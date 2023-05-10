Краски весны: где живет рассада для городских клумб

Рассаду для сезонной высадки в Москве специалисты ГБУ "Озеленение" выращивают в пяти хозяйствах, рассредоточенных по городским округам. Удачное расположение теплиц позволяет грамотно организовать транспортировку и дальнейшую высадку растений, которых только в одном Измайловском производственном управлении ежегодно выращивают в количестве нескольких миллионов.
"По всем хозяйствам у нас огромный объем работы. В этом году мы вырастили около 5 миллионов саженцев виолы, 14 миллионов тюльпанов, 34 миллиона однолетних растений и чуть больше миллиона многолетников", – рассказывает главный агроном Елена Назарова.
Виды культур для высадки в городе подбирают в соответствии со строгими критериями. Во-первых, они должны стабильно развиваться и расти в агрессивной городской среде. По словам Назаровой, к наиболее устойчивым культурам относятся виола трехцветная рогатая и тюльпаны – они появляются на цветниках первыми уже в конце апреля. Следом за ними идут тагетис, бегония изящная, петуния крупноцветковая, цинерария, сальвия и вербена.
Рассаду для сезонной высадки в Москве специалисты ГБУ "Озеленение" выращивают в пяти хозяйствах, рассредоточенных по городским округам. Удачное расположение теплиц позволяет грамотно организовать транспортировку и дальнейшую высадку растений, которых только в одном Измайловском производственном управлении ежегодно выращивают в количестве нескольких миллионов.
"По всем хозяйствам у нас огромный объем работы. В этом году мы вырастили около 5 миллионов саженцев виолы, 14 миллионов тюльпанов, 34 миллиона однолетних растений и чуть больше миллиона многолетников", – рассказывает главный агроном Елена Назарова.
Виды культур для высадки в городе подбирают в соответствии со строгими критериями. Во-первых, они должны стабильно развиваться и расти в агрессивной городской среде. По словам Назаровой, к наиболее устойчивым культурам относятся виола трехцветная рогатая и тюльпаны – они появляются на цветниках первыми уже в конце апреля. Следом за ними идут тагетис, бегония изящная, петуния крупноцветковая, цинерария, сальвия и вербена.
Во-вторых, рассада, поставляемая ведомством, должна соответствовать дизайнерским проектам по оформлению цветников. Ежегодно производственные управления ГБУ "Озеленение" получают от каждого округа Москвы технические задания, в соответствии с которыми специалисты выращивают необходимое количество соответствующих культур для высадки на столичных клумбах.
"Дизайнеры рассчитывают рисунок, количество рассады, их цветовую палитру, мы все данные сводим, рассчитываем количество семян и поэтапно их сеем – за один раз такие объемы, конечно, не высадить", – комментирует Назарова.
Семена в теплицах ГБУ "Озеленение" сеют автоматизированным способом с помощью специальной машины. Сначала в бункер загружают субстрат – верховой торф, приготовленный по специальной рецептуре, насыщенный удобрениями и водоудерживающими добавками. Его перемешивают, увлажняют и порционно подают в кассеты под рассаду.
Во-вторых, рассада, поставляемая ведомством, должна соответствовать дизайнерским проектам по оформлению цветников. Ежегодно производственные управления ГБУ "Озеленение" получают от каждого округа Москвы технические задания, в соответствии с которыми специалисты выращивают необходимое количество соответствующих культур для высадки на столичных клумбах.
"Дизайнеры рассчитывают рисунок, количество рассады, их цветовую палитру, мы все данные сводим, рассчитываем количество семян и поэтапно их сеем – за один раз такие объемы, конечно, не высадить", – комментирует Назарова.
Семена в теплицах ГБУ "Озеленение" сеют автоматизированным способом с помощью специальной машины. Сначала в бункер загружают субстрат – верховой торф, приготовленный по специальной рецептуре, насыщенный удобрениями и водоудерживающими добавками. Его перемешивают, увлажняют и порционно подают в кассеты под рассаду.
Пока кассеты с субстратом движутся по транспортерной ленте, из каретки в них попадают семена – точно в каждую ячейку. Сверху емкости присыпают вермикулитом – минеральным материалом, который уберегает семена от пересыхания. Затем кассеты увлажняют и в зависимости от вида культуры перемещают либо сразу в теплицу, либо в камеру проращивания.
"В наших теплицах оборудованы системы досветки, где мы можем выставить нужный для растений режим. Предусмотрены теплые стеллажи – они подогреваются снизу, чтобы корневым системам было тепло. В помещениях тщательно регулируют температуру и влажность, необходимую для разных культур", – обращает внимание Назарова.
