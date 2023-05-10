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СМИ: Госдума предложила ввести новое наказание за самовыгул питомцев - РИА Новости, 10.05.2023
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08:51 10.05.2023
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СМИ: Госдума предложила ввести новое наказание за самовыгул питомцев
СМИ: Госдума предложила ввести новое наказание за самовыгул питомцев - РИА Новости, 10.05.2023
СМИ: Госдума предложила ввести новое наказание за самовыгул питомцев
Депутат Госдумы от "Единой России" Александр Спиридонов предложил ввести штрафы для владельцев домашних животных, отправляющих питомцев на самовыгул, сообщили... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T08:51
2023-05-10T08:51
общество
госдума рф
единая россия
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Александр Спиридонов предложил ввести штрафы для владельцев домашних животных, отправляющих питомцев на самовыгул, сообщили "Известия".По его инициативе, в закон "Об ответственном обращении с животными" предлагается внести правки: приравнять безнадзорный выгул собак к выбрасыванию питомца на улицу. Также Спиридонов предложил сделать чипирование собак обязательным для отслеживания недобросовестных хозяев.В качестве размера штрафа за самовыгул Спиридонов предложил величину МРОТа, которая отличается в российских регионах. Минимальный размер МРОТ, установленный в 2023 году — 16 242 рублей.
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общество, госдума рф, единая россия
Общество, Госдума РФ, Единая Россия
СМИ: Госдума предложила ввести новое наказание за самовыгул питомцев

"Известия": в Госдуме предложили штрафовать хозяев за самовыгул питомцев

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСобака на одной из улиц Москвы
Собака на одной из улиц Москвы - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Собака на одной из улиц Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Александр Спиридонов предложил ввести штрафы для владельцев домашних животных, отправляющих питомцев на самовыгул, сообщили "Известия".
По его инициативе, в закон "Об ответственном обращении с животными" предлагается внести правки: приравнять безнадзорный выгул собак к выбрасыванию питомца на улицу. Также Спиридонов предложил сделать чипирование собак обязательным для отслеживания недобросовестных хозяев.
«
"Только системные нормы способны дисциплинировать гражданское общество. К примеру, установка видеокамер на дорогах и автоматизированная система штрафов за нарушение ПДД помогли сократить количество ДТП и повлияли на культуру вождения. По тому же принципу будет правильным вменить контроль за собственниками собак и в первую очередь бороться с причинами появления бездомных животных на улицах", — заявил депутат изданию.
В качестве размера штрафа за самовыгул Спиридонов предложил величину МРОТа, которая отличается в российских регионах. Минимальный размер МРОТ, установленный в 2023 году — 16 242 рублей.
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