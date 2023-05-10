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Путин поручил утвердить планы развития двух агломераций - РИА Новости, 10.05.2023
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17:58 10.05.2023 (обновлено: 17:59 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/putin-1870865294.html
Путин поручил утвердить планы развития двух агломераций
Путин поручил утвердить планы развития двух агломераций - РИА Новости, 10.05.2023
Путин поручил утвердить планы развития двух агломераций
Президент России Владимир Путин поручил кабмину регионам до 1 сентября утвердить планы социально-экономического развития Южно-Сахалинской и Улан-Удэнской... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T17:58
2023-05-10T17:59
россия
республика бурятия
забайкальский край
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину регионам до 1 сентября утвердить планы социально-экономического развития Южно-Сахалинской и Улан-Удэнской агломераций до 2030 года, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти Республики Бурятия, Забайкальского края, Амурской и Сахалинской областей: утвердить планы комплексного социально-экономического развития Южно-Сахалинской городской агломерации (городские округа г.Южно-Сахалинск, Корсаковский), Улан-Удэнской городской агломерации (городской округ г.Улан-Удэ, Иволгинский и Тарбагатайский районы), городских округов г.Северобайкальск, г.Чита, г.Тында на период до 2030 года (с распределением включенных в эти планы мероприятий по годам и определением источников их финансирования, в том числе основных мероприятий согласно приложению)", - говорится в сообщении. Срок исполнения поручения - 1 сентября 2023 года.
https://ria.ru/20230510/sakhalin-1870857520.html
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республика бурятия
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россия, республика бурятия, забайкальский край, владимир путин, экономика
Россия, Республика Бурятия, Забайкальский край, Владимир Путин, Экономика
Путин поручил утвердить планы развития двух агломераций

Путин поручил утвердить планы развития Южно-Сахалинской и Улан-Удэнской агломераций

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину регионам до 1 сентября утвердить планы социально-экономического развития Южно-Сахалинской и Улан-Удэнской агломераций до 2030 года, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти Республики Бурятия, Забайкальского края, Амурской и Сахалинской областей: утвердить планы комплексного социально-экономического развития Южно-Сахалинской городской агломерации (городские округа г.Южно-Сахалинск, Корсаковский), Улан-Удэнской городской агломерации (городской округ г.Улан-Удэ, Иволгинский и Тарбагатайский районы), городских округов г.Северобайкальск, г.Чита, г.Тында на период до 2030 года (с распределением включенных в эти планы мероприятий по годам и определением источников их финансирования, в том числе основных мероприятий согласно приложению)", - говорится в сообщении.
Срок исполнения поручения - 1 сентября 2023 года.
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РоссияРеспублика БурятияЗабайкальский крайВладимир ПутинЭкономика
 
 
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