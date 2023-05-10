https://ria.ru/20230510/samovygul-1870701257.html

СМИ: Госдума предложила ввести новое наказание за самовыгул питомцев

СМИ: Госдума предложила ввести новое наказание за самовыгул питомцев - РИА Новости, 10.05.2023

СМИ: Госдума предложила ввести новое наказание за самовыгул питомцев

Депутат Госдумы от "Единой России" Александр Спиридонов предложил ввести штрафы для владельцев домашних животных, отправляющих питомцев на самовыгул, сообщили... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T08:51

2023-05-10T08:51

2023-05-10T08:51

общество

госдума рф

единая россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1f/1757113524_0:445:2791:2015_1920x0_80_0_0_07c7da7d24e3edcb36ae3c61d806a771.jpg

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Александр Спиридонов предложил ввести штрафы для владельцев домашних животных, отправляющих питомцев на самовыгул, сообщили "Известия".По его инициативе, в закон "Об ответственном обращении с животными" предлагается внести правки: приравнять безнадзорный выгул собак к выбрасыванию питомца на улицу. Также Спиридонов предложил сделать чипирование собак обязательным для отслеживания недобросовестных хозяев.В качестве размера штрафа за самовыгул Спиридонов предложил величину МРОТа, которая отличается в российских регионах. Минимальный размер МРОТ, установленный в 2023 году — 16 242 рублей.

https://ria.ru/20230503/sobaki-1869351865.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Матыс

Ольга Матыс

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

общество, госдума рф, единая россия