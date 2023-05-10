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Источник сообщил о задержках с инспекцией судов в рамках зерновой сделки - РИА Новости, 10.05.2023
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07:03 10.05.2023 (обновлено: 08:58 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/sdelka-1870693763.html
Источник сообщил о задержках с инспекцией судов в рамках зерновой сделки
Источник сообщил о задержках с инспекцией судов в рамках зерновой сделки - РИА Новости, 10.05.2023
Источник сообщил о задержках с инспекцией судов в рамках зерновой сделки
Задержки с инспекцией судов в рамках зерновой сделки имеются, сообщил РИА Новости источник, знакомый с переговорами. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T07:03
2023-05-10T08:58
россия
украина
турция
владимир путин
оон
россельхозбанк
swift
зерновая сделка
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АНКАРА, 10 мая — РИА Новости. Задержки с инспекцией судов в рамках зерновой сделки имеются, сообщил РИА Новости источник, знакомый с переговорами. Ранее ООН сообщил, что в мае число досмотров судов, участвующих в инициативе, снизилось в среднем до 2,9 в день (в апреле показатель составлял четыре инспекции в день в среднем). В частности, в воскресенье и в понедельник досмотры не проводились. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле.Президент Владимир Путин указывал, что Запад вывозит к себе большую часть украинского зерна, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней — до 18 мая, но Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.Черноморская зерновая инициатива — составная часть пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года, — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса и некоторые другие меры. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
https://ria.ru/20230503/sdelka-1869381187.html
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россия, украина, турция, владимир путин, оон, россельхозбанк, swift, зерновая сделка, экономика
Россия, Украина, Турция, Владимир Путин, ООН, Россельхозбанк, SWIFT, Зерновая сделка, Экономика
Источник сообщил о задержках с инспекцией судов в рамках зерновой сделки

Происходят задержки инспекции судов в рамках зерновой сделки, переговоры ведутся постоянно

© AP Photo / Oleksandr GimanovПогрузка зерна на судно Brave Commander для экспорта в Эфиопию в порту Южный, Украина
Погрузка зерна на судно Brave Commander для экспорта в Эфиопию в порту Южный, Украина - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© AP Photo / Oleksandr Gimanov
Погрузка зерна на судно Brave Commander для экспорта в Эфиопию в порту Южный, Украина. Архивное фото
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АНКАРА, 10 мая — РИА Новости. Задержки с инспекцией судов в рамках зерновой сделки имеются, сообщил РИА Новости источник, знакомый с переговорами.
«
"Да, такие проблемы имеются, периодически заявляют о себе. Но мы ведем переговоры со сторонами, конечно, они не всегда легкие, но они идут", — сказал собеседник агентства.
Ранее ООН сообщил, что в мае число досмотров судов, участвующих в инициативе, снизилось в среднем до 2,9 в день (в апреле показатель составлял четыре инспекции в день в среднем). В частности, в воскресенье и в понедельник досмотры не проводились.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле.
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Президент Владимир Путин указывал, что Запад вывозит к себе большую часть украинского зерна, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней — до 18 мая, но Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.
Черноморская зерновая инициатива — составная часть пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года, — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса и некоторые другие меры. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
Разгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
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03:03
 
РоссияУкраинаТурцияВладимир ПутинООНРоссельхозбанкSWIFTЗерновая сделкаЭкономика
 
 
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