны, прямо или косвенно, единолично или совместно, осуществлять положительный или отрицательный эффективный контроль над CSP (политика безопасности контента - ред.)", - приводит агентство отрывок из разрабатываемого документа.
При кооперации с европейскими техническими компаниями американские Amazon, Google, Microsoft будут владеть миноритарными пакетами акций.
В документе также говорится, что более жесткие правила будут в том числе применяться к "персональным и не персональным данным особой важности", нарушение которых может оказать негативное влияние на общественный порядок, общественную безопасность, жизнь или здоровье людей или защиту интеллектуальной собственности.
В декабре торговая палата США
и 12 других коммерческих организаций призвали ЕС отказаться от принятия новых мер в отношении компаний-поставщиков облачных сервисов, отмечая, что они в первую очередь продиктованы политическими воззрениями.
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