https://ria.ru/20230510/sdelka-1870688587.html
Источник сообщил об отсутствии консенсуса по продлению зерновой сделки
Источник сообщил об отсутствии консенсуса по продлению зерновой сделки - РИА Новости, 10.05.2023
Источник сообщил об отсутствии консенсуса по продлению зерновой сделки
Переговоры по зерновой сделке в Стамбуле станут решающими, говорить о каком-либо консенсусе пока не приходится, сообщил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T03:03
2023-05-10T03:03
2023-05-10T07:45
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сергей вершинин
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зерновая сделка
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АНКАРА, 10 мая – РИА Новости. Переговоры по зерновой сделке в Стамбуле станут решающими, говорить о каком-либо консенсусе пока не приходится, сообщил РИА Новости осведомленный источник.Встреча высокого уровня по зерновой сделке пройдет в Стамбуле в четырехстороннем формате 10-11 мая."Да, так и есть", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, будут ли предстоящие переговоры в Стамбуле решающими в судьбе продления сроков действия зерновой сделки.По его словам, пока не приходится говорить о каком-либо консенсусе. "Пока нет продвижений. Технические делегации обсудили различные варианты, которые будут обсуждаться уже на высоком уровне. Будем надеяться, что обсуждения приведут к консенсусу", - сообщил источник.При этом он подчеркнул, что Россия демонстрирует на переговорах конструктивный подход, дожидаясь выполнения своих условий.Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, включает в себя договоренности по вывозу украинского зерна по Черному морю и разблокировке российского экспорта, продовольствия, удобрений.С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней — до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.Среди требований российской стороны также переподключение Россельхозбанка к системе международных переводов SWIFT и возобновление аммиакопровода "Тольятти — Одесса". Москва неоднократно обращала внимание на то, что договоренности по этим вопросам до сих пор не выполняются.
https://ria.ru/20230509/vstrecha-1870631858.html
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стамбул, россия, украина, экономика, сергей вершинин, оон, россельхозбанк, зерновая сделка, swift, владимир путин
Стамбул, Россия, Украина, Экономика, Сергей Вершинин, ООН, Россельхозбанк, Зерновая сделка, SWIFT, Владимир Путин
Источник сообщил об отсутствии консенсуса по продлению зерновой сделки
Переговоры по зерновой сделке в Стамбуле станут решающими, консенсуса по ее продлению нет
АНКАРА, 10 мая – РИА Новости. Переговоры по зерновой сделке в Стамбуле станут решающими, говорить о каком-либо консенсусе пока не приходится, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
Встреча высокого уровня по зерновой сделке пройдет в Стамбуле в четырехстороннем формате 10-11 мая.
"Да, так и есть", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, будут ли предстоящие переговоры в Стамбуле решающими в судьбе продления сроков действия зерновой сделки.
По его словам, пока не приходится говорить о каком-либо консенсусе. "Пока нет продвижений. Технические делегации обсудили различные варианты, которые будут обсуждаться уже на высоком уровне. Будем надеяться, что обсуждения приведут к консенсусу", - сообщил источник.
В Минобороны Турции рассказали о повестке встречи по зерновой сделке
При этом он подчеркнул, что Россия демонстрирует на переговорах конструктивный подход, дожидаясь выполнения своих условий.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России
, Турции, Украины
и ООН, включает в себя договоренности по вывозу украинского зерна по Черному морю
и разблокировке российского экспорта, продовольствия, удобрений.
С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней — до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.
Среди требований российской стороны также переподключение Россельхозбанка к системе международных переводов SWIFT и возобновление аммиакопровода "Тольятти — Одесса". Москва
неоднократно обращала внимание на то, что договоренности по этим вопросам до сих пор не выполняются.
Риск срыва зерновой сделки остается, считает источник