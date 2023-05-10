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В МИД призвали россиян оценивать риски при поездках в Литву
В МИД призвали россиян оценивать риски при поездках в Литву - РИА Новости, 10.05.2023
В МИД призвали россиян оценивать риски при поездках в Литву
Министерство иностранных дел России рекомендовало россиянам оценивать риски поездок в Литву в связи с принятием литовскими властями дискриминационного закона в... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T17:36
2023-05-10T17:36
2023-05-10T17:36
в мире
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литва
мария захарова
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Министерство иностранных дел России рекомендовало россиянам оценивать риски поездок в Литву в связи с принятием литовскими властями дискриминационного закона в отношении граждан РФ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Речь идет о вступившем в силу 3 мая законе в Литве, согласно которому для граждан Российской Федерации приостанавливается подача заявлений на временное проживание и приобретение недвижимости, вводится индивидуальная дополнительная детальная проверка на предмет "угроз национальной безопасности". "В связи с очередным откровенно ксенофобским законом Литвы, направленным на дискриминацию по национальному признаку, министерство иностранных дел России настоятельно рекомендует гражданам Российской Федерации оценить все возможные риски при принятии решения о целесообразности поездок в эту прибалтийскую страну и транзитного проезда через ее территорию", - заявила Захарова на брифинге.
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в мире, россия, литва, мария захарова
В мире, Россия, Литва, Мария Захарова
В МИД призвали россиян оценивать риски при поездках в Литву
Захарова призвала оценивать риски при поездках в Литву из-за дискриминационного закона