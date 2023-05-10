https://ria.ru/20230510/s-300-1870694714.html

Греческий генерал назвал недопустимой отправку Афинами С-300 на Украину

Греческий генерал назвал недопустимой отправку Афинами С-300 на Украину - РИА Новости, 10.05.2023

Греческий генерал назвал недопустимой отправку Афинами С-300 на Украину

Отправка Грецией на Украину ЗРК С-300 российского производства станет нарушением межправительственных соглашений и ослабит греческую ПВО, заявил РИА Новости... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T07:12

2023-05-10T07:12

2023-05-10T07:12

греция

украина

зрк с-300

афины

в мире

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АФИНЫ, 10 мая - РИА Новости. Отправка Грецией на Украину ЗРК С-300 российского производства станет нарушением межправительственных соглашений и ослабит греческую ПВО, заявил РИА Новости генерал-майор ВВС в отставке, генеральный секретарь греко-российского союза, президент общества друзей Крыма в Греции Павлос Христу. США предлагают руководство Греции отправить С-300 на Украину. Министр национальной обороны Греции Николаос Панайотопулос ранее заявил, что для этого должно быть разрешение производителя. "Это касается не только российских систем. Есть межправительственные соглашения со всеми странами. Для использования какой-либо системы вооружения за пределами своей страны или для использования третьей стороной должна быть лицензия от производителя", - сказал Христу. "Второе. С-300 составляют большую часть греческой противовоздушной обороны, и они ни в коем случае не должны быть выведены из Греции. С военной точки зрения невозможно ослабить свои вооруженные силы и отправить С-300 на Украину", - сказал он. "Я не думаю, что найдется правительство, которое решится на такие вещи", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230510/kontrnastuplenie-1870689035.html

https://ria.ru/20230505/vsu-1869959172.html

греция

украина

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греция, украина, зрк с-300, афины, в мире