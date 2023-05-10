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По Израилю выпустили 400 ракет из сектора Газа, заявило Минобороны страны - РИА Новости, 10.05.2023
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21:10 10.05.2023 (обновлено: 21:20 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/rakety-1870906268.html
По Израилю выпустили 400 ракет из сектора Газа, заявило Минобороны страны
По Израилю выпустили 400 ракет из сектора Газа, заявило Минобороны страны - РИА Новости, 10.05.2023
По Израилю выпустили 400 ракет из сектора Газа, заявило Минобороны страны
Порядка 400 ракет было выпущено по Израилю из сектора Газа с начала операции "Щит и стрела", зафиксированы попадания по жилым домам, заявил в среду министр... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T21:10
2023-05-10T21:20
в мире
израиль
сектор газа
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мая - РИА Новости. Порядка 400 ракет было выпущено по Израилю из сектора Газа с начала операции "Щит и стрела", зафиксированы попадания по жилым домам, заявил в среду министр обороны Израиля Йоав Галлант.Выступавший до него премьер Израиля Нетаньяху заявил, что среди граждан Израиля ранений от ракетных обстрелов не зафиксировано.
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в мире, израиль, сектор газа
В мире, Израиль, Сектор Газа
По Израилю выпустили 400 ракет из сектора Газа, заявило Минобороны страны

Глава Минобороны Галлант заявил, что по Израилю выпустили около 400 ракет из сектора Газа

© AP Photo / Hatem MoussaЗапуск ракет из сектора Газа в направлении Израиля
Запуск ракет из сектора Газа в направлении Израиля - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
Запуск ракет из сектора Газа в направлении Израиля. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мая - РИА Новости. Порядка 400 ракет было выпущено по Израилю из сектора Газа с начала операции "Щит и стрела", зафиксированы попадания по жилым домам, заявил в среду министр обороны Израиля Йоав Галлант.
«
"Порядка 400 ракет было выпущено по Израилю, примерно четверть из них упала на территории сектора Газа, значительная часть ракет упала на открытой местности, часть ракет была сбита, и, к сожалению, было зафиксировано несколько попаданий по домам", - заявил Галлант в ходе специального телеобращения.
Выступавший до него премьер Израиля Нетаньяху заявил, что среди граждан Израиля ранений от ракетных обстрелов не зафиксировано.
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