Пока кассеты с субстратом движутся по транспортерной ленте, из каретки в них попадают семена – точно в каждую ячейку. Сверху емкости присыпают вермикулитом – минеральным материалом, который уберегает семена от пересыхания. Затем кассеты увлажняют и в зависимости от вида культуры перемещают либо сразу в теплицу, либо в камеру проращивания.
"В наших теплицах оборудованы системы досветки, где мы можем выставить нужный для растений режим. Предусмотрены теплые стеллажи – они подогреваются снизу, чтобы корневым системам было тепло. В помещениях тщательно регулируют температуру и влажность, необходимую для разных культур", – обращает внимание Назарова.
Пока растения развиваются, их подкармливают, обрабатывают стимулирующими рост препаратами, защищают от вредителей и болезней, обеспечивают необходимый полив.
"Полив в посевах у нас исключительно ручной. Это по-настоящему ювелирная работа, ведь всего одним неправильным поливом растение можно испортить", – подчеркивает главный агроном.
После формирования корневой системы и появления первых листьев наступает этап пикировки – пересадки в более просторную производственную тару. В ней же сформировавшиеся растения в дальнейшем передают ГБУ "Жилищник" для высадки на московских клумбах.
Пока растения развиваются, их подкармливают, обрабатывают стимулирующими рост препаратами, защищают от вредителей и болезней, обеспечивают необходимый полив.
"Полив в посевах у нас исключительно ручной. Это по-настоящему ювелирная работа, ведь всего одним неправильным поливом растение можно испортить", – подчеркивает главный агроном.
После формирования корневой системы и появления первых листьев наступает этап пикировки – пересадки в более просторную производственную тару. В ней же сформировавшиеся растения в дальнейшем передают ГБУ "Жилищник" для высадки на московских клумбах.
Обязательным этапом в процессе выращивания рассады для городского озеленения является закаливание. Виолу, например, в московских теплицах выращивают на пониженных температурах.
"Это растение ранневесеннего озеленения, в природе виола всходит рано, она должна перезимовать, и мы эту зимовку ей устраиваем. В начале апреля мы выносим рассаду виолы на открытые площадки, она спокойно переносит перепады до минус трех градусов. Часть других культур тоже закаливаем таким образом. Растения от этого выигрывают, так как в дальнейшем не испытывают стресса от резкой смены тепличных условий на городские", – объясняет Назарова.
Обязательным этапом в процессе выращивания рассады для городского озеленения является закаливание. Виолу, например, в московских теплицах выращивают на пониженных температурах.
"Это растение ранневесеннего озеленения, в природе виола всходит рано, она должна перезимовать, и мы эту зимовку ей устраиваем. В начале апреля мы выносим рассаду виолы на открытые площадки, она спокойно переносит перепады до минус трех градусов. Часть других культур тоже закаливаем таким образом. Растения от этого выигрывают, так как в дальнейшем не испытывают стресса от резкой смены тепличных условий на городские", – объясняет Назарова.
Важную роль в росте и развитии цветов в московской среде играет не только качество рассады, но и грамотная подготовка клумб, отмечает Назарова. Этим в рамках апрельского месячника по благоустройству занимались коммунальные службы Москвы: очищали цветники от бытового и природного мусора, убирали укрывную щепу, рыхлили и удобряли землю. Высадка виолы стартовала в столице уже в конце апреля, а 2 мая на цветниках распустились первые тюльпаны.
Важную роль в росте и развитии цветов в московской среде играет не только качество рассады, но и грамотная подготовка клумб, отмечает Назарова. Этим в рамках апрельского месячника по благоустройству занимались коммунальные службы Москвы: очищали цветники от бытового и природного мусора, убирали укрывную щепу, рыхлили и удобряли землю. Высадка виолы стартовала в столице уже в конце апреля, а 2 мая на цветниках распустились первые тюльпаны.
По данным комплекса городского хозяйства Москвы, всего в этом году столичные улицы, скверы, парки и пешеходные зоны украсят более 56 миллионов цветов разных видов. В течение весенне-летнего сезона их будут высаживать поэтапно, за счет чего клумбы будут радовать горожан вплоть до поздней осени. Самые красивые и масштабные цветники традиционно оформляют в центре города: у Большого театра, на Манежной площади, на территории Поклонной горы и Новом Арбате.
По данным комплекса городского хозяйства Москвы, всего в этом году столичные улицы, скверы, парки и пешеходные зоны украсят более 56 миллионов цветов разных видов. В течение весенне-летнего сезона их будут высаживать поэтапно, за счет чего клумбы будут радовать горожан вплоть до поздней осени. Самые красивые и масштабные цветники традиционно оформляют в центре города: у Большого театра, на Манежной площади, на территории Поклонной горы и Новом Арбате.