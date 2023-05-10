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Решений по продлению зерновой сделки еще не принято, сообщил источник - РИА Новости, 10.05.2023
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11:28 10.05.2023 (обновлено: 11:36 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/sdelka-1870745472.html
Решений по продлению зерновой сделки еще не принято, сообщил источник
Решений по продлению зерновой сделки еще не принято, сообщил источник - РИА Новости, 10.05.2023
Решений по продлению зерновой сделки еще не принято, сообщил источник
Никаких решений по продлению сроков действия зерновой сделки после 18 мая не принято, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом переговоров. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T11:28
2023-05-10T11:36
экономика
россия
стамбул
украина
оон
в мире
зерновая сделка
турция
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АНКАРА, 10 мая – РИА Новости. Никаких решений по продлению сроков действия зерновой сделки после 18 мая не принято, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом переговоров.Встреча высокого уровня по зерновой сделке пройдет в Стамбуле в четырехстороннем формате 10-11 мая, заявил ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин."Я не знаю, откуда вы взяли эту информацию, но никаких решений не принято. В Стамбуле пройдут переговоры, и по итогам этих переговоров появится ясность", - сказал собеседник агентства, комментируя утверждения в СМИ о принятии решения по продлению сроков действия сделки после 18 мая.Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.Черноморская зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
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96
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экономика, россия, стамбул, украина, оон, в мире, зерновая сделка, турция
Экономика, Россия, Стамбул, Украина, ООН, В мире, Зерновая сделка, Турция
Решений по продлению зерновой сделки еще не принято, сообщил источник

Никаких решений по продлению сроков действия зерновой сделки после 18 мая еще не принято

© AP Photo / Khalil HamraГрузовое судно в ожидании доступа к проливу Босфор в Стамбуле
Грузовое судно в ожидании доступа к проливу Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© AP Photo / Khalil Hamra
Грузовое судно в ожидании доступа к проливу Босфор в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 10 мая – РИА Новости. Никаких решений по продлению сроков действия зерновой сделки после 18 мая не принято, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом переговоров.
Встреча высокого уровня по зерновой сделке пройдет в Стамбуле в четырехстороннем формате 10-11 мая, заявил ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
Уборка пшеницы в Ставропольском крае - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
Источник рассказал о переговорах по оплате российской сельхозпродукции
Вчера, 08:17
"Я не знаю, откуда вы взяли эту информацию, но никаких решений не принято. В Стамбуле пройдут переговоры, и по итогам этих переговоров появится ясность", - сказал собеседник агентства, комментируя утверждения в СМИ о принятии решения по продлению сроков действия сделки после 18 мая.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.
Черноморская зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
На каких условиях Россия продлит зерновую сделку в мае 2023 года На каких условиях Россия продлит зерновую сделку в мае 2023 года
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