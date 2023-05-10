https://ria.ru/20230510/rozenbaum-1870695124.html

Розенбаум анонсировал тур по казачьим станицам Ростовской области

Розенбаум анонсировал тур по казачьим станицам Ростовской области - РИА Новости, 10.05.2023

Розенбаум анонсировал тур по казачьим станицам Ростовской области

Певец и музыкант Александр Розенбаум сообщил РИА Новости, что 11 мая отправляется в тур по казачьим станицам Ростовской области, и объяснил, почему выбрал такой РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T07:19

2023-05-10T07:19

2023-05-10T07:19

александр розенбаум

ростовская область

дон

ростов-на-дону

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156395/74/1563957454_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4c57b08a305232c67ae5d339afb2e83c.jpg

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Певец и музыкант Александр Розенбаум сообщил РИА Новости, что 11 мая отправляется в тур по казачьим станицам Ростовской области, и объяснил, почему выбрал такой необычный формат гастролей. "Я хочу спеть для людей, для людей казачьих станиц Дона. У меня много песен, посвященных казачеству. Я хочу спеть эти песни у них дома, не в концертных залах Ростова-на-Дону, Краснодара, Ставрополя, а именно в станицах - там, где они живут, там, где их родные земли, там, где их хозяйства, там, где их дома. Чтобы не они ко мне приехали, а я к ним", - говорит музыкант. "Если они меня встретят, как дорогого гостя, я буду очень рад. Вот моя побудительная основа того, что я собираюсь сделать", - рассказал собеседник агентства. По словам Розенбаума, он долго готовил эту поездку. "Я шел к этим концертам долго, это не просто, потому что очень трудоемкая задача сделать такие концерты. Но, тем не менее, я много лет этого добивался и ... с 11 мая уже, они начнутся совместно с правительством Ростовской области", - рассказал музыкант. Он отметил важность этого турне для него лично. "Я хочу сделать хорошо людям и хочу получить огромное удовольствие от общения с ними, в домах, на их территории, а не на своей дворцово-культурной или концертно-зальной атмосфере", - пояснил Розенбаум.

https://ria.ru/20230504/rozenbaum-1869551073.html

ростовская область

дон

ростов-на-дону

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

александр розенбаум, ростовская область, дон, ростов-на-дону