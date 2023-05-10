Решений по продлению зерновой сделки еще не принято, сообщил источник
Никаких решений по продлению сроков действия зерновой сделки после 18 мая еще не принято
© AP Photo / Khalil HamraГрузовое судно в ожидании доступа к проливу Босфор в Стамбуле
© AP Photo / Khalil Hamra
Грузовое судно в ожидании доступа к проливу Босфор в Стамбуле. Архивное фото
АНКАРА, 10 мая – РИА Новости. Никаких решений по продлению сроков действия зерновой сделки после 18 мая не принято, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом переговоров.
Встреча высокого уровня по зерновой сделке пройдет в Стамбуле в четырехстороннем формате 10-11 мая, заявил ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Я не знаю, откуда вы взяли эту информацию, но никаких решений не принято. В Стамбуле пройдут переговоры, и по итогам этих переговоров появится ясность", - сказал собеседник агентства, комментируя утверждения в СМИ о принятии решения по продлению сроков действия сделки после 18 мая.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.
Черноморская зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
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