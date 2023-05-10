https://ria.ru/20230510/rossiya-1870884396.html

Западу приготовиться. Во Франции раскрыли, что Россия применила против ВСУ

Западу приготовиться. Во Франции раскрыли, что Россия применила против ВСУ - РИА Новости, 10.05.2023

Западу приготовиться. Во Франции раскрыли, что Россия применила против ВСУ

Россия начала применять в боях против ВСУ технологически революционный танк Т-14 "Армата", к массовому прибытию которого Запад должен приготовиться, пишет... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T19:02

2023-05-10T19:02

2023-05-10T19:13

россия

украина

т-14

т-90

специальная военная операция на украине

франция

т-72 "урал"

в мире

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Россия начала применять в боях против ВСУ технологически революционный танк Т-14 "Армата", к массовому прибытию которого Запад должен приготовиться, пишет французское издание Le Figaro.В новейшей машине экипаж размещается не в башне, где он особо уязвим для вражеских орудий: Т-14 дистанционно управляют через экраны три члена экипажа, сидящие в бронированной капсуле. Помещение изолировано от боеприпасов и топлива. Такая структура может значительно увеличить их шансы на выживание. Танк имеет 125-миллиметровое орудие, более мощное, чем у Т-72 и Т-90, а также пулемет 12,7 миллиметра. Ствол заряжается без участия человека при помощи автоматической карусели. Двигатель мощностью 1500 лошадиных сил защищен противоракетной решеткой.Метеорологическая мачта, расположенная на башне, передает данные баллистическому вычислителю. На "Армате" размещены комплексы активной защиты от снарядов и противотанковых ракет "Афганит", веерообразная система жесткого поражения с двумя пусковыми установками по пять убойных боеприпасов и система противодействия мягкому поражению."Этот танк станет прорывом. <…> В частности потому, что он должен работать в связке с другими машинами, включая боевые машины пехоты, в рамках универсальной боевой платформы", — резюмировали авторы статьи.В апреле информированный источник сообщил РИА Новости, что Вооруженные силы России начали применять танки Т-14 "Армата" в зоне проведения специальной военной операции. Они получили дополнительную защиту борта от ПТРК.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230510/ukraina-1870817597.html

https://ria.ru/20230509/rakety-1870651048.html

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россия, украина, т-14, т-90, франция, т-72 "урал", в мире