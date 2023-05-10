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Краски весны: где живет рассада для городских клумб - РИА Новости, 10.05.2023
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Краски весны: где живет рассада для городских клумб
Краски весны: где живет рассада для городских клумб - РИА Новости, 10.05.2023
Краски весны: где живет рассада для городских клумб
Московскую весну невозможно представить без буйства красок. В теплый сезон городские клумбы украшают миллионы цветов: виолы и петунии, бегонии и бархатцы. Их... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T09:00
2023-05-10T09:00
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москва
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Московскую весну невозможно представить без буйства красок. В теплый сезон городские клумбы украшают миллионы цветов: виолы и петунии, бегонии и бархатцы. Их появление на цветниках – заслуга не только природы, но и специалистов ГБУ "Озеленение", которые ежегодно готовят рассаду для города и трепетно следят за здоровьем каждого цветка. Корреспондент РИА Новости побывал в теплицах ведомства и узнал, как его специалисты помогают растениям расти и закаляться для дальнейшей жизни в городе.
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Краски весны: где живет рассада для городских клумб

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Московскую весну невозможно представить без буйства красок. В теплый сезон городские клумбы украшают миллионы цветов: виолы и петунии, бегонии и бархатцы. Их появление на цветниках – заслуга не только природы, но и специалистов ГБУ "Озеленение", которые ежегодно готовят рассаду для города и трепетно следят за здоровьем каждого цветка. Корреспондент РИА Новости побывал в теплицах ведомства и узнал, как его специалисты помогают растениям расти и закаляться для дальнейшей жизни в городе.
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанк

Рассаду для сезонной высадки в Москве специалисты ГБУ "Озеленение" выращивают в пяти хозяйствах, рассредоточенных по городским округам. Удачное расположение теплиц позволяет грамотно организовать транспортировку и дальнейшую высадку растений, которых только в одном Измайловском производственном управлении ежегодно выращивают в количестве нескольких миллионов.

"По всем хозяйствам у нас огромный объем работы. В этом году мы вырастили около 5 миллионов саженцев виолы, 14 миллионов тюльпанов, 34 миллиона однолетних растений и чуть больше миллиона многолетников", – рассказывает главный агроном Елена Назарова.

Виды культур для высадки в городе подбирают в соответствии со строгими критериями. Во-первых, они должны стабильно развиваться и расти в агрессивной городской среде. По словам Назаровой, к наиболее устойчивым культурам относятся виола трехцветная рогатая и тюльпаны – они появляются на цветниках первыми уже в конце апреля. Следом за ними идут тагетис, бегония изящная, петуния крупноцветковая, цинерария, сальвия и вербена.

Выращивание цветов в тепличном комплексе питомника растений ГБУ Озеленение в Москве

Рассаду для сезонной высадки в Москве специалисты ГБУ "Озеленение" выращивают в пяти хозяйствах, рассредоточенных по городским округам. Удачное расположение теплиц позволяет грамотно организовать транспортировку и дальнейшую высадку растений, которых только в одном Измайловском производственном управлении ежегодно выращивают в количестве нескольких миллионов.

"По всем хозяйствам у нас огромный объем работы. В этом году мы вырастили около 5 миллионов саженцев виолы, 14 миллионов тюльпанов, 34 миллиона однолетних растений и чуть больше миллиона многолетников", – рассказывает главный агроном Елена Назарова.

Виды культур для высадки в городе подбирают в соответствии со строгими критериями. Во-первых, они должны стабильно развиваться и расти в агрессивной городской среде. По словам Назаровой, к наиболее устойчивым культурам относятся виола трехцветная рогатая и тюльпаны – они появляются на цветниках первыми уже в конце апреля. Следом за ними идут тагетис, бегония изящная, петуния крупноцветковая, цинерария, сальвия и вербена.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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1 из 7
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанк

Во-вторых, рассада, поставляемая ведомством, должна соответствовать дизайнерским проектам по оформлению цветников. Ежегодно производственные управления ГБУ "Озеленение" получают от каждого округа Москвы технические задания, в соответствии с которыми специалисты выращивают необходимое количество соответствующих культур для высадки на столичных клумбах.

