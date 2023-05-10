https://ria.ru/20230510/sdelka-1870688587.html

Источник сообщил об отсутствии консенсуса по продлению зерновой сделки

Источник сообщил об отсутствии консенсуса по продлению зерновой сделки - РИА Новости, 10.05.2023

Источник сообщил об отсутствии консенсуса по продлению зерновой сделки

Переговоры по зерновой сделке в Стамбуле станут решающими, говорить о каком-либо консенсусе пока не приходится, сообщил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T03:03

2023-05-10T03:03

2023-05-10T07:45

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зерновая сделка

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АНКАРА, 10 мая – РИА Новости. Переговоры по зерновой сделке в Стамбуле станут решающими, говорить о каком-либо консенсусе пока не приходится, сообщил РИА Новости осведомленный источник.Встреча высокого уровня по зерновой сделке пройдет в Стамбуле в четырехстороннем формате 10-11 мая."Да, так и есть", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, будут ли предстоящие переговоры в Стамбуле решающими в судьбе продления сроков действия зерновой сделки.По его словам, пока не приходится говорить о каком-либо консенсусе. "Пока нет продвижений. Технические делегации обсудили различные варианты, которые будут обсуждаться уже на высоком уровне. Будем надеяться, что обсуждения приведут к консенсусу", - сообщил источник.При этом он подчеркнул, что Россия демонстрирует на переговорах конструктивный подход, дожидаясь выполнения своих условий.Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, включает в себя договоренности по вывозу украинского зерна по Черному морю и разблокировке российского экспорта, продовольствия, удобрений.С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней — до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.Среди требований российской стороны также переподключение Россельхозбанка к системе международных переводов SWIFT и возобновление аммиакопровода "Тольятти — Одесса". Москва неоднократно обращала внимание на то, что договоренности по этим вопросам до сих пор не выполняются.

https://ria.ru/20230509/vstrecha-1870631858.html

https://ria.ru/20230504/sdelka-1869573998.html

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стамбул, россия, украина, экономика, сергей вершинин, оон, россельхозбанк, зерновая сделка, swift, владимир путин