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Анкара надеется на позитивный исход переговоров по зерновой сделке - РИА Новости, 10.05.2023
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20:11 10.05.2023 (обновлено: 20:18 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/sdelka-1870898341.html
Анкара надеется на позитивный исход переговоров по зерновой сделке
Анкара надеется на позитивный исход переговоров по зерновой сделке - РИА Новости, 10.05.2023
Анкара надеется на позитивный исход переговоров по зерновой сделке
Анкара надеется на позитивный исход переговоров по "зерновой сделке" в Стамбуле, рассчитывает на ее продление минимум на два месяца, сообщил глава МИД Турции... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T20:11
2023-05-10T20:18
экономика
россия
анкара (провинция)
стамбул
мевлют чавушоглу
владимир путин
оон
россельхозбанк
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АНКАРА, 10 мая - РИА Новости. Анкара надеется на позитивный исход переговоров по "зерновой сделке" в Стамбуле, рассчитывает на ее продление минимум на два месяца, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней. Черноморская зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
https://ria.ru/20230505/sdelka-1870073679.html
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экономика, россия, анкара (провинция), стамбул, мевлют чавушоглу, владимир путин, оон, россельхозбанк, swift, зерновая сделка
Экономика, Россия, Анкара (провинция), Стамбул, Мевлют Чавушоглу, Владимир Путин, ООН, Россельхозбанк, SWIFT, Зерновая сделка
Анкара надеется на позитивный исход переговоров по зерновой сделке

Чавушоглу: Анкара рассчитывает на продление зерновой сделки минимум на два месяца

© AP Photo / Vadim GhirdaРазгрузка украинского зерна в Румынии
Разгрузка украинского зерна в Румынии - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Разгрузка украинского зерна в Румынии. Архивное фото
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АНКАРА, 10 мая - РИА Новости. Анкара надеется на позитивный исход переговоров по "зерновой сделке" в Стамбуле, рассчитывает на ее продление минимум на два месяца, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
«

"Сегодня в Стамбуле встречаются делегации Турции, РФ, Украины и ООН, завтра переговоры будут продолжены. Турцию и Россию, помимо заместителей министров обороны, представят и замглавы МИД, украинскую делегацию, как вы знаете, представляет замминистра по инфраструктуре. Надеюсь, что мы получим от переговоров позитивный исход. В конечной точке возможны переговоры господина президента (Эрдогана - ред.) с уважаемым господином Путиным. Рассчитываем на результат по продлению сделки минимум на два месяца", - сказал Чавушоглу журналистам в среду.

Женщина продуктовом магазине - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
В МИД Турции рассказали, чем грозит отказ от продуктовой сделки
5 мая, 21:49
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.
Черноморская зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
Разгрузка зерна с сухогруза Eaubonne в порту Момбаса, Кения - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
Источник: Россия конструктивно подходит к переговорам по зерновой сделке
Вчера, 06:04
 
ЭкономикаРоссияАнкара (провинция)СтамбулМевлют ЧавушоглуВладимир ПутинООНРоссельхозбанкSWIFTЗерновая сделка
 
 
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