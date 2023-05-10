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СМИ: около 20 ракет выпустили из сектора Газа в направлении юга Израиля
СМИ: около 20 ракет выпустили из сектора Газа в направлении юга Израиля - РИА Новости, 10.05.2023
СМИ: около 20 ракет выпустили из сектора Газа в направлении юга Израиля
Около 20 ракет выпущено из сектора Газа в направлении юга Израиля, сообщает израильский портал Arutz Sheva. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T14:33
2023-05-10T14:33
2023-05-10T15:47
в мире
израиль
сектор газа
армия обороны израиля
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Около 20 ракет выпущено из сектора Газа в направлении юга Израиля, сообщает израильский портал Arutz Sheva. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что сирены звучат в городах Сдерот, Ашкелон и Ашдод, и поселениях на юге страны. Система "Железный купол" была активирована для перехвата ракет. В среду телеканалы, базирующиеся на территории сектора Газа, сообщили о том, что танки и ВВС израильской армии обстреляли цели в северной и южной частях сектора Газа.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, сектор газа, армия обороны израиля
В мире, Израиль, Сектор Газа, Армия обороны Израиля
СМИ: около 20 ракет выпустили из сектора Газа в направлении юга Израиля
Arutz Sheva: около 20 ракет выпустили из сектора Газа в направлении юга Израиля