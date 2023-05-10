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Источник: Россия конструктивно подходит к переговорам по зерновой сделке - РИА Новости, 10.05.2023
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06:04 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/sdelka-1870691665.html
Источник: Россия конструктивно подходит к переговорам по зерновой сделке
Источник: Россия конструктивно подходит к переговорам по зерновой сделке - РИА Новости, 10.05.2023
Источник: Россия конструктивно подходит к переговорам по зерновой сделке
Россия на переговорах по зерновой сделке показывает конструктивный подход, дожидаясь выполнения своих условий, сообщил источник РИА Новости, знакомый с... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T06:04
2023-05-10T06:04
россия
стамбул
москва
сергей вершинин
владимир путин
оон
россельхозбанк
зерновая сделка
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АНКАРА, 10 мая – РИА Новости. Россия на переговорах по зерновой сделке показывает конструктивный подход, дожидаясь выполнения своих условий, сообщил источник РИА Новости, знакомый с переговорами. Встреча высокого уровня по зерновой сделке пройдет в Стамбуле в четырехстороннем формате 10-11 мая, заявил ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. "Вполне конструктивную", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос, какую позицию показывает российская делегация на переговорах. По его словам, Москва "дожидается выполнения условий по российскому экспорту, которые ранее обговаривались с ООН". Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней. Черноморская зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
https://ria.ru/20230510/sdelka-1870688587.html
https://ria.ru/20230509/inspektsii-1870629580.html
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россия, стамбул, москва, сергей вершинин, владимир путин, оон, россельхозбанк, зерновая сделка, swift, экономика
Россия, Стамбул, Москва, Сергей Вершинин, Владимир Путин, ООН, Россельхозбанк, Зерновая сделка, SWIFT, Экономика
Источник: Россия конструктивно подходит к переговорам по зерновой сделке

Россия на переговорах по зерновой сделке показывает конструктивный подход

© AP Photo / Gideon MaunduРазгрузка зерна с сухогруза Eaubonne в порту Момбаса, Кения
Разгрузка зерна с сухогруза Eaubonne в порту Момбаса, Кения - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© AP Photo / Gideon Maundu
Разгрузка зерна с сухогруза Eaubonne в порту Момбаса, Кения. Архивное фото
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АНКАРА, 10 мая – РИА Новости. Россия на переговорах по зерновой сделке показывает конструктивный подход, дожидаясь выполнения своих условий, сообщил источник РИА Новости, знакомый с переговорами.
Встреча высокого уровня по зерновой сделке пройдет в Стамбуле в четырехстороннем формате 10-11 мая, заявил ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
Разгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
Источник сообщил об отсутствии консенсуса по продлению зерновой сделки
03:03
"Вполне конструктивную", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос, какую позицию показывает российская делегация на переговорах.
По его словам, Москва "дожидается выполнения условий по российскому экспорту, которые ранее обговаривались с ООН".
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.
Черноморская зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
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Вчера, 15:02
 
РоссияСтамбулМоскваСергей ВершининВладимир ПутинООНРоссельхозбанкЗерновая сделкаSWIFTЭкономика
 
 
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