https://ria.ru/20230510/sdelka-1870898341.html

Анкара надеется на позитивный исход переговоров по зерновой сделке

Анкара надеется на позитивный исход переговоров по зерновой сделке - РИА Новости, 10.05.2023

Анкара надеется на позитивный исход переговоров по зерновой сделке

Анкара надеется на позитивный исход переговоров по "зерновой сделке" в Стамбуле, рассчитывает на ее продление минимум на два месяца, сообщил глава МИД Турции... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T20:11

2023-05-10T20:11

2023-05-10T20:18

экономика

россия

анкара (провинция)

стамбул

мевлют чавушоглу

владимир путин

оон

россельхозбанк

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АНКАРА, 10 мая - РИА Новости. Анкара надеется на позитивный исход переговоров по "зерновой сделке" в Стамбуле, рассчитывает на ее продление минимум на два месяца, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней. Черноморская зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.

https://ria.ru/20230505/sdelka-1870073679.html

https://ria.ru/20230510/sdelka-1870691665.html

россия

анкара (провинция)

стамбул

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, анкара (провинция), стамбул, мевлют чавушоглу, владимир путин, оон, россельхозбанк, swift, зерновая сделка