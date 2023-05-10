https://ria.ru/20230510/sanktsii-1870852186.html

Спикер парламента Грузии заявил, что Тбилиси не собирается вводить санкции

Спикер парламента Грузии заявил, что Тбилиси не собирается вводить санкции - РИА Новости, 10.05.2023

Спикер парламента Грузии заявил, что Тбилиси не собирается вводить санкции

Грузия не собирается вводить санкции против РФ, чтобы не обострять отношения из-за возможных рисков, заявил в среду журналистам спикер грузинского парламента... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T17:32

2023-05-10T17:32

2023-05-10T17:32

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ТБИЛИСИ, 10 мая - РИА Новости. Грузия не собирается вводить санкции против РФ, чтобы не обострять отношения из-за возможных рисков, заявил в среду журналистам спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили. "Грузия четко заявила о двух вещах: мы добросовестно следуем европейской заявке, а также Грузия не станет территорией, где будет возможно обойти санкции, введенные против России. Грузия не собирается вводить двусторонние санкции против России... Я думаю, международное сообщество и население, как и раньше, убедились, что это самый правильный и честный подход: с одной стороны, мы открыты для международных усилий, направленных на принуждение России к прекращению ее агрессивной войны в Украине путем санкций. С другой стороны, мы не вводим дополнительных двусторонних санкций, исходя из национальных интересов нашего населения, чтобы не обострять отношения, потому что, конечно, Грузия по-прежнему находится в зоне повышенного риска возможного военного конфликта с Россией. Поэтому наши национальные интересы диктуют, чтобы не произошла эскалация отношений", - заявил Папуашвили. Он также сообщил, что грузинские власти не могли повлиять на решение РФ снять запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в Грузию. "Это санкции, которые ранее Россия ввела в одностороннем режиме в адрес Грузии. Введение и снятие данных санкций является решением России, в связи с этим у нас не могло быть никаких влияний", - заявил спикер парламента. Ранее в среду президент РФ Владимир Путин отменил с 15 мая визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну. Ранее премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявлял, что Грузия не присоединится к введенным Западом множественным санкциям в ответ на спецоперацию РФ на Украине. Вскоре Владимир Зеленский принял решение об отзыве украинского посла из Тбилиси.

https://ria.ru/20230510/vizy-1870844838.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, грузия, россия, тбилиси