СМИ: Госдума предложила ввести новое наказание за самовыгул питомцев
"Известия": в Госдуме предложили штрафовать хозяев за самовыгул питомцев
Собака на одной из улиц Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Александр Спиридонов предложил ввести штрафы для владельцев домашних животных, отправляющих питомцев на самовыгул, сообщили "Известия".
По его инициативе, в закон "Об ответственном обращении с животными" предлагается внести правки: приравнять безнадзорный выгул собак к выбрасыванию питомца на улицу. Также Спиридонов предложил сделать чипирование собак обязательным для отслеживания недобросовестных хозяев.
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"Только системные нормы способны дисциплинировать гражданское общество. К примеру, установка видеокамер на дорогах и автоматизированная система штрафов за нарушение ПДД помогли сократить количество ДТП и повлияли на культуру вождения. По тому же принципу будет правильным вменить контроль за собственниками собак и в первую очередь бороться с причинами появления бездомных животных на улицах", — заявил депутат изданию.
В качестве размера штрафа за самовыгул Спиридонов предложил величину МРОТа, которая отличается в российских регионах. Минимальный размер МРОТ, установленный в 2023 году — 16 242 рублей.