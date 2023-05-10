Краски весны: где живет рассада для городских клумб

Рассаду для сезонной высадки в Москве специалисты ГБУ "Озеленение" выращивают в пяти хозяйствах, рассредоточенных по городским округам. Удачное расположение теплиц позволяет грамотно организовать транспортировку и дальнейшую высадку растений, которых только в одном Измайловском производственном управлении ежегодно выращивают в количестве нескольких миллионов.

"По всем хозяйствам у нас огромный объем работы. В этом году мы вырастили около 5 миллионов саженцев виолы, 14 миллионов тюльпанов, 34 миллиона однолетних растений и чуть больше миллиона многолетников", – рассказывает главный агроном Елена Назарова.

Виды культур для высадки в городе подбирают в соответствии со строгими критериями. Во-первых, они должны стабильно развиваться и расти в агрессивной городской среде. По словам Назаровой, к наиболее устойчивым культурам относятся виола трехцветная рогатая и тюльпаны – они появляются на цветниках первыми уже в конце апреля. Следом за ними идут тагетис, бегония изящная, петуния крупноцветковая, цинерария, сальвия и вербена.