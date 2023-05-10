https://ria.ru/20230510/sdelka-1870745472.html

Решений по продлению зерновой сделки еще не принято, сообщил источник

Решений по продлению зерновой сделки еще не принято, сообщил источник - РИА Новости, 10.05.2023

Решений по продлению зерновой сделки еще не принято, сообщил источник

Никаких решений по продлению сроков действия зерновой сделки после 18 мая не принято, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом переговоров. РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T11:28

2023-05-10T11:28

2023-05-10T11:36

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АНКАРА, 10 мая – РИА Новости. Никаких решений по продлению сроков действия зерновой сделки после 18 мая не принято, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом переговоров.Встреча высокого уровня по зерновой сделке пройдет в Стамбуле в четырехстороннем формате 10-11 мая, заявил ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин."Я не знаю, откуда вы взяли эту информацию, но никаких решений не принято. В Стамбуле пройдут переговоры, и по итогам этих переговоров появится ясность", - сказал собеседник агентства, комментируя утверждения в СМИ о принятии решения по продлению сроков действия сделки после 18 мая.Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.Черноморская зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.

https://ria.ru/20230510/bank-1870699103.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, стамбул, украина, оон, в мире, зерновая сделка, турция