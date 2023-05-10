ЕП потребовал от Сербии ввести санкции против России для вступления в ЕС
Евродепутаты назвали введение санкций против России условием вступления Сербии в ЕС
Здание Европейского парламента в Страсбурге. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Членство Сербии в ЕС будет обсуждаться при условии, что Белград введет санкции против Москвы, следует из сообщения на сайте Европарламента.
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"Переговоры с Белградом о вступлении в ЕС должны продолжаться, только если страна присоединится к санкциям против России и добьется значительного прогресса в принятии относящихся к членству в ЕС реформ", — говорится в заявлении.
Депутаты Европарламента особо подчеркнули необходимость верховенства права, соблюдения основных прав человека, функционирования демократических институтов и приверженности европейским правам и ценностям. Они также ожидают от Белграда соблюдения внешнеполитического курса союза, особенно в контексте конфликта на Украине.
Кроме того, европарламентарии призвали ЕС пересмотреть размеры финансовой помощи Сербии, если ее государственные СМИ и представители власти продолжат высказывать пророссийскую позицию. Среди прочего они выразили обеспокоенность из-за снижения общественной поддержки вступления Белграда в союз. По мнению депутатов, это стало результатом "долгой антиевропейской и пророссийской риторики, распространяемой через подконтрольные государству СМИ и чиновниками".
Сербия находится в статусе кандидата в ЕС с 2012 года. Президент страны Александр Вучич ранее заявлял, что Белград твердо стоит на пути в Евросоюз, но к санкциям, которые сам терпел десять лет, относится не так, как другие.