https://ria.ru/20230510/putin-1870865294.html

Путин поручил утвердить планы развития двух агломераций

Путин поручил утвердить планы развития двух агломераций - РИА Новости, 10.05.2023

Путин поручил утвердить планы развития двух агломераций

Президент России Владимир Путин поручил кабмину регионам до 1 сентября утвердить планы социально-экономического развития Южно-Сахалинской и Улан-Удэнской... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T17:58

2023-05-10T17:58

2023-05-10T17:59

россия

республика бурятия

забайкальский край

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину регионам до 1 сентября утвердить планы социально-экономического развития Южно-Сахалинской и Улан-Удэнской агломераций до 2030 года, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти Республики Бурятия, Забайкальского края, Амурской и Сахалинской областей: утвердить планы комплексного социально-экономического развития Южно-Сахалинской городской агломерации (городские округа г.Южно-Сахалинск, Корсаковский), Улан-Удэнской городской агломерации (городской округ г.Улан-Удэ, Иволгинский и Тарбагатайский районы), городских округов г.Северобайкальск, г.Чита, г.Тында на период до 2030 года (с распределением включенных в эти планы мероприятий по годам и определением источников их финансирования, в том числе основных мероприятий согласно приложению)", - говорится в сообщении. Срок исполнения поручения - 1 сентября 2023 года.

https://ria.ru/20230510/sakhalin-1870857520.html

россия

республика бурятия

забайкальский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, республика бурятия, забайкальский край, владимир путин, экономика