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СМИ: около 20 ракет выпустили из сектора Газа в направлении юга Израиля - РИА Новости, 10.05.2023
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14:33 10.05.2023 (обновлено: 15:47 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/rakety-1870791276.html
СМИ: около 20 ракет выпустили из сектора Газа в направлении юга Израиля
СМИ: около 20 ракет выпустили из сектора Газа в направлении юга Израиля - РИА Новости, 10.05.2023
СМИ: около 20 ракет выпустили из сектора Газа в направлении юга Израиля
Около 20 ракет выпущено из сектора Газа в направлении юга Израиля, сообщает израильский портал Arutz Sheva. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T14:33
2023-05-10T15:47
в мире
израиль
сектор газа
армия обороны израиля
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Около 20 ракет выпущено из сектора Газа в направлении юга Израиля, сообщает израильский портал Arutz Sheva. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что сирены звучат в городах Сдерот, Ашкелон и Ашдод, и поселениях на юге страны. Система "Железный купол" была активирована для перехвата ракет. В среду телеканалы, базирующиеся на территории сектора Газа, сообщили о том, что танки и ВВС израильской армии обстреляли цели в северной и южной частях сектора Газа.
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в мире, израиль, сектор газа, армия обороны израиля
В мире, Израиль, Сектор Газа, Армия обороны Израиля
СМИ: около 20 ракет выпустили из сектора Газа в направлении юга Израиля

Arutz Sheva: около 20 ракет выпустили из сектора Газа в направлении юга Израиля

© AP Photo / Hatem MoussaЗапуск ракет из сектора Газа в направлении Израиля. 10 мая 2023
Запуск ракет из сектора Газа в направлении Израиля. 10 мая 2023 - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
Запуск ракет из сектора Газа в направлении Израиля. 10 мая 2023
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Около 20 ракет выпущено из сектора Газа в направлении юга Израиля, сообщает израильский портал Arutz Sheva.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что сирены звучат в городах Сдерот, Ашкелон и Ашдод, и поселениях на юге страны. Система "Железный купол" была активирована для перехвата ракет.
В среду телеканалы, базирующиеся на территории сектора Газа, сообщили о том, что танки и ВВС израильской армии обстреляли цели в северной и южной частях сектора Газа.
 
В миреИзраильСектор ГазаАрмия обороны Израиля
 
 
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