"Дизайнеры рассчитывают рисунок, количество рассады, их цветовую палитру, мы все данные сводим, рассчитываем количество семян и поэтапно их сеем – за один раз такие объемы, конечно, не высадить", – комментирует Назарова.

Семена в теплицах ГБУ "Озеленение" сеют автоматизированным способом с помощью специальной машины. Сначала в бункер загружают субстрат – верховой торф, приготовленный по специальной рецептуре, насыщенный удобрениями и водоудерживающими добавками. Его перемешивают, увлажняют и порционно подают в кассеты под рассаду.

Сотрудник в тепличном комплексе питомника растений ГБУ Озеленение в Москве

Во-вторых, рассада, поставляемая ведомством, должна соответствовать дизайнерским проектам по оформлению цветников. Ежегодно производственные управления ГБУ "Озеленение" получают от каждого округа Москвы технические задания, в соответствии с которыми специалисты выращивают необходимое количество соответствующих культур для высадки на столичных клумбах.

"Дизайнеры рассчитывают рисунок, количество рассады, их цветовую палитру, мы все данные сводим, рассчитываем количество семян и поэтапно их сеем – за один раз такие объемы, конечно, не высадить", – комментирует Назарова.

Семена в теплицах ГБУ "Озеленение" сеют автоматизированным способом с помощью специальной машины. Сначала в бункер загружают субстрат – верховой торф, приготовленный по специальной рецептуре, насыщенный удобрениями и водоудерживающими добавками. Его перемешивают, увлажняют и порционно подают в кассеты под рассаду.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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2 из 7
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанк

Пока кассеты с субстратом движутся по транспортерной ленте, из каретки в них попадают семена – точно в каждую ячейку. Сверху емкости присыпают вермикулитом – минеральным материалом, который уберегает семена от пересыхания. Затем кассеты увлажняют и в зависимости от вида культуры перемещают либо сразу в теплицу, либо в камеру проращивания.

"В наших теплицах оборудованы системы досветки, где мы можем выставить нужный для растений режим. Предусмотрены теплые стеллажи – они подогреваются снизу, чтобы корневым системам было тепло. В помещениях тщательно регулируют температуру и влажность, необходимую для разных культур", – обращает внимание Назарова.

Выращивание цветов в тепличном комплексе питомника растений ГБУ Озеленение в Москве

Пока кассеты с субстратом движутся по транспортерной ленте, из каретки в них попадают семена – точно в каждую ячейку. Сверху емкости присыпают вермикулитом – минеральным материалом, который уберегает семена от пересыхания. Затем кассеты увлажняют и в зависимости от вида культуры перемещают либо сразу в теплицу, либо в камеру проращивания.

"В наших теплицах оборудованы системы досветки, где мы можем выставить нужный для растений режим. Предусмотрены теплые стеллажи – они подогреваются снизу, чтобы корневым системам было тепло. В помещениях тщательно регулируют температуру и влажность, необходимую для разных культур", – обращает внимание Назарова.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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3 из 7
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанк

Пока растения развиваются, их подкармливают, обрабатывают стимулирующими рост препаратами, защищают от вредителей и болезней, обеспечивают необходимый полив.

"Полив в посевах у нас исключительно ручной. Это по-настоящему ювелирная работа, ведь всего одним неправильным поливом растение можно испортить", – подчеркивает главный агроном.

После формирования корневой системы и появления первых листьев наступает этап пикировки – пересадки в более просторную производственную тару. В ней же сформировавшиеся растения в дальнейшем передают ГБУ "Жилищник" для высадки на московских клумбах.

Выращивание цветов в тепличном комплексе питомника растений ГБУ Озеленение в Москве

Пока растения развиваются, их подкармливают, обрабатывают стимулирующими рост препаратами, защищают от вредителей и болезней, обеспечивают необходимый полив.

