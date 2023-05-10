https://ria.ru/20230510/rozenbaum-1870695124.html
Розенбаум анонсировал тур по казачьим станицам Ростовской области
Розенбаум анонсировал тур по казачьим станицам Ростовской области - РИА Новости, 10.05.2023
Розенбаум анонсировал тур по казачьим станицам Ростовской области
Певец и музыкант Александр Розенбаум сообщил РИА Новости, что 11 мая отправляется в тур по казачьим станицам Ростовской области, и объяснил, почему выбрал такой РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T07:19
2023-05-10T07:19
2023-05-10T07:19
александр розенбаум
ростовская область
дон
ростов-на-дону
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156395/74/1563957454_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4c57b08a305232c67ae5d339afb2e83c.jpg
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Певец и музыкант Александр Розенбаум сообщил РИА Новости, что 11 мая отправляется в тур по казачьим станицам Ростовской области, и объяснил, почему выбрал такой необычный формат гастролей. "Я хочу спеть для людей, для людей казачьих станиц Дона. У меня много песен, посвященных казачеству. Я хочу спеть эти песни у них дома, не в концертных залах Ростова-на-Дону, Краснодара, Ставрополя, а именно в станицах - там, где они живут, там, где их родные земли, там, где их хозяйства, там, где их дома. Чтобы не они ко мне приехали, а я к ним", - говорит музыкант. "Если они меня встретят, как дорогого гостя, я буду очень рад. Вот моя побудительная основа того, что я собираюсь сделать", - рассказал собеседник агентства. По словам Розенбаума, он долго готовил эту поездку. "Я шел к этим концертам долго, это не просто, потому что очень трудоемкая задача сделать такие концерты. Но, тем не менее, я много лет этого добивался и ... с 11 мая уже, они начнутся совместно с правительством Ростовской области", - рассказал музыкант. Он отметил важность этого турне для него лично. "Я хочу сделать хорошо людям и хочу получить огромное удовольствие от общения с ними, в домах, на их территории, а не на своей дворцово-культурной или концертно-зальной атмосфере", - пояснил Розенбаум.
https://ria.ru/20230504/rozenbaum-1869551073.html
ростовская область
дон
ростов-на-дону
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156395/74/1563957454_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f82d998824a4c941b897f8ddaa101edc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр розенбаум, ростовская область, дон, ростов-на-дону
Александр Розенбаум, Ростовская область, Дон, Ростов-на-Дону
Розенбаум анонсировал тур по казачьим станицам Ростовской области
Розенбаум сообщил, что 11 мая отправляется в тур по казачьим станицам Ростовской области
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Певец и музыкант Александр Розенбаум сообщил РИА Новости, что 11 мая отправляется в тур по казачьим станицам Ростовской области, и объяснил, почему выбрал такой необычный формат гастролей.
"Я хочу спеть для людей, для людей казачьих станиц Дона
. У меня много песен, посвященных казачеству. Я хочу спеть эти песни у них дома, не в концертных залах Ростова-на-Дону
, Краснодара
, Ставрополя
, а именно в станицах - там, где они живут, там, где их родные земли, там, где их хозяйства, там, где их дома. Чтобы не они ко мне приехали, а я к ним", - говорит музыкант.
"Если они меня встретят, как дорогого гостя, я буду очень рад. Вот моя побудительная основа того, что я собираюсь сделать", - рассказал собеседник агентства.
По словам Розенбаума, он долго готовил эту поездку.
"Я шел к этим концертам долго, это не просто, потому что очень трудоемкая задача сделать такие концерты. Но, тем не менее, я много лет этого добивался и ... с 11 мая уже, они начнутся совместно с правительством Ростовской области", - рассказал музыкант.
Он отметил важность этого турне для него лично. "Я хочу сделать хорошо людям и хочу получить огромное удовольствие от общения с ними, в домах, на их территории, а не на своей дворцово-культурной или концертно-зальной атмосфере", - пояснил Розенбаум.
Розенбаум назвал День Победы своим любимым праздником