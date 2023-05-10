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ЕП потребовал от Сербии ввести санкции против России для вступления в ЕС - РИА Новости, 10.05.2023
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16:19 10.05.2023 (обновлено: 18:16 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/serbiya-1870826976.html
ЕП потребовал от Сербии ввести санкции против России для вступления в ЕС
ЕП потребовал от Сербии ввести санкции против России для вступления в ЕС - РИА Новости, 10.05.2023
ЕП потребовал от Сербии ввести санкции против России для вступления в ЕС
Членство Сербии в ЕС будет обсуждаться при условии, что Белград введет санкции против Москвы, следует из сообщения на сайте Европарламента. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T16:19
2023-05-10T18:16
в мире
сербия
евросоюз
европарламент
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Членство Сербии в ЕС будет обсуждаться при условии, что Белград введет санкции против Москвы, следует из сообщения на сайте Европарламента. Депутаты Европарламента особо подчеркнули необходимость верховенства права, соблюдения основных прав человека, функционирования демократических институтов и приверженности европейским правам и ценностям. Они также ожидают от Белграда соблюдения внешнеполитического курса союза, особенно в контексте конфликта на Украине. Кроме того, европарламентарии призвали ЕС пересмотреть размеры финансовой помощи Сербии, если ее государственные СМИ и представители власти продолжат высказывать пророссийскую позицию. Среди прочего они выразили обеспокоенность из-за снижения общественной поддержки вступления Белграда в союз. По мнению депутатов, это стало результатом "долгой антиевропейской и пророссийской риторики, распространяемой через подконтрольные государству СМИ и чиновниками".Сербия находится в статусе кандидата в ЕС с 2012 года. Президент страны Александр Вучич ранее заявлял, что Белград твердо стоит на пути в Евросоюз, но к санкциям, которые сам терпел десять лет, относится не так, как другие.
https://ria.ru/20230420/vuchich-1866769062.html
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в мире, сербия, евросоюз, европарламент, россия, санкции в отношении россии
В мире, Сербия, Евросоюз, Европарламент, Россия, Санкции в отношении России
ЕП потребовал от Сербии ввести санкции против России для вступления в ЕС

Евродепутаты назвали введение санкций против России условием вступления Сербии в ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание Европейского парламента в Страсбурге
Здание Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание Европейского парламента в Страсбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Членство Сербии в ЕС будет обсуждаться при условии, что Белград введет санкции против Москвы, следует из сообщения на сайте Европарламента.
«
"Переговоры с Белградом о вступлении в ЕС должны продолжаться, только если страна присоединится к санкциям против России и добьется значительного прогресса в принятии относящихся к членству в ЕС реформ", — говорится в заявлении.
Депутаты Европарламента особо подчеркнули необходимость верховенства права, соблюдения основных прав человека, функционирования демократических институтов и приверженности европейским правам и ценностям. Они также ожидают от Белграда соблюдения внешнеполитического курса союза, особенно в контексте конфликта на Украине.
Кроме того, европарламентарии призвали ЕС пересмотреть размеры финансовой помощи Сербии, если ее государственные СМИ и представители власти продолжат высказывать пророссийскую позицию. Среди прочего они выразили обеспокоенность из-за снижения общественной поддержки вступления Белграда в союз. По мнению депутатов, это стало результатом "долгой антиевропейской и пророссийской риторики, распространяемой через подконтрольные государству СМИ и чиновниками".
Сербия находится в статусе кандидата в ЕС с 2012 года. Президент страны Александр Вучич ранее заявлял, что Белград твердо стоит на пути в Евросоюз, но к санкциям, которые сам терпел десять лет, относится не так, как другие.
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