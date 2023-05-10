https://ria.ru/20230510/rostelekom-1870692731.html

"Ростелеком" введет в 4,6 раза больше серверных стоек, чем в прошлом году

"Ростелеком" введет в 4,6 раза больше серверных стоек, чем в прошлом году - РИА Новости, 10.05.2023

"Ростелеком" введет в 4,6 раза больше серверных стоек, чем в прошлом году

"Ростелеком" до конца 2023 года планирует ввести в эксплуатацию свыше 6 тысяч стоек для серверов, что в 4,6 раза больше, чем годом ранее, следует из комментария РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T06:27

2023-05-10T06:27

2023-05-10T06:27

экономика

ростелеком

технологии

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. "Ростелеком" до конца 2023 года планирует ввести в эксплуатацию свыше 6 тысяч стоек для серверов, что в 4,6 раза больше, чем годом ранее, следует из комментария РИА Новости вице-президента компании по информационным технологиям Кирилла Меньшова и пояснения пресс-службы. "На текущий момент свободных стоек для размещения оборудования по стране у "Ростелекома" более 1500", - добавил он. В пресс-службе компании отметили, что в прошлом году компания ввела в эксплуатацию 1300 стоек. "Сервера производят Yadro, "Аквариус" и другие компании. Но крупнейшие - "Аквариус" и Yadro", - сказал Меньшов.

https://ria.ru/20230130/megafon-1848310394.html

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экономика, ростелеком, технологии