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СМИ: около 20 ракет выпустили из сектора Газа в направлении юга Израиля

СМИ: около 20 ракет выпустили из сектора Газа в направлении юга Израиля - РИА Новости, 10.05.2023

СМИ: около 20 ракет выпустили из сектора Газа в направлении юга Израиля

Около 20 ракет выпущено из сектора Газа в направлении юга Израиля, сообщает израильский портал Arutz Sheva. РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T14:33

2023-05-10T14:33

2023-05-10T15:47

в мире

израиль

сектор газа

армия обороны израиля

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Около 20 ракет выпущено из сектора Газа в направлении юга Израиля, сообщает израильский портал Arutz Sheva. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что сирены звучат в городах Сдерот, Ашкелон и Ашдод, и поселениях на юге страны. Система "Железный купол" была активирована для перехвата ракет. В среду телеканалы, базирующиеся на территории сектора Газа, сообщили о том, что танки и ВВС израильской армии обстреляли цели в северной и южной частях сектора Газа.

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, израиль, сектор газа, армия обороны израиля