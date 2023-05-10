https://ria.ru/20230510/rakety-1870906268.html

По Израилю выпустили 400 ракет из сектора Газа, заявило Минобороны страны

По Израилю выпустили 400 ракет из сектора Газа, заявило Минобороны страны - РИА Новости, 10.05.2023

По Израилю выпустили 400 ракет из сектора Газа, заявило Минобороны страны

Порядка 400 ракет было выпущено по Израилю из сектора Газа с начала операции "Щит и стрела", зафиксированы попадания по жилым домам, заявил в среду министр... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T21:10

2023-05-10T21:10

2023-05-10T21:20

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израиль

сектор газа

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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мая - РИА Новости. Порядка 400 ракет было выпущено по Израилю из сектора Газа с начала операции "Щит и стрела", зафиксированы попадания по жилым домам, заявил в среду министр обороны Израиля Йоав Галлант.Выступавший до него премьер Израиля Нетаньяху заявил, что среди граждан Израиля ранений от ракетных обстрелов не зафиксировано.

https://ria.ru/20230408/erdogan-1864014640.html

израиль

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в мире, израиль, сектор газа