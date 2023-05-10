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В нижегородском городе Бор открылся детский сад на 240 мест - РИА Новости, 10.05.2023
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Нижегородская область
 
17:24 10.05.2023 (обновлено: 17:25 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/sad-1870850160.html
В нижегородском городе Бор открылся детский сад на 240 мест
В нижегородском городе Бор открылся детский сад на 240 мест - РИА Новости, 10.05.2023
В нижегородском городе Бор открылся детский сад на 240 мест
Новый детский сад "Аистенок" на 240 мест открылся в микрорайоне Красногорка в городе Бор, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T17:24
2023-05-10T17:25
нижегородская область
нижегородская область
бор
глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 мая - РИА Новости. Новый детский сад "Аистенок" на 240 мест открылся в микрорайоне Красногорка в городе Бор, сообщает пресс-служба правительства региона. "Новый детский сад принимает воспитанников в возрасте с двух месяцев до семи лет, в нем будут функционировать 13 возрастных групп: 11 групп - общеразвивающей направленности (из них 6 - для детей раннего и младенческого возраста) и 2 группы – комбинированной. В них, наряду с основной программой дошкольного образования, будут реализовывать адаптированные основные образовательные программы для детей с тяжелыми нарушениями речи и задержкой психического развития", - говорится в сообщении. Детский сад "Аистенок" полностью оснащен современным оборудованием для осуществления образовательной деятельности: учебно-наглядными, программно-методическими пособиями, техническими средствами, развивающими играми и игрушками, детской художественной литературой - в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, создание новых мест в дошкольных образовательных учреждениях проводится в рамках национального проекта "Демография", который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. "Президент поставил задачу – обеспечить детей местами в детских садах. Это важно как для развития самих малышей, так и для их родителей, которые могут больше времени уделять работе и самореализации. Поскольку эта часть Борского городского округа активно развивается, потребность в новых местах для дошкольников здесь была достаточно серьезной. Новый детский сад позволит разгрузить существующие. Работа по созданию дополнительных мест и капитальному ремонту детских садов в регионе обязательно будет продолжена, как и предусмотрено стратегией развития Нижегородской области", - цитирует пресс-служба слова Никитина. Отмечается, что в новом садике предусмотрены и группы для грудничков. "Бывают случаи, когда мамочка вынуждена выйти на работу из декретного отпуска досрочно. Такая группа будет в подобных ситуациях хорошим подспорьем", - отмечается в сообщении. В детском саду есть изостудия и зимний сад, бассейн и соляная "пещера", планетарий, кабинеты для занятий с психологом, логопедом и дефектологом для детей с ограниченными возможностями здоровья.
https://ria.ru/20230505/proekty-1869994127.html
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нижегородская область, бор, глеб никитин
Нижегородская область, Нижегородская область, Бор, Глеб Никитин

В нижегородском городе Бор открылся детский сад на 240 мест

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкИгровая площадка детского сада
Игровая площадка детского сада - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Игровая площадка детского сада . Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 мая - РИА Новости. Новый детский сад "Аистенок" на 240 мест открылся в микрорайоне Красногорка в городе Бор, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Новый детский сад принимает воспитанников в возрасте с двух месяцев до семи лет, в нем будут функционировать 13 возрастных групп: 11 групп - общеразвивающей направленности (из них 6 - для детей раннего и младенческого возраста) и 2 группы – комбинированной. В них, наряду с основной программой дошкольного образования, будут реализовывать адаптированные основные образовательные программы для детей с тяжелыми нарушениями речи и задержкой психического развития", - говорится в сообщении.
Детский сад "Аистенок" полностью оснащен современным оборудованием для осуществления образовательной деятельности: учебно-наглядными, программно-методическими пособиями, техническими средствами, развивающими играми и игрушками, детской художественной литературой - в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, создание новых мест в дошкольных образовательных учреждениях проводится в рамках национального проекта "Демография", который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина.
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"Президент поставил задачу – обеспечить детей местами в детских садах. Это важно как для развития самих малышей, так и для их родителей, которые могут больше времени уделять работе и самореализации. Поскольку эта часть Борского городского округа активно развивается, потребность в новых местах для дошкольников здесь была достаточно серьезной. Новый детский сад позволит разгрузить существующие. Работа по созданию дополнительных мест и капитальному ремонту детских садов в регионе обязательно будет продолжена, как и предусмотрено стратегией развития Нижегородской области", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
Отмечается, что в новом садике предусмотрены и группы для грудничков. "Бывают случаи, когда мамочка вынуждена выйти на работу из декретного отпуска досрочно. Такая группа будет в подобных ситуациях хорошим подспорьем", - отмечается в сообщении.
В детском саду есть изостудия и зимний сад, бассейн и соляная "пещера", планетарий, кабинеты для занятий с психологом, логопедом и дефектологом для детей с ограниченными возможностями здоровья.
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