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Розенбаум анонсировал тур по казачьим станицам Ростовской области - РИА Новости, 10.05.2023
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07:19 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/rozenbaum-1870695124.html
Розенбаум анонсировал тур по казачьим станицам Ростовской области
Розенбаум анонсировал тур по казачьим станицам Ростовской области - РИА Новости, 10.05.2023
Розенбаум анонсировал тур по казачьим станицам Ростовской области
Певец и музыкант Александр Розенбаум сообщил РИА Новости, что 11 мая отправляется в тур по казачьим станицам Ростовской области, и объяснил, почему выбрал такой РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T07:19
2023-05-10T07:19
александр розенбаум
ростовская область
дон
ростов-на-дону
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Певец и музыкант Александр Розенбаум сообщил РИА Новости, что 11 мая отправляется в тур по казачьим станицам Ростовской области, и объяснил, почему выбрал такой необычный формат гастролей. "Я хочу спеть для людей, для людей казачьих станиц Дона. У меня много песен, посвященных казачеству. Я хочу спеть эти песни у них дома, не в концертных залах Ростова-на-Дону, Краснодара, Ставрополя, а именно в станицах - там, где они живут, там, где их родные земли, там, где их хозяйства, там, где их дома. Чтобы не они ко мне приехали, а я к ним", - говорит музыкант. "Если они меня встретят, как дорогого гостя, я буду очень рад. Вот моя побудительная основа того, что я собираюсь сделать", - рассказал собеседник агентства. По словам Розенбаума, он долго готовил эту поездку. "Я шел к этим концертам долго, это не просто, потому что очень трудоемкая задача сделать такие концерты. Но, тем не менее, я много лет этого добивался и ... с 11 мая уже, они начнутся совместно с правительством Ростовской области", - рассказал музыкант. Он отметил важность этого турне для него лично. "Я хочу сделать хорошо людям и хочу получить огромное удовольствие от общения с ними, в домах, на их территории, а не на своей дворцово-культурной или концертно-зальной атмосфере", - пояснил Розенбаум.
https://ria.ru/20230504/rozenbaum-1869551073.html
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александр розенбаум, ростовская область, дон, ростов-на-дону
Александр Розенбаум, Ростовская область, Дон, Ростов-на-Дону
Розенбаум анонсировал тур по казачьим станицам Ростовской области

Розенбаум сообщил, что 11 мая отправляется в тур по казачьим станицам Ростовской области

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПевец Александр Розенбаум
Певец Александр Розенбаум - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Певец Александр Розенбаум. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Певец и музыкант Александр Розенбаум сообщил РИА Новости, что 11 мая отправляется в тур по казачьим станицам Ростовской области, и объяснил, почему выбрал такой необычный формат гастролей.
"Я хочу спеть для людей, для людей казачьих станиц Дона. У меня много песен, посвященных казачеству. Я хочу спеть эти песни у них дома, не в концертных залах Ростова-на-Дону, Краснодара, Ставрополя, а именно в станицах - там, где они живут, там, где их родные земли, там, где их хозяйства, там, где их дома. Чтобы не они ко мне приехали, а я к ним", - говорит музыкант.
"Если они меня встретят, как дорогого гостя, я буду очень рад. Вот моя побудительная основа того, что я собираюсь сделать", - рассказал собеседник агентства.
По словам Розенбаума, он долго готовил эту поездку.
"Я шел к этим концертам долго, это не просто, потому что очень трудоемкая задача сделать такие концерты. Но, тем не менее, я много лет этого добивался и ... с 11 мая уже, они начнутся совместно с правительством Ростовской области", - рассказал музыкант.
Он отметил важность этого турне для него лично. "Я хочу сделать хорошо людям и хочу получить огромное удовольствие от общения с ними, в домах, на их территории, а не на своей дворцово-культурной или концертно-зальной атмосфере", - пояснил Розенбаум.
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Александр РозенбаумРостовская областьДонРостов-на-Дону
 
 
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