"Полив в посевах у нас исключительно ручной. Это по-настоящему ювелирная работа, ведь всего одним неправильным поливом растение можно испортить", – подчеркивает главный агроном.

После формирования корневой системы и появления первых листьев наступает этап пикировки – пересадки в более просторную производственную тару. В ней же сформировавшиеся растения в дальнейшем передают ГБУ "Жилищник" для высадки на московских клумбах.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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4 из 7
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанк

Обязательным этапом в процессе выращивания рассады для городского озеленения является закаливание. Виолу, например, в московских теплицах выращивают на пониженных температурах.

"Это растение ранневесеннего озеленения, в природе виола всходит рано, она должна перезимовать, и мы эту зимовку ей устраиваем. В начале апреля мы выносим рассаду виолы на открытые площадки, она спокойно переносит перепады до минус трех градусов. Часть других культур тоже закаливаем таким образом. Растения от этого выигрывают, так как в дальнейшем не испытывают стресса от резкой смены тепличных условий на городские", – объясняет Назарова.

Выращивание цветов в тепличном комплексе питомника растений ГБУ Озеленение в Москве

Обязательным этапом в процессе выращивания рассады для городского озеленения является закаливание. Виолу, например, в московских теплицах выращивают на пониженных температурах.

"Это растение ранневесеннего озеленения, в природе виола всходит рано, она должна перезимовать, и мы эту зимовку ей устраиваем. В начале апреля мы выносим рассаду виолы на открытые площадки, она спокойно переносит перепады до минус трех градусов. Часть других культур тоже закаливаем таким образом. Растения от этого выигрывают, так как в дальнейшем не испытывают стресса от резкой смены тепличных условий на городские", – объясняет Назарова.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
5 из 7
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанк

Важную роль в росте и развитии цветов в московской среде играет не только качество рассады, но и грамотная подготовка клумб, отмечает Назарова. Этим в рамках апрельского месячника по благоустройству занимались коммунальные службы Москвы: очищали цветники от бытового и природного мусора, убирали укрывную щепу, рыхлили и удобряли землю. Высадка виолы стартовала в столице уже в конце апреля, а 2 мая на цветниках распустились первые тюльпаны.

Выращивание цветов в тепличном комплексе питомника растений ГБУ Озеленение в Москве

Важную роль в росте и развитии цветов в московской среде играет не только качество рассады, но и грамотная подготовка клумб, отмечает Назарова. Этим в рамках апрельского месячника по благоустройству занимались коммунальные службы Москвы: очищали цветники от бытового и природного мусора, убирали укрывную щепу, рыхлили и удобряли землю. Высадка виолы стартовала в столице уже в конце апреля, а 2 мая на цветниках распустились первые тюльпаны.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
6 из 7
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанк

По данным комплекса городского хозяйства Москвы, всего в этом году столичные улицы, скверы, парки и пешеходные зоны украсят более 56 миллионов цветов разных видов. В течение весенне-летнего сезона их будут высаживать поэтапно, за счет чего клумбы будут радовать горожан вплоть до поздней осени. Самые красивые и масштабные цветники традиционно оформляют в центре города: у Большого театра, на Манежной площади, на территории Поклонной горы и Новом Арбате.

Полив цветов в тепличном комплексе питомника растений ГБУ Озеленение в Москве

По данным комплекса городского хозяйства Москвы, всего в этом году столичные улицы, скверы, парки и пешеходные зоны украсят более 56 миллионов цветов разных видов. В течение весенне-летнего сезона их будут высаживать поэтапно, за счет чего клумбы будут радовать горожан вплоть до поздней осени. Самые красивые и масштабные цветники традиционно оформляют в центре города: у Большого театра, на Манежной площади, на территории Поклонной горы и Новом Арбате.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
7 из 7
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниФотоГородское хозяйство МосквыМоскваНовый АрбатБольшой театрОбществоКомплекс городского хозяйства МосквыЦветыОзеленение
 
 
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