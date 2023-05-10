Источник: Россия конструктивно подходит к переговорам по зерновой сделке
Россия на переговорах по зерновой сделке показывает конструктивный подход
© AP Photo / Gideon MaunduРазгрузка зерна с сухогруза Eaubonne в порту Момбаса, Кения
© AP Photo / Gideon Maundu
Разгрузка зерна с сухогруза Eaubonne в порту Момбаса, Кения. Архивное фото
АНКАРА, 10 мая – РИА Новости. Россия на переговорах по зерновой сделке показывает конструктивный подход, дожидаясь выполнения своих условий, сообщил источник РИА Новости, знакомый с переговорами.
Встреча высокого уровня по зерновой сделке пройдет в Стамбуле в четырехстороннем формате 10-11 мая, заявил ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Вполне конструктивную", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос, какую позицию показывает российская делегация на переговорах.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.
Черноморская зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.