https://ria.ru/20230510/sdelka-1870691665.html

Источник: Россия конструктивно подходит к переговорам по зерновой сделке

Источник: Россия конструктивно подходит к переговорам по зерновой сделке - РИА Новости, 10.05.2023

Источник: Россия конструктивно подходит к переговорам по зерновой сделке

Россия на переговорах по зерновой сделке показывает конструктивный подход, дожидаясь выполнения своих условий, сообщил источник РИА Новости, знакомый с... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T06:04

2023-05-10T06:04

2023-05-10T06:04

россия

стамбул

москва

сергей вершинин

владимир путин

оон

россельхозбанк

зерновая сделка

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АНКАРА, 10 мая – РИА Новости. Россия на переговорах по зерновой сделке показывает конструктивный подход, дожидаясь выполнения своих условий, сообщил источник РИА Новости, знакомый с переговорами. Встреча высокого уровня по зерновой сделке пройдет в Стамбуле в четырехстороннем формате 10-11 мая, заявил ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. "Вполне конструктивную", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос, какую позицию показывает российская делегация на переговорах. По его словам, Москва "дожидается выполнения условий по российскому экспорту, которые ранее обговаривались с ООН". Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней. Черноморская зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.

https://ria.ru/20230510/sdelka-1870688587.html

https://ria.ru/20230509/inspektsii-1870629580.html

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россия, стамбул, москва, сергей вершинин, владимир путин, оон, россельхозбанк, зерновая сделка, swift, экономика