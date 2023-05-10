Анкара надеется на позитивный исход переговоров по зерновой сделке
Чавушоглу: Анкара рассчитывает на продление зерновой сделки минимум на два месяца
© AP Photo / Vadim GhirdaРазгрузка украинского зерна в Румынии
© AP Photo / Vadim Ghirda
Разгрузка украинского зерна в Румынии. Архивное фото
АНКАРА, 10 мая - РИА Новости. Анкара надеется на позитивный исход переговоров по "зерновой сделке" в Стамбуле, рассчитывает на ее продление минимум на два месяца, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
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"Сегодня в Стамбуле встречаются делегации Турции, РФ, Украины и ООН, завтра переговоры будут продолжены. Турцию и Россию, помимо заместителей министров обороны, представят и замглавы МИД, украинскую делегацию, как вы знаете, представляет замминистра по инфраструктуре. Надеюсь, что мы получим от переговоров позитивный исход. В конечной точке возможны переговоры господина президента (Эрдогана - ред.) с уважаемым господином Путиным. Рассчитываем на результат по продлению сделки минимум на два месяца", - сказал Чавушоглу журналистам в среду.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.
Черноморская